Кроссовер Suzuki Across перенял обновки донорского Toyota RAV4

Японские компании Toyota и Suzuki давно сотрудничают, и это партнерство включает, в том числе, обмен моделями и силовыми установками. Основной упор сделан на Индию и другие азиатские рынки, однако Европа тоже не забыта: там с 2020 года продают кроссовер Suzuki Across, то есть переделанный Toyota RAV4 актуального поколения. Если точнее, то Across представляет собой сплав двух Рафиков. Так, передняя часть у модели Suzuki от китайского Toyota Wildlander, а корма – уже от глобального кросса (в Поднебесной паркетник Тойоты выпускают разные СП). К слову, в Старом Свете очереди за Экроссом не выстраиваются: согласно статистике CarSalesBase, в 2021-м реализовано 2179 единиц, тогда как RAV4 разошелся по Европе тиражом свыше 100 000 экземпляров. Впрочем, тут стоит помнить о том, что паркетник Suzuki представлен в единственной топовой модификации – в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Европейский Рафик уже обновился, причем дважды. Теперь же пришла очередь и Across.

В отличие от донорской Тойоты кроссовер Suzuki внешне не изменился (RAV4 в богатых комплектациях обрел иную головную оптику), разве что в некоторых странах палитру цветов кузова пополнил новый металлик Platinum White Pearl. Главные же обновки внутри: следом за RAV4 паркетник Suzuki Across получил новую мультимедийную систему с планшетом диагональю 10,25 дюйма (прежде у Экросса был 9-дюймовый экран) и беспроводным интерфейсом Apple CarPlay. Кроме того, модели досталась полноценная виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма (опять же, как у Toyota RAV4; у дореформенного Across 7-дюймовый дисплей между аналоговыми шкалами). Как и раньше, в арсенале Suzuki Across еще значатся диодные фары, подогрев кресел, электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, система автоторможения и адаптивный круиз-контроль.

Техника прежняя, она, разумеется, от аналогичного RAV4. Кроссовер Suzuki Across оснащен работающим по экономичному циклу Аткинсона «атмосферником» 2.5, с ним в тандеме трудится электромотор на 182 л.с. (моторы вращают передние колеса через электромеханический вариатор), а на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 54 л.с. Совокупная отдача паркетника – 306 л.с. Под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч, только на электротяге SUV может проехать около 75 км (по циклу WLTP).



В Европе уже принимают заказы на модернизированный Suzuki Across: во Франции, например, такой кроссовер стоит 57 990 евро (подзаряжаемый полноприводный гибрид Toyota RAV4 там же стоит от 52 950 евро, но у донорского паркетника есть комплектации попроще). Поставки машин клиентам начнутся в январе следующего года.



В России Suzuki Across не представлен, компания не собирается привозить эту модель в нашу страну. Но, как знать, возможно, кто-то из дилеров захочет поставлять Экросс по параллельному импорту: таким же образом к нам попадает RAV4 после ухода Тойоты из РФ.