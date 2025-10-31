Новинки ×

Alfa Romeo Junior обзавёлся «подогретой» версией Sport Speciale

31.10.2025 41 0 0

Новый вариант субкомпактного кроссовера итальянской марки получил иной внешний декор, обновки в салоне, но техника осталась без изменений.

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Alfa Romeo представил свой новый кроссовер в апреле 2024 года. Напомним, изначально он получил название Milano, но производителю пришлось отказаться от него из-за того, что автомобили выпускаются в Польше, а не в Италии. В результате «младшему» SUV присвоили имя Junior. По данным Jato Dynamics, сейчас он занимает место бестселлера марки на старосветском рынке: за первые восемь месяцев 2025-го Alfa Romeo Junior разошёлся тиражом в 22 598 экземпляров.

На фото: Alfa Romeo Junior Sport Speciale

Теперь у модели появилась новая версия с прибавкой Sport Speciale. Сразу отметим, что несмотря на «спорт» в названии, техника осталась нетронутой. Так, новый вариант доступен со 145-сильной гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновая турботройка PureTech объёмом 1,2 литра, предлагается с передним и полным приводом. Помимо этого, Alfa Romeo Junior Sport Speciale может иметь полностью электрическую «начинку»: речь идёт о 156-сильном единственном электромоторе, расположенном на передней оси и батарее ёмкостью 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 410 км (по циклу WLTP).

Тем не менее, Junior Sport Speciale имеет ряд отличий во внешности от обычного паркетника. Такая версия получила обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, помимо этого, экстерьер дополнили серебристыми вставками на боковых юбках и бамперах, ещё профиль украшают 18-дюймовые двухцветные матовые легкосплавные диски Fori.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale получил тонированные задние стекла, а также шильдики с названием особенной версии, расположенные на передних крыльях. За доплату желающие могут выбрать контрастную чёрную крышу, которая доступна для модели во всех цветовых вариантах кузова.

1 / 2
2 / 2

В салоне «оспортивленного» кроссовера тоже есть ряд обновок. Так, сиденья отделаны чёрной перфорированной алькантарой со светло-серыми вставками и контрастной прострочкой. Обивка из алькантары досталась также передней панели, дверным картам, центральному тоннелю и рулевому колесу. Ещё такой Junior снабдили алюминиевыми педалями, особой подсветкой, подогревом и электрорегулировками передних кресел.

На фото: салон Alfa Romeo Junior Sport Speciale
1 / 3
На фото: салон Alfa Romeo Junior Sport Speciale
2 / 3
На фото: салон Alfa Romeo Junior Sport Speciale
3 / 3

Модели дополнительно предлагается пакет Techno, который включает в себя матричную головную оптику, GPS-навигацию, полуавтономную систему управления второго уровня с адаптивным круиз-контролем, камеру заднего вида, датчики парковки, зеркала с электроприводом, мониторинг слепых зон. В комплект ещё входят электропривод багажной двери, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, аудиосистема с шестью динамиками и другие опции.

Стоимость Alfa Romeo Junior Sport Speciale станет известна позже. На сегодняшний день в Италии самый доступный гибридный паркетник можно купить за 30 750 евро (эквивалентно примерно 2,87 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость «электрички» составляет 39 500 евро (около 3,69 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Alfa Romeo Alfa Romeo Junior
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Отмыть, собрать и смазать: как правильно перебрать тормозные суппорты Самые простые по конструкции и оттого самые распространенные тормозные суппорты – это суппорты с плавающей скобой. Их полный ребилд, крайне желательный на любом немолодом автомобиле, можно п... 164 0 1 31.10.2025
Статьи / Авто и технологии Холодный старт: дружба с авто начинается с масла Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска – металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всу... 818 0 0 30.10.2025
Статьи / История Как Porsche 917 завоевал Can-Am: машина, которую было сложнее обуздать, чем построить В самом начале 70-х армада Porsche 917 доминировала в World Sportscar Championship настолько в одностороннем порядке, что чемпионат имел все шансы превратиться в монокубок. Комиссары CSI (н... 828 1 0 30.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14879 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13396 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12730 18 2 16.10.2025
Обсуждаемое
13 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12...
12 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
11 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
Новые комментарии
Change privacy settings