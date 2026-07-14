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В России стартовало производство новой версии пикапа Sollers ST8

14.07.2026 174 1 0
В России стартовало производство новой версии пикапа Sollers ST8

Грузовик получил 2,0-литровый бензиновый мотор от «старшего брата» и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором.

Презентация рамного пикапа Sollers ST8 прошла летом 2024 года в Екатеринбурге, в ходе выставки «Иннопром». В иерархии российского бренда, который в основном занимается выпуском коммерческих автомобилей, этот грузовик располагается между дебютировавшим в 2023-м ST6 и флагманским пикапом ST9, который появился на авторынке РФ в 2025 году. Производство модели по технологии полного цикла налажено на индустриальной площадке УАЗа.

На фото: Sollers ST8

Колёса.ру ещё в конце прошлого месяца сообщали о том, что у модели появится версия с новой «начинкой». Теперь пресс-служба официально рассказала о старте производства Sollers ST8 с альтернативной техникой в «Парке новых технологий Соллерс» (расположен в периметре индустриального комплекса УАЗа). Выпуск налажен по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской.

﻿У нового варианта пикапа Sollers ST8 под капотом располагается знакомая по флагманскому грузовику ST9 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, её максимальная мощность равна 224 л.с., а крутящий момент – 390 Нм. Этот двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Для этой модели предусмотрена возможность принудительного переключения передач. Грузоподъёмность осталась прежней – 900 кг.

Известно, что новая модификация Sollers ST8 будет представлена на российском рынке в двух комплектациях – «Люкс» и «Премиум». До дилерских центров новинка доберётся в августе 2026 года. Стоимость в компании пока официально не обнародовали, но как мы сообщали ранее, ориентировочный стартовый ценник такого пикапа составит порядка 3,17 млн рублей.

Напомним, в гамме присутствующего сейчас на рынке Sollers ST8 числится пара вариантов: бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра, мощность которого равна 204 л.с., а также 2,0-литровый дизельный мотор с отдачей 136 л.с. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Пикап получил систему полного привода с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала и электронным селектором переключения режимов трансмиссии.

На фото: рычаг 8АКП в салоне новой версии Sollers ST8

Нынешний пикап представлен в двух комплектациях – «Оптимум» и «Люкс». Стартовой является версия с бензиновым 204-сильным мотором, его рекомендованная розничная цена на сегодняшний день составляет 2 918 000 рублей. Стоимость топовой модификации с дизелем равна 3 122 000 рублей (цены указаны без учёта скидок по действующим программам).

Сейчас к скорому выходу на авторынок РФ продолжает готовиться новый внедорожник Sollers S9, старт серийного производства намечен на сентябрь 2026 года. В основе грядущего рамного полноприводного внедорожника лежит флагманский пикап Sollers ST9. Ожидается, что с ним новый SUV разделит и технику.

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1 комментарий
14.07.2026 18:32
Vasissualy Pupkinzon

Хоть "морда лица" нормальная, а то уже достал этот модный инсектоидный дизайн.

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