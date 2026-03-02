Кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90: раскрыты комплектации и цены

Младшая модель новой М-серии на старте продаж будет представлена в двух комплектациях и только с передним приводом, версия с 4WD у нее появятся позже. Флагманский трехрядный SUV по умолчанию полноприводный, этот кроссовер предложат в единственном исполнении.

В конце прошлого года бренд Москвич анонсировал расширение своей линейки. Тогда компания сообщила о старте производства кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90, а также поделилась первыми вводными о новинках. Теперь раскрыты все характеристики автомобилей М-серии и объявлены цены. В продажу М70 и М90 поступят в ближайшее время. Также напомним, что паркетники Москвич 3 и Москвич 8, лифтбек Москвич 6 остаются в гамме.

Москвич М70 1 / 5 Москвич М70 2 / 5 Москвич М70 3 / 5 Москвич М70 4 / 5 Москвич М70 5 / 5

Если прежние Москвичи базируются на моделях JAC, то за основу для М-кроссоверов взяли автомобили марки MG, которая ныне входит в состав концерна SAIC. «Донором» для младшей пятидверки М70 стал MG HS второго поколения, а новый флагман М90 сделан из MG RX9. При этом у моделей М-семейства собственная эмблема, напоминающая зубец кремлевской стены.

Москвич М70

Длина пятиместного паркетника Москвич М70 равна 4655 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1664 мм, колесная база – 2765 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 182 мм. Объем багажника – 507 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1484 литров.

Москвич М70 1 / 8 Москвич М70 2 / 8 Москвич М70 3 / 8 Москвич М70 4 / 8 Москвич М70 5 / 8 Москвич М70 6 / 8 Москвич М70 7 / 8 Москвич М70 8 / 8

Москвич М70 предложат в двух комплектациях. Этот кроссовер стартует только с передним приводом, но в будущем у него появится версия 4WD. Базовое исполнение называется «Драйв», под капотом такого паркетника установлен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с. (275 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В комплектации «Ультра» кроссовер оснащен турбомотором 2.0 мощностью 200 л.с. (380 Нм) и классическим девятиступенчатым автоматом.

Москвич М70 1 / 4 Москвич М70 2 / 4 Москвич М70 3 / 4 Москвич М70 4 / 4

В списке оборудования кроссовера Москвич М70 в версии «Драйв» значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В комплектации «Ультра» появляются подрулевые лепестки переключения передач, система выбора режима вождения, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон.

Москвич М90 1 / 7 Москвич М90 2 / 7 Москвич М90 3 / 7 Москвич М90 4 / 7 Москвич М90 5 / 7 Москвич М90 6 / 7 Москвич М90 7 / 7

Габариты флагманского кроссовера Москвич М90: 4983/1967/1778 мм, расстояние между осями – 2915 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм. Эта модель по умолчанию семиместная. Объем багажника варьируется от 332 до 2093 литров.

Москвич М90

Москвич М90 будет доступен в единственной комплектации «Ультимейт» с турбомотором 2.0 (200 л.с., 350 Нм), девятиступенчатым автоматом и полным приводом.

Москвич М90 1 / 9 Москвич М90 2 / 9 Москвич М90 3 / 9 Москвич М90 4 / 9 Москвич М90 5 / 9 Москвич М90 6 / 9 Москвич М90 7 / 9 Москвич М90 8 / 9 Москвич М90 9 / 9

В оснащение М90 вошли: LED-оптика, 20-дюймовые колеса, выдвижные ручки дверей, панорамный люк, электропривод багажника, обогрев лобового стекла, подогрев руля и сидений первого и второго рядов, вентиляция передних кресел, трехзонный климат-контроль, табло (каждый дисплей также диагональю 12,3 дюйма), атмосферная подсветка интерьера, беспроводная зарядка, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, система выбора режима вождения, шесть «эйрбэгов», камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Москвич М70 1 / 2 Москвич М90 2 / 2



Рекомендованная цена младшего кроссовера Москвич М70 с 1.5T и 7DCT составляет 3 099 000 рублей, модель с 2.0T и 9АТ стоит 3 499 000 рублей. Полноприводный семиместный кроссовер Москвич М90 с 2.0T и 9АТ оценили в 4 199 000 рублей. При этом можно будет сэкономить, если воспользоваться специальными предложениями (трейд-ин и кредитные программы).