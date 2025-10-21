Stellantis вернёт топовые версии Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio с мотором V6

Актуальный седан Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, кроссовер Stelvio присоединился к нему в 2016-м, а последний рестайлинг обе модели пережили одновременно – в 2023-м. На данный момент продажи этих автомобилей на европейском рынке, который является для них основным, снижается. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025-го выбор в пользу четырёхдверки сделали 2307 покупателей (на 24% меньше, чем в январе-августе прошлого года), а паркетник разошёлся тиражом 4749 единиц (на 40% меньше).

На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Ранее Stellantis готовился перевести принадлежащую ему итальянскую марку только на электротягу к 2027 году. Этот план предполагал, что Alfa Romeo Giulia и Stelvio следующего поколения будут продаваться только с «зелёной начинкой». Однако, как мы уже знаем, продажи «электричек» не оправдали ожидания многих производителей, в том числе автогиганта. В итоге руководство Alfa Romeo официально объявило о том, что у новых Giulia и Stelvio будут и версии с гибридными установками.

Ожидалось, что первым дебютирует паркетник следующей генерации: так, дебют Alfa Romeo Stelvio был намечен на конец 2025-го, выход на рынок – в следующем году. Позже к нему должен был присоединиться преемник седана Giulia. Однако ещё в мае текущего года появилась информация о том, что дебют и старт производства новых кроссовера и четырёхдверки могут отложить.

На фото: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

А на прошлой неделе стало известно о том, что выпуск нынешних Alfa Romeo Giulia и Stelvio был продлён на два года. Выяснилось, что преемники указанных моделей, в основу которых ляжет платформа STLA Large, пока не готовы. Причём речь идёт именно о модификациях с гибридными силовыми установками: как оказалось, разработчикам нужно больше времени.

Теперь стало известно о том, что Stellantis решил вернуть топовые версии Alfa Romeo Stelvio и Giulia, которые имеют прибавку Quadrifoglio к названию. Изначально предполагалось, что в следующем поколении они будут предлагаться только с полностью «зелёной» техникой. Компания прекратила их выпуск в 2024 году. Однако и это решение производителю пришлось пересмотреть – в связи с тем, что производство актуальных седана и кроссовера продлили на два года.

На фото: Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio Super Sport

Как сообщает Autocar со ссылкой на главу британского подразделения марки Джулса Тилстоуна, «заряженные» модификации Stelvio и Giulia Quadrifoglio снова начнут сходить с конвейера завода компании в Кассино (Италия) в апреле 2026 года. Пока что нет подробностей о том, как был модернизирован их двигатель, чтобы он мог соответствовать новым европейским нормам по объёму выбросов вредных веществ. Но по словам представителя бренда, «силовые агрегаты будут практически одинаковыми».

Напомним, под капотом ранее отправленных в отставку Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio располагается битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, его максимальная отдача равна 510 л.с., а крутящий момент – 600 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF. У четырёхдверки привод может быть только задним, у паркетника – исключительно полным.

Тем временем, в середине текущего месяца был рассекречен посвежевший Alfa Romeo Tonale: обновление прошло на фоне падения спроса. Модель получила другую решётку радиатора, ряд изменений в салоне и модернизированную технику.