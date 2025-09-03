Новый глобальный кроссовер Suzuki Victoris: три варианта «начинки», есть полный привод

Компания Suzuki представила новый компактный паркетник. На производственной родине модель будет доступна с бензиновым мотором и его битопливной версией, а также в виде полноценного гибрида.

В Индии сегодня состоялась мировая премьера нового кроссовера Suzuki под названием Victoris. В этой стране и наладят производство – модель «пропишется» на заводе компании Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). Индия же станет дебютным рынком для Victoris. Однако местным эксклюзивом паркетник не будет: объявлено, что впоследствии машины индийского производства появятся более чем в 100 странах. Вероятно, в список войдут рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. А вот до Европы кроссовер вряд ли доберется.

Судя по всему, ближайшим родственником Suzuki Victoris является актуальный паркетник Suzuki Grand Vitara, который производят в Индии же с 2022 года. При этом Grand Vitara там считается «премиумом», эту модель продают через отдельную дилерскую сеть Nexa. А вот Victoris – «народный» SUV, пусть и в статусе флагмана: его продажами займется подразделение Arena.

Как бы то ни было, у Suzuki Victoris свой дизайн экстерьера, причем стилисты явно вдохновлялись более компактным электрокроссом Suzuki e Vitara. Представленный сегодня паркетник тоже имеет гладкую панель спереди, под которой расположены прорези. Кроме того, Victoris получил похожие задние фонари – их сделали в виде «арки». Среди других особенностей внешности – светодиодные «штрихи» дневных ходовых огней, довольно внушительные бамперы и «заквадраченные» колесные арки.

Длина Suzuki Victoris (в спецификации для Индии) равна 4360 мм, что на 15 мм больше, чем у индийского кросса Grand Vitara. Высота – 1655 мм против 1645 мм у родственника. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1795 и 2600 мм соответственно.

Пятиместный интерьер оформлен в стиле Suzuki Grand Vitara, хотя дословно внутреннее убранство брата паркетник Victoris все же не повторяет. В частности, у него иные передняя панель и блок управления «климатом». Климат-контроль идет уже в базе. В списке оборудования самого дешевого Suzuki Victoris также значатся аналоговые приборы с экранчиком на 4,2 дюйма, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и шесть подушек безопасности.

Топ-версия – это панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Техника такая же, как у местного кроссовера Suzuki Grand Vitara. То есть в Индии у Suzuki Victoris три варианта «начинки». Модель предложат с бензиновым атмосферником K15C 1.5 (103 л.с. и 138 Нм), который имеет стартер-генератор (эту модификацию в компании называют «мягким гибридом») и сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Также можно будет выбрать паркетник с битопливной версией этого же мотора: на бензине он выдает 101 л.с. и 137 Нм, на метане – 88 л.с. и 121 Нм. Такой кроссовер комплектуется исключительно 5МТ. А на вершине гаммы находится гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой от давнего партнера Suzuki – компании Toyota. Гибридный Suzuki Victoris – это работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с., 122 Нм), электродвигатель (80 л.с., 141 Нм) и электромеханический вариатор. Для машин с 1.5, стартер-генератором и автоматом предусмотрен полный привод, все остальные исполнения – переднеприводные.

В продажу Suzuki Victoris поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Suzuki Grand Vitara в Индии сегодня стоит от 1 142 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 046 000 рублей по текущему курсу.

Между тем у Grand Vitara еще есть родной брат под маркой Toyota – кроссовер Urban Cruiser Hyryder. Вероятно, впоследствии Victoris тоже превратиться в новую модель Тойоты для небогатых рынков.