Рассекречен совсем другой кроссовер Suzuki Across

19.12.2025 131 0 0
Рассекречен совсем другой кроссовер Suzuki Across

Под именем Across компания Suzuki решила продавать на отдельных рынках свежий паркетник Victoris индийского производства. Для экспортного варианта заявлен тот же атмосферник 1.5, привод передний или полный.

Кроссовер Suzuki Across дебютировал еще в 2020 году. Та модель сделана на базе Toyota RAV4 предыдущего поколения, а продают ее в Европе. Теперь же выяснилось, что паркетник Suzuki Across появится за пределами «старосветских» рынков, вот только с евроверсией такой SUV роднит лишь название. «Другой» кроссовер – это переименованный Suzuki Victoris индийского производства.

Европейский Suzuki Across, он же переделанный предыдущий Toyota RAV4
Европейский Suzuki Across, он же переделанный предыдущий Toyota RAV4
1 / 5
Европейский Suzuki Across, он же переделанный предыдущий Toyota RAV4
Европейский Suzuki Across, он же переделанный предыдущий Toyota RAV4
2 / 5
Индийский Suzuki Victoris
Индийский Suzuki Victoris
3 / 5
Индийский Suzuki Victoris
Индийский Suzuki Victoris
4 / 5
Индийский Suzuki Victoris
Индийский Suzuki Victoris
5 / 5

В Индии пятидверка, напомним, дебютировала в сентябре текущего года, ее ближайшим родственником является паркетник Suzuki Grand Vitara, который тоже производят локально, но уже на другом заводе. Причем компания Suzuki изначально заявила Victoris в статусе глобальной модели – этот кроссовер планируют продавать более чем в 100 странах. Но о том, что где-то ему поменяют имя, прежде не сообщалось. Как бы то ни было, еще один Suzuki Across уже раскрылся на Сейшельских островах. Кроме того, такой паркетник анонсирован в ЮАР.

Suzuki Across для Сейшельских островов
Suzuki Across для Сейшельских островов
1 / 2
Suzuki Across для Сейшельских островов
Suzuki Across для Сейшельских островов
2 / 2

В плане дизайна предназначенный для Индии Suzuki Victoris и экспортный Suzuki Across ничем не отличаются. Среди особенностей внешности – гладкая панель спереди, под которой расположены прорези, внушительные бамперы, «заквадраченные» колесные арки и монофонарь со светодиодными «штрихами».

Suzuki Across для Сейшельских островов
Suzuki Across для Сейшельских островов
1 / 2
Suzuki Across для Сейшельских островов
Suzuki Across для Сейшельских островов
2 / 2

Размеры у «другого» Suzuki Across такие же, как у модели для индийского рынка. Длина равна 4360 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2600 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 210 мм.

Suzuki Across для Сейшельских островов

Внутри сейшельский Across тоже повторил Victoris, не считая расположения руля. В богатых комплектациях экспортной версии заявлены: виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом диагональю 10,1 дюйма, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Across для Сейшельских островов

Согласно местному потребительскому сайту Suzuki, на Сейшелах паркетник Across будет доступен с бензиновым атмосферником 1.5 (103 л.с.), который имеет стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Для кроссовера с 6АТ предусмотрен полный привод. У индийского Suzuki Victoris аналогичная техника, плюс на производственной родине модель еще бывает с битопливной версией мотора 1.5 (101 л.с. на бензине и 88 л.с. на метане) и 5МТ, а также в виде гибрида HEV с установкой от Тойоты. Система гибридного Victoris включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с., 141 Нм) и электромеханический вариатор.

Suzuki Across для Сейшельских островов

Полноценный запуск «другого» Suzuki Across, вероятно, состоится уже в 2026 году. Что же касается европейского одноименного кроссовера, то компания Suzuki официально еще не объявляла, перейдет ли он в следующее поколение. Проще говоря, пока нет информации о том, собирается ли Toyota «поделиться» с Suzuki новым RAV4.

кроссовер авторынок новинки Suzuki Suzuki Across Suzuki Victoris

 

