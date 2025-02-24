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На российский рынок вышел рамный пикап Sollers ST8

24.02.2025 236 1 0

Стартовая рекомендованная розничная цена этого грузовика составляет 2 820 000 рублей, производство модели налажено на УАЗе.

Рамный пикап Sollers ST8 был представлен летом 2024 года в рамках выставки «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге. В иерархии российской марки этот грузовик располагается на одну ступеньку выше, чем представленный в 2023-м пикап Sollers ST6. Как мы сообщали в конце прошлого месяца, производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла налажено на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода.

На фото: пикап Sollers ST8

Сегодня пресс-служба сообщила о старте продаж Sollers ST8 на российском рынке. Рекомендованная розничная стоимость варианта с бензиновым двигателем варьируется в диапазоне от 2 820 000 до 2 920 000 рублей, а за дизельную модификацию просят от 2 920 000 до 3 020 000 рублей. Цены указаны без учёта действующих акций.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «донором» для Sollers ST8 стал китайский пикап JAC T8 Pro, который пока что числится в местной модельной линейке китайского бренда. Скорее всего эта модель скоро покинет РФ (по аналогии с ушедшим JAC T6, который лёг в основу Sollers ST6). Стоит отметить, что пикапу российской марки досталась оригинальная радиаторная решётка – чёрного цвета и с иным рисунком, а также комплект других эмблем.

Габаритная длина Sollers ST8 составляет 5325 мм, ширина (без учёта наружных зеркал) – 1880 мм, высота – 1830 мм, а расстояние между осями – 3090 мм. Клиренс у этого грузовика равен 210 мм, глубина преодолеваемого брода – 0,8 метра, грузоподъёмность – 900 кг. Размеры грузового отсека – 1520×1520×470 мм. Модель доступна только с двухрядной кабиной. В список базового оснащения входят две подушки безопасности, функция напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC, система динамической стабилизации, датчики контроля давления в шинах TPMS и ассистент при старте на подъёме.

Грузовик может оснащаться либо бензиновым двигателем объёмом 2,4 литра, мощность которого равна 204 л.с., либо 2,0-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 136 л.с. В компании отметили, что производство дизеля с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ налажено на моторном заводе компании «Соллерс», расположенном в Елабуге. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая сходит с конвейера предприятия «Соллерс Производство Трансмиссий» в Заволжье. Пикап оснащён системой полного привода с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала и электронным селектором переключения режимов трансмиссии.

На фото: салон пикапа Sollers ST8

Модель доступна на российском рынке в двух комплектациях – Optimum и Luxe. Стартовый вариант получил 18-дюймовые литые колёсные диски, полностью светодиодную головную оптику, задние датчики парковки, круиз-контроль, электрорегулировки и подогрев боковых зеркал, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, мультируль с кожаной отделкой, кондиционер, подогрев передних кресел, информационно-развлекательную систему с планшетом диагональю 10,4 дюйма, шестью динамиками и камерой заднего вида.

У пикапа в исполнении Luxe предусмотрены ещё электропривод складывания наружных зеркал, кожаная отделка сидений и центрального подлокотника во втором ряду, система камер кругового обзора, передние датчики парковки и люк с электроприводом.

Заводская гарантия на рамный грузовик Sollers ST8 составляет три года или 150 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит быстрее.

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1 комментарий
25.02.2025 00:19
Papirus

Как и у УАЗика, фамильной чертой будет ржавая (ещё с конвейера) рама и кривые зазоры. Надеюсь хотя бы штамповка не ульяновская, а то из 10 деталей только одна встанет по месту.

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