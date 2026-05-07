07.05.2026 47 0 0
У автомобилей семейства Toyota Corolla появились юбилейные спецверсии

Тайваньский офис японской марки отмечает 60-летие Короллы. Особенные исполнения получили модели с прибавками Altis, Cross и Sport.

Toyota Corolla остаётся одной из самых востребованных моделей на глобальном рынке. Модель появилась в 1966 году, так что в нынешнем 2026-м она отмечает свой 60-летний юбилей. Отметим, актуальное двенадцатое поколение (с индексом E210) было представлено в 2018-м, первое плановое обновление Королла пережила в 2022-м, второе – на некоторых рынках – в 2025 году.

На фото: седан Toyota Corolla Altis the 60th

Отмечать юбилей с размахом решил тайваньский офис японской марки. Здесь семейство Toyota Corolla включает в себя седан Corolla Altis, паркетник Corolla Cross и хэтчбек Corolla Sport. Все три перечисленные модели получили юбилейные спецверсии с дополнительной прибавкой the 60th к названию.

Юбилейная четырёхдверка Toyota Corolla Altis получила бронзово-золотые «крылья», расходящиеся от логотипа и до фар. А также аналогичного оттенка «скобки» в нижней части переднего бампера, по бокам от противотуманок и большого воздухозаборника. Ещё такому седану достались 17-дюймовые двухцветные колёсные диски оригинального дизайна, графика на боковинах, а также эмблемы с названием спецверсии на кузове. Для салона предусмотрены бронзово-золотые вставки и аналогичного цвета прострочка.

Паркетнику Toyota Corolla Cross the 60th тоже достались бронзово-золотые элементы на кузове, но менее заметные: всего лишь тонкая полоска между фарами над радиаторной решёткой, «праздничные» наклейки на боковинах и надпись с названием модели на багажной двери. Салону такого кроссовера положены ещё бронзово-золотые вставки и прострочка им в тон.

На фото: паркетник Toyota Corolla Cross the 60th
Праздничный хэтчбек Toyota Corolla Sport получил минимальные изменения в экстерьере: ему достались только бронзово-золотые эмблемы с названием спецверсии, а также графика на боковинах. Как и кроссоверу, компактной пятидверке достались 18-дюймовые оригинальные диски. Салон оформлен аналогично родственникам по юбилейному семейству.

Техника у спецверсий седана, паркетника и хэтчбека стандартная. Так, Corolla Altis и Corolla Cross здесь предлагаются с бензиновым мотором объёмом 1,8 литра, а также с гибридной установкой на базе того же двигателя. В свою очередь, под капотом у хэтча Corolla Sport располагается прежний 2,0-литровый мотор.

На фото: хэтчбек Toyota Corolla Sport the 60th
На рынке Тайваня цены юбилейных спецверсий уже известны. За седан Toyota Corolla Altis здесь просят не менее 815 000 новых тайваньских долларов (эквивалентно примерно 1,94 млн рублей по текущему курсу), за паркетник Corolla Cross – как минимум 889 000 местных долларов (около 2,11 млн рублей), а за праздничный хэтчбек Corolla Sport придётся отдать – 979 000 местных долларов (около 2,33 млн рублей).

