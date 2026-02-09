Suzuki Across для Европы сменил поколение: теперь почти стопроцентный клон Toyota RAV4

Компания Suzuki рассекретила паркетник Across второй генерации, предназначенный для Старого Света. Как и прежде, модель сделана на базе RAV4. Но если внешне предыдущий Across отличается от донора, то свежий SUV практически дословно повторил модель Тойоты.

Паркетник с именем Across в гамме Suzuki появился в 2020 году. Та модель сделана на базе Toyota RAV4 пятой генерации, и предназначена она исключительно для Европы. В конце прошлого года был представлен совсем другой Suzuki Across: под «старосветским» названием на развивающихся рынках решили продавать Suzuki Victoris индийского производства. Однако от европейского SUV компания Suzuki не отказывается – такой кроссовер только что перешел в следующее, второе по счету поколение.

Новый Suzuki Across для Европы 1 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 2 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 3 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 4 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 5 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 6 / 6

Свежий Across для Европы сделан из «шестого» RAV4. Но если прежний паркетник Suzuki отличается от глобального донора оформлением передней части (у старого Suzuki Across «личико» в стиле предыдущего китайского Toyota Wildlander), то теперь модель практически дословно повторила исходную Тойоту, заменили лишь эмблемы и шильдики. Впрочем, европейцы такой Рафик пока не видели.

Новый Suzuki Across для Европы

Дело в том, что за основу для нового Suzuki Across взяли «внедорожный» Toyota RAV4, который для Старого Света так и не был анонсирован. В Штатах, например, этот вариант зовется Woodland, а в Японии это Adventure. Главные особенности дизайна таких машин – более внушительный передний бампер с массивным брусом посередине и радиаторная решетка с горизонтальными полосками, тогда как стандартный европейский Toyota RAV4 имеет безрамочную решетку с узором в виде сот.

Новый Suzuki Across для Европы

При этом европейский «второй» Suzuki Across все-таки чуть компактнее аналогичного «хардкорного» Рафика. Длина – 4600 мм против 4623 мм у американского Toyota RAV4 Woodland и 4620 мм у Toyota RAV4 Adventure для Японии. Колесная база едина для всех машин – 2690 мм. Ну и для сравнения, длина предыдущего Across – 4635 мм, расстояние между осями – те же 2690 мм.

Новый Suzuki Across для Европы 1 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 2 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 3 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 4 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 5 / 6 Новый Suzuki Across для Европы 6 / 6

Внутри кроссовер Suzuki нового поколения тоже повторил Тойоту. В салоне установлены раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (12,9 дюйма). В списке оборудования Across еще заявлены: панорамный люк, система бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и прочие ассистенты.

Новый Suzuki Across для Европы 1 / 4 Новый Suzuki Across для Европы 2 / 4 Новый Suzuki Across для Европы 3 / 4 Новый Suzuki Across для Европы 4 / 4

В Европе Suzuki Across пока анонсирован только в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида PHEV. Техника, разумеется, как у аналогичного Toyota RAV4 (при этом у донора гамма в целом шире). Силовая установка включает бензиновый атмосферник 2.5, электромеханический вариатор, два электромотора и батарею емкостью 22,7 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 304 л.с.

Уходящий Suzuki Across для Европы 1 / 6 Уходящий Suzuki Across для Европы 2 / 6 Уходящий Suzuki Across для Европы 3 / 6 Новый Toyota RAV4 Woodland для США 4 / 6 Новый Toyota RAV4 Woodland для США 5 / 6 Новый Toyota RAV4 Woodland для США 6 / 6

Цены и дата старта продаж будут объявлены позже. Прежний Suzuki Across европейцам тоже доступен с гибридной установкой PHEV и полным приводом (но у моторов другие настройки, плюс старой модели положена более скромная батарея). В Италии, например, предшественник сейчас стоит от 55 400 евро (около 5,07 млн рублей по актуальному курсу). Подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 нового поколения пока только готовится к полноценному запуску в Старом Свете, в прайсах его еще нет. Ранее итальянские же профильные медиа сообщали, что такой Рафик с полным приводом обойдется где-то в 54 000 евро (4,95 млн рублей).