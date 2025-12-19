Рассекречен совсем другой кроссовер Suzuki Across

Кроссовер Suzuki Across дебютировал еще в 2020 году. Та модель сделана на базе Toyota RAV4 предыдущего поколения, а продают ее в Европе. Теперь же выяснилось, что паркетник Suzuki Across появится за пределами «старосветских» рынков, вот только с евроверсией такой SUV роднит лишь название. «Другой» кроссовер – это переименованный Suzuki Victoris индийского производства.
В Индии пятидверка, напомним, дебютировала в сентябре текущего года, ее ближайшим родственником является паркетник Suzuki Grand Vitara, который тоже производят локально, но уже на другом заводе. Причем компания Suzuki изначально заявила Victoris в статусе глобальной модели – этот кроссовер планируют продавать более чем в 100 странах. Но о том, что где-то ему поменяют имя, прежде не сообщалось. Как бы то ни было, еще один Suzuki Across уже раскрылся на Сейшельских островах. Кроме того, такой паркетник анонсирован в ЮАР.
В плане дизайна предназначенный для Индии Suzuki Victoris и экспортный Suzuki Across ничем не отличаются. Среди особенностей внешности – гладкая панель спереди, под которой расположены прорези, внушительные бамперы, «заквадраченные» колесные арки и монофонарь со светодиодными «штрихами».
Размеры у «другого» Suzuki Across такие же, как у модели для индийского рынка. Длина равна 4360 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2600 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 210 мм.
Внутри сейшельский Across тоже повторил Victoris, не считая расположения руля. В богатых комплектациях экспортной версии заявлены: виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом диагональю 10,1 дюйма, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.
Согласно местному потребительскому сайту Suzuki, на Сейшелах паркетник Across будет доступен с бензиновым атмосферником 1.5 (103 л.с.), который имеет стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Для кроссовера с 6АТ предусмотрен полный привод. У индийского Suzuki Victoris аналогичная техника, плюс на производственной родине модель еще бывает с битопливной версией мотора 1.5 (101 л.с. на бензине и 88 л.с. на метане) и 5МТ, а также в виде гибрида HEV с установкой от Тойоты. Система гибридного Victoris включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с., 141 Нм) и электромеханический вариатор.
Полноценный запуск «другого» Suzuki Across, вероятно, состоится уже в 2026 году. Что же касается европейского одноименного кроссовера, то компания Suzuki официально еще не объявляла, перейдет ли он в следующее поколение. Проще говоря, пока нет информации о том, собирается ли Toyota «поделиться» с Suzuki новым RAV4.
