Alfa Romeo Junior обзавёлся «подогретой» версией Sport Speciale

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Alfa Romeo представил свой новый кроссовер в апреле 2024 года. Напомним, изначально он получил название Milano, но производителю пришлось отказаться от него из-за того, что автомобили выпускаются в Польше, а не в Италии. В результате «младшему» SUV присвоили имя Junior. По данным Jato Dynamics, сейчас он занимает место бестселлера марки на старосветском рынке: за первые восемь месяцев 2025-го Alfa Romeo Junior разошёлся тиражом в 22 598 экземпляров.

На фото: Alfa Romeo Junior Sport Speciale

Теперь у модели появилась новая версия с прибавкой Sport Speciale. Сразу отметим, что несмотря на «спорт» в названии, техника осталась нетронутой. Так, новый вариант доступен со 145-сильной гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновая турботройка PureTech объёмом 1,2 литра, предлагается с передним и полным приводом. Помимо этого, Alfa Romeo Junior Sport Speciale может иметь полностью электрическую «начинку»: речь идёт о 156-сильном единственном электромоторе, расположенном на передней оси и батарее ёмкостью 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 410 км (по циклу WLTP).

Тем не менее, Junior Sport Speciale имеет ряд отличий во внешности от обычного паркетника. Такая версия получила обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, помимо этого, экстерьер дополнили серебристыми вставками на боковых юбках и бамперах, ещё профиль украшают 18-дюймовые двухцветные матовые легкосплавные диски Fori.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale получил тонированные задние стекла, а также шильдики с названием особенной версии, расположенные на передних крыльях. За доплату желающие могут выбрать контрастную чёрную крышу, которая доступна для модели во всех цветовых вариантах кузова.

В салоне «оспортивленного» кроссовера тоже есть ряд обновок. Так, сиденья отделаны чёрной перфорированной алькантарой со светло-серыми вставками и контрастной прострочкой. Обивка из алькантары досталась также передней панели, дверным картам, центральному тоннелю и рулевому колесу. Ещё такой Junior снабдили алюминиевыми педалями, особой подсветкой, подогревом и электрорегулировками передних кресел.

Модели дополнительно предлагается пакет Techno, который включает в себя матричную головную оптику, GPS-навигацию, полуавтономную систему управления второго уровня с адаптивным круиз-контролем, камеру заднего вида, датчики парковки, зеркала с электроприводом, мониторинг слепых зон. В комплект ещё входят электропривод багажной двери, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, аудиосистема с шестью динамиками и другие опции.

Стоимость Alfa Romeo Junior Sport Speciale станет известна позже. На сегодняшний день в Италии самый доступный гибридный паркетник можно купить за 30 750 евро (эквивалентно примерно 2,87 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость «электрички» составляет 39 500 евро (около 3,69 млн рублей).