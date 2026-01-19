«Другой» кроссовер Suzuki Across будет глобальным

Индийский завод Maruti Suzuki начал поставлять на экспорт новый паркетник. Для зарубежных рынков модель переименовали, в остальном же она в целом повторяет местный SUV.

В Индии этот кроссовер Suzuki дебютировал в сентябре 2025-го, там он зовется Victoris. Только в Индии же и ведется его выпуск – за производство отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). Еще во время презентации было объявлено о том, что паркетник станет глобальным. А в декабре пятидверка засветилась на Сейшельских островах – уже под именем Suzuki Across. Так вот теперь выяснилось, что SUV с этим названием будут продавать и в других развивающихся странах – Maruti Suzuki объявила о начале экспорта Across. Первая партия включает 450 машин, а всего для модели заявлено свыше сотни рынков. Ключевые регионы – Африка, Латинская Америка и Ближний Восток.

Maruti Suzuki Victoris для Индии 1 / 3 Suzuki Across на базе Victoris, адресованный развивающимся рынкам 2 / 3 Европейский Suzuki Across на базе предыдущего Toyota RAV4 3 / 3

Таким образом, в актуальной гамме Suzuki теперь два совершенно разных кроссовера Across. Напомним, одноименную модель также продают в Европе. «Старосветский» паркетник сделан на базе предыдущего Toyota RAV4 японского производства. Впрочем, дальнейшая судьба европейского Across остается неизвестной, ведь пока Тойота не изъявляла желания «поделиться» с Suzuki свежим Рафиком шестого поколения. Но вернемся к «другому» Suzuki Across.

Suzuki Across для развивающихся рынков 1 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 2 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 3 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 4 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 5 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 6 / 7 Suzuki Across для развивающихся рынков 7 / 7

Ближайшим родственником предназначенного для небогатых рынков кросса является паркетник Suzuki Grand Vitara, который тоже выпускают в Индии, но уже на другом заводе. В плане дизайна экспортный Across от индийского Victoris ничем не отличается. Главные фишки внешности – гладкая панель спереди, под которой расположены прорези, внушительные бамперы, «заквадраченные» колесные арки и монофонарь со светодиодными «штрихами». Размеры у Across и Victoris одинаковые. Длина – 4360 мм, колесная база – 2600 мм.

Suzuki Across для развивающихся рынков 1 / 4 Suzuki Across для развивающихся рынков 2 / 4 Suzuki Across для развивающихся рынков 3 / 4 Suzuki Across для развивающихся рынков 4 / 4

Внутри «другой» Suzuki Across тоже повторил «индийца», не считая, конечно, расположения руля версии для стран с правосторонним движением. В богатых комплектациях экспортной пятидверки заявлены: виртуальная приборка и мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Across для развивающихся рынков

Технику Suzuki Across также разделил с Victoris. На Сейшелах, например, паркетник предложат с бензиновым атмосферником 1.5 (103 л.с.), который имеет стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Для кроссовера с 6АТ предусмотрен полный привод. В других странах еще можно будет купить гибрид HEV с установкой от Тойоты. Система гибридного паркетника включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с., 141 Нм) и электромеханический вариатор.

Полноценный выход «другого» Suzuki Across на глобальный рынок должен состояться в ближайшие месяцы.