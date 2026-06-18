Какие автомобили мы привыкли видеть в соревнованиях по дрифту? Nissan, BMW, Toyota. Mazda RX-8 – это не просто редкая база для дрифт-проекта, эту машину в принципе уже почти не встретишь. Тем интереснее и необычнее история Станислава Антропова и его боевой RX-8, на которой он участвует в Открытом чемпионате РДС (RDS Open) и Гран-При РДС (RDS GP).

Впервые я увидел соревнования по дрифту по телевизору, и это было лет 15 назад. Я загорелся, захотелось научиться дрифтить! Я из Омска, но там соревнования не проходили. Из ближайшего – в Новосибирске проходили этапы РДС Сибирь, и были мероприятия на Урале. Пару раз я выезжал туда и смотрел на заезды вживую, что еще больше укрепило желание стать дрифт-пилотом. Mazda RX-8 у меня появилась лет 12 назад. По сути, это были отдельно кузов, коробка и мотор. Двигатель на тот момент уже был 1JZ, то есть, родной роторный я не застал Станислав Антропов

Сначала Станислав пытался создать гоночный аппарат на базе Mazda RX-8 в родном Омске, но механиков, обладающих достаточной квалификацией для постройки машины на этой платформе, не нашлось. Шесть лет назад, когда он переехал в Санкт-Петербург и познакомился с Олегом Шудеговым и автотехцентром Westgate, наконец-то получилось начать реализовывать план по RX-8 в жизнь. Автомобиль постепенно дорабатывали на протяжении шести лет, и сейчас он находится на финальной стадии.

Свой путь пилота в дисциплине Станислав Антропов начал с региональных чемпионатов в Санкт-Петербурге. Потом стал принимать участие в чемпионате Республики Беларусь. Также он участвовал в ADM Drift Contest в Москве, а в 2026 году Станислав едет свой первый полноценный сезон в RDS Open. Выбрав поступенчатый подход и стараясь шаг за шагом развиваться и идти вперед, от небольших и региональных чемпионатов он перешел к чемпионату федерального уровня. Также в этом году, воспользовавшись Wild Card (приглашением на соревнование в обход стандартных требований для участия в нём), он принял участие во втором этапе главного чемпионата страны по дрифту RDS GP и примет участие в четвёртом этапе RDS GP 2026.

Снаружи

Особенность платформы – это жесткий кузов, и по сравнению, например, с BMW и Nissan сама рама Mazda RX-8 имеет большой вес. Чтобы конкурировать в чемпионатах, общую массу автомобиля нужно было снизить, поэтому кузовные детали изготовили на заказ. Крыша, капот, задний диффузор здесь карбоновые. А крылья, двери, бамперы, пороги и задняя часть автомобиля изготовлены из кевлар-карбона. При этом крыша, двери и крышка багажника сделаны по стоковым формам, а бамперы, расширение (то есть передние и задние крылья) и пороги – это копия японского обвеса Ings+1.

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Выбор колесных дисков был сделан просто: это китайские диски понравившегося дизайна. Дрифт – контактный спорт, и диски часто бьются. Выход – закупить по 20 штук одинакового дизайна на сезон. Шины используются в соответствии с регламентом: для соревнований RDS Open на задней оси разрешена размерность 225/40 R18, для RDS GP – 265/35 R18. Производитель – LingLong.

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Внутри

Салон Мазды, естественно, тоже максимально облегчен и представляет собой исключительную квинтэссенцию спорта: «ковш» OMP, ремни безопасности Sparco, руль OMP с быстросъемом, гидроручник, педальный узел Tilton. Так как для Mazda RX8 не существует готовых торпедо из карбона, в автомобиль была внедрена панель от BMW E92. Что интересно, она подошла с минимальными доработками.

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Установлена система пожаротушения OMP, файрвол за водителем (стенка, разделяющая топливный бак и место пилота) и, само собой, каркас безопасности. Вес автомобиля с полным баком, с охлаждающей жидкостью и с пилотом составляет 1310 кг.

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Железо

Под капотом Mazda RX-8 установлен существенно доработанный рядный шестицилиндровый двигатель Toyota серии JZ рабочим объемом 3,0 литра – так называемый «1,5JZ». Почему было принято решение о выборе именно этого мотора? Как мы уже говорили, изначально автомобиль был куплен с 1JZ. А увеличить потенциал этого мотора можно, перейдя на 1,5JZ. Это означает, что от базового агрегата сохранены головка блока и коленчатый вал, а блок двигателя установлен трехлитровый – от 2JZ.

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Все остальные элементы заменены на компоненты, рассчитанные на работу при высоких нагрузках. В нижней части двигателя установлены усиленные бугели Real Street Performance, кованые шатуны Manley и поршни CP Pistons. Наддув обеспечивает турбокомпрессор Pulsar G30-770, позволяющий реализовать мощность свыше 800 л.с. Потенциал мотора – до 1000 лошадиных сил с крутящим моментом 1100-1200 Нм. Мотор собран в Республике Беларусь у Александра Ананьева.

Впускная система включает в себя алюминиевый коллектор, изготовленный на заказ, интеркулер Setrab, блоу-офф TiAL и кастомный титановый пайпинг диаметром 3 дюйма. Для стабилизации температурного режима при продолжительных нагрузках реализована система орошения интеркулера и топливного радиатора. Выпускная система сделана полностью с нуля: автомобиль получил кастомный выпускной коллектор и титановую выхлопную трассу диаметром 3 дюйма, изготовленные в автотехцентре Westgate.

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Управление двигателем и сбор телеметрии осуществляются с помощью ЭБУ Link Fury X. Вместо классического блока предохранителей используются два модуля распределения питания TDG Electronics. Информация выводится на Dashboard TDG Electronics, а управление основными функциями реализовано через Keypad Blink Marine.

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По результатам настройки на диностенде двигатель развивает 820 л.с. и около 1050 Нм крутящего момента на колесах. Для различных конфигураций трасс и погодных условий предусмотрено несколько калибровок двигателя с возможностью оперативного переключения.

Автомобиль настроен для работы на топливе E60, состоящем из 60% этанола и 40% спортивного бензина BRF MX100. Установлена система flex-fuel, позволяющая двигателю работать на разных типах топлива: бензине, чистом этаноле или их смеси. Используется топливный бак Radium Engineering с интегрированной топливной станцией и двухступенчатой системой фильтрации. Конфигурация включает один перекачивающий насос и два основных насоса Walbro. Подачу топлива обеспечивают топливная рейка Radium Engineering, форсунки Injector Dynamics и регулятор давления Aeromotive. Дополнительно реализован контроль температуры топлива и система его охлаждения для предотвращения перегрева при длительной работе в условиях жаркой погоды.

Топливный бак и радиатор с вентиляторами установлены сзади в зоне багажника.

На автомобиле используется секвентальная кулачковая коробка передач Gear Set российского производства. Передача крутящего момента реализована через трехдисковое бездемпферное сцепление EDEL Racing. В трансмиссии также применяется редуктор Gearset с возможностью оперативной замены главной пары под конфигурацию конкретной трассы. Почему именно Gearset? Потому что производство находится в России, и производитель дает клиентам оперативную обратную связь, а также в случае необходимости производит оперативный ремонт деталей. Кстати, после каждого сезона коробки, редукторы и моторы Станислав отправляет на дефектовку производителям, которые оказывают услуги сборки этих узлов.

В конструкции автомобиля сохранен и усилен штатный передний подрамник Mazda, рулевое управление построено на базе рейки BMW E36, установленной в штатном месте.

Самое интересное – это устройство ходовой части. Передняя и задняя подвески построены на компонентах Westgate. За основу кинематики взята геометрия подвески WiseFab, у которой для упрощения сервисных работ переработаны отдельные узлы, изменен крепеж ступичных элементов под компоненты Nissan (они используются по причине их доступности и хорошего качества), а также перенесены точки крепления тормозных суппортов для установки облегченной тормозной системы Wilwood.

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На машине используются амортизаторы фирмы BC Racing, а для контроля поперечных кренов разработаны кастомные стабилизаторы с возможностью быстрой замены торсионов различной жесткости, что позволяет быстро адаптировать баланс шасси под конкретные задачи на трассе и погодные условия.