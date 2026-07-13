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Хэтчбек Toyota Corolla Sport получил обновки и юбилейную спецверсию

13.07.2026 594 0 0
Хэтчбек Toyota Corolla Sport получил обновки и юбилейную спецверсию

Особенный вариант, который получил длинную прибавку к названию 60th Anniversary G «Z Active Elegance», уже поступил в продажу на домашнем рынке. Цена известна.

Японская компания Toyota в текущем месяце отмечает 60-летие «головной» модели семейства Corolla. Ранее особенные варианты появились у разных модификаций, в том числе у кроссовера Corolla Cross, а теперь настала очередь хэтчбека – Toyota Corolla Sport. Появление юбилейной спецверсии компания приурочила к скромным обновкам, которые достались пятидверке в новом модельном году.

На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
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На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
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На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
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На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
На фото: новые цвета кузова Toyota Corolla Sport
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Так, компания решила освежить стандартный хэтчбек за счёт комплекта двухцветных алюминиевых колёсных дисков размером 18 дюймов, которые обуты в новые шины 225/40R18. Помимо этого, в список обновок вошли новые варианты в палитре кузова: однотонные тёмно-синий металлик и чёрный, к двуцветным относятся белый с чёрным верхом и красный с чёрным верхом.

На фото: Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»

Юбилейной особенной версии Toyota Corolla Sport досталась длинная прибавка к названию – 60th Anniversary G «Z Active Elegance». Этому варианту положен либо полностью чёрный цвет кузова, либо двухцветный окрас – белый с чёрной крышей или же эксклюзивный ярко-жёлтый (горчичный) с чёрной глянцевой крышей (как на фирменных снимках). На обоих передних крыльях у спецверсии есть шильдики с надписью 60th Anniversary, которая выполнена узнаваемым тонким шрифтом и списана в прямоугольник.

Также изменения предусмотрены и для салона Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance». Такому хэтчбеку досталась передняя панель, отделанная искусственной кожей, на ней имеется эмблема юбилейной спецверсии. Ещё пятидверка получила спортивные передние кресла, отделанные сочетанием натуральной и экокожи в чёрно-бежевой цветовой гамме. Помимо этого, в салоне имеются серебристые декоративные вставки, а для педалей предусмотрены алюминиевые накладки.

«Начинка» у праздничного варианта стандартная, речь идёт о гибридной установке, в основе которой лежит 98-сильный атмосферник 2ZR-FXE объёмом 1,8 литра (максимальный крутящий момент – 142 Нм). Он работает в тандеме с небольшой тяговой батареей и электромотором, отдача которого равна 95 л.с. (185 Нм).

На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
1 / 4
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
2 / 4
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
3 / 4
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
На фото: салон Toyota Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance»
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Юбилейная спецверсия Corolla Sport 60th Anniversary G «Z Active Elegance» уже поступила в продажу на домашнем рынке. Стоимость этого варианта здесь составляет 3 438 000 иен (эквивалентно примерно 1,62 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь покупка актуального исполнения «просто» G «Z» обойдётся в 3 220 200 иен (около 1,52 млн рублей), а за стартовый посвежевший вариант G «X» просят не менее 2 531 600 иен (около 1,19 млн рублей).

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Тем временем, на прошлой неделе стало известно о том, что обновлённому хэтчбеку Toyota Aqua вернули спортивную версию GR Sport. Такой модели достались визуальные изменения, иные кресла и декор в салоне, новые 17-дюймовые колёсные диски, а также красные тормозные суппорты с логотипом Gazoo Racing.

хэтчбек Япония авторынок Toyota Toyota Corolla
Обновлено 14.07.2026
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