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Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавёлся юбилейной спецверсией

02.07.2026 181 0 0
Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавёлся юбилейной спецверсией

Особенный «приключенческий» вариант паркетника, посвящённый 60-летию модели Corolla, получил прибавку Z Adventure к названию.

Toyota представила свой глобальный кроссовер, получивший название Corolla Cross, в 2020 году. Напомним, он базируется на платформе GA-C, которая также лежит в основе седана, универсала и хэтчбека Corolla. Паркетник уже пережил обновление, причём процесс растянулся более чем на год: в феврале 2024-го посвежевший SUV был представлен в Юго-Восточной Азии, затем он добрался до Европы и США, в мае 2025-го – до домашнего рынка, а в октябре прошлого года – до Китая, причём со своими особенностями. Теперь японцам стала доступна новая юбилейная спецверсия.

На фото: Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary

Toyota в начале июля 2026 года отмечает 60-летие «головной» модели – Corolla. Отпраздновать это событие пригласили и молодой паркетник Corolla Cross, которому досталась особенная версия с длинной прибавкой к названию – Z Adventure 60th Anniversary. Изменения затронули лишь оформление внешности и салона модели.

Так, юбилейный кроссовер получил массивную радиаторную решётку с рисунком в виде крупных сот и широкой планкой в верхней части с чёрным логотипом. Этот элемент похож на решётку радиатора у обновлённого Toyota Corolla Cross с ДВС, предназначенного для американского рынка. Кстати, по желанию, затемнённую эмблему можно заменить светлой надписью с названием марки.

Накладки из чёрного пластика в нижней части переднего и заднего бамперов, на колёсных дисках, а также боковые юбки для спецверсии доступны с «зернистым» покрытием под названием Meteor Coat. Паркетнику Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary положены чёрные матовые алюминиевые колёсные диски размером 17 дюймов, а также шильдики с указанием на принадлежность к юбилейной серии, расположенные на передних крыльях.

Интерьер особенного варианта Toyota Corolla Cross изменений практически не получил. Сидения отделаны искусственной кожей мятного и тёмно-серого оттенка с тканевыми серыми вставками с тёмной прострочкой. Трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, часть передней панели и рычаг коробки передач отделаны кожей.

Техника Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary досталась стандартная. Напомним, в Японии у кроссовера только одна «начинка»: речь идёт о HEV-установке, в основе которой лежит атмосферник 2ZR-FXE объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная максимальная мощность системы равна 140 л.с. Для модели предусмотрена электрическую систему полного привода E-Four и ездовой режим Snow Extra.

На фото: салон Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
На фото: салон Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
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На фото: салон Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
На фото: салон Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
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Цена юбилейной спецверсии Toyota Corolla Cross на домашнем рынке тоже известна. За такой «приключенческий» гибридный паркетник здесь просят не менее 3 663 000 иен, что эквивалентно 1,77 млн рублей по текущему курсу.

О юбилейных спецверсиях автомобилей семейства Toyota Corolla мы рассказывали ещё в мае 2026-го, причём тогда речь шла о моделях с прибавками Altis, Cross и Sport, предназначенных для тайваньского рынка.

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