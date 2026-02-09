Гибридные авто ×
  • Suzuki Across для Европы сменил поколение: теперь почти стопроцентный клон Toyota RAV4

Suzuki Across для Европы сменил поколение: теперь почти стопроцентный клон Toyota RAV4

09.02.2026 3665 0 1
Suzuki Across для Европы сменил поколение: теперь почти стопроцентный клон Toyota RAV4

Компания Suzuki рассекретила паркетник Across второй генерации, предназначенный для Старого Света. Как и прежде, модель сделана на базе RAV4. Но если внешне предыдущий Across отличается от донора, то свежий SUV практически дословно повторил модель Тойоты.

Паркетник с именем Across в гамме Suzuki появился в 2020 году. Та модель сделана на базе Toyota RAV4 пятой генерации, и предназначена она исключительно для Европы. В конце прошлого года был представлен совсем другой Suzuki Across: под «старосветским» названием на развивающихся рынках решили продавать Suzuki Victoris индийского производства. Однако от европейского SUV компания Suzuki не отказывается – такой кроссовер только что перешел в следующее, второе по счету поколение.

Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
1 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
2 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
3 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
4 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
5 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
6 / 6

Свежий Across для Европы сделан из «шестого» RAV4. Но если прежний паркетник Suzuki отличается от глобального донора оформлением передней части (у старого Suzuki Across «личико» в стиле предыдущего китайского Toyota Wildlander), то теперь модель практически дословно повторила исходную Тойоту, заменили лишь эмблемы и шильдики. Впрочем, европейцы такой Рафик пока не видели.

Новый Suzuki Across для Европы

Дело в том, что за основу для нового Suzuki Across взяли «внедорожный» Toyota RAV4, который для Старого Света так и не был анонсирован. В Штатах, например, этот вариант зовется Woodland, а в Японии это Adventure. Главные особенности дизайна таких машин – более внушительный передний бампер с массивным брусом посередине и радиаторная решетка с горизонтальными полосками, тогда как стандартный европейский Toyota RAV4 имеет безрамочную решетку с узором в виде сот.

Новый Suzuki Across для Европы

При этом европейский «второй» Suzuki Across все-таки чуть компактнее аналогичного «хардкорного» Рафика. Длина – 4600 мм против 4623 мм у американского Toyota RAV4 Woodland и 4620 мм у Toyota RAV4 Adventure для Японии. Колесная база едина для всех машин – 2690 мм. Ну и для сравнения, длина предыдущего Across – 4635 мм, расстояние между осями – те же 2690 мм.

Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
1 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
2 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
3 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
4 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
5 / 6
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
6 / 6

Внутри кроссовер Suzuki нового поколения тоже повторил Тойоту. В салоне установлены раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (12,9 дюйма). В списке оборудования Across еще заявлены: панорамный люк, система бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и прочие ассистенты.

Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
1 / 4
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
2 / 4
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
3 / 4
Новый Suzuki Across для Европы
Новый Suzuki Across для Европы
4 / 4

В Европе Suzuki Across пока анонсирован только в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида PHEV. Техника, разумеется, как у аналогичного Toyota RAV4 (при этом у донора гамма в целом шире). Силовая установка включает бензиновый атмосферник 2.5, электромеханический вариатор, два электромотора и батарею емкостью 22,7 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 304 л.с.

Уходящий Suzuki Across для Европы
Уходящий Suzuki Across для Европы
1 / 6
Уходящий Suzuki Across для Европы
Уходящий Suzuki Across для Европы
2 / 6
Уходящий Suzuki Across для Европы
Уходящий Suzuki Across для Европы
3 / 6
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
4 / 6
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
5 / 6
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
Новый Toyota RAV4 Woodland для США
6 / 6

Цены и дата старта продаж будут объявлены позже. Прежний Suzuki Across европейцам тоже доступен с гибридной установкой PHEV и полным приводом (но у моторов другие настройки, плюс старой модели положена более скромная батарея). В Италии, например, предшественник сейчас стоит от 55 400 евро (около 5,07 млн рублей по актуальному курсу). Подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 нового поколения пока только готовится к полноценному запуску в Старом Свете, в прайсах его еще нет. Ранее итальянские же профильные медиа сообщали, что такой Рафик с полным приводом обойдется где-то в 54 000 евро (4,95 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Европа гибридные авто Suzuki Suzuki Across Toyota Toyota RAV 4
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 229 2 0 09.02.2026
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором в 2026 году В последнее время GPS/ГЛОНАСС-навигацию часто глушат, и GPS-информеры, сообщающие о камерах и радарах, не справляются с задачами по оповещению водителей. Поэтому многие автовладельцы провели... 1113 0 0 09.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу Европа долго смеялась над китайскими автомобилями. Потом начала их покупать. И остановиться, видимо, уже не сможет. Ведь математика – штука без чувства юмора. Она не шутит, она просто выстав... 866 21 0 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76579 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46695 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19220 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
39 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузов...
21 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
14 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
Новые комментарии
Change privacy settings