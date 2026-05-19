Корпорация Stellantis анонсировала семейство ультрабюджетных электромобилей E-Car

Уже в 2028 году с конвейера завода в Помильяно-д’Арко (Италия) начнут сходить электрические «народные коробчонки» под разными марками корпорации Stellantis. Все они будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощёнными требованиями к безопасности. Ожидается, что минимальная цена таких электромобилей будет в районе 15 000 евро.

Прологом новой категории ультрабюджетных электромобилей в Европе стал показанный в октябре прошлого года концепт Dacia Hipster от Renault Group. Примерно тогда же идея создать такую категорию была взята на вооружение чиновниками Евросоюза — она позиционируется как антикризисная и должна значительно опустить нижнюю планку цен на рынке новых легковых автомобилей. В прошлом году новую категорию называли E-Car, а сейчас она фигурирует в европейской прессе и проектных документах как M1E. Идея льготной категории позаимствована в Японии с её кей-карами, но M1E — не калька с кей-каров, требования будут совсем другими.

Собственно, требования к машинам категории M1E пока не определены, вокруг них сейчас идёт ожесточённая борьба между различными лоббистскими группами и представителями озабоченной общественности. Предполагается, что требования будут утрясены до конца этого года — возможно, даже уже летом. В целом ясно, что новая категория транспортных средств займёт промежуточное положение между полноценными легковыми автомобилями, такими как Fiat Grande Panda, и тихоходными квадрициклами, такими как Fiat Topolino.

Главное требование к новой категории со стороны автопроизводителей — заморозка регламента M1E на 10 лет, именно вокруг этой заморозки больше всего дискуссий. Технические требования пока обозначены в общих чертах: только электромобили с габаритной длиной до 4,2 м, упрощённая сертификация, упрощённый набор минимально необходимых систем активной и пассивной безопасности (что именно порежут — это тоже предмет жарких дискуссий), возможны ограничения по мощности и максимальной скорости.

Предполагается, что покупатели «электричек» категории M1E получат от государств-членов ЕС различные налоговые льготы (в том числе бесплатные парковочные места), а производителям за выпуск таких машин будут начисляться экологические суперкредиты с повышающим коэффициентом. Эти суперкредиты упростят выполнение норм ЕС по корпоративным выбросам CO2. Есть ещё масса других предложений по поводу категории M1E, но подробно их мы здесь разбирать не будем — лучше дождёмся окончательного регламента.

То, что корпорация Stellantis объявила о запуске своей программы E-Car уже сейчас, не зная точных параметров категории M1E, следует воспринимать как политический жест, нацеленный на ускорение процесса согласования требований к категории M1E — мол, мы уже вкладываем деньги и «заряжаем» производство под новые машины, так что с регламентом надо поторопиться. Если требования к категории M1E к моменту их утверждения окажутся неприемлемыми, то Stellantis скажет: «Ладно, тогда мы сворачиваем лавочку, сидите без дешёвых машин и без рабочих мест». Это в свою очередь побудит правительство Италии надавить на Еврокомиссию и убедить её принять комфортные для автопроизводителей требования к категории M1E. Можно даже пригрозить выходом из ЕС — в конце концов, Великобритания вышла и не умерла.

Правительство Италии неоднократно упрекало корпорацию Stellantis в том, что она не хочет производить новые автомобили в Италии. Доходило даже до скандалов: в результате одного такого скандала кроссовер Alfa Romeo Milano польской сборки был переименован в Alfa Romeo Junior. Размещение производства нового кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda в Сербии, а не в Италии, лишь обострило конфликт между руководством Stellantis и итальянским правительством, но теперь новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса решил стать союзником правительства Италии, чтобы вместе выторговать у ЕС нужные требования к категории M1E.

Завод в Помильяно-д’Арко, который станет главным для семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car, сейчас производит устаревший бензиновый хэтчбек Fiat Panda третьего поколения и компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale в топливных и plug-in гибридной версиях. При мощности в 300 000 машин в год завод в Помильяно-д’Арко загружен примерно на треть, так что дешёвые «электрички» E-Car станут для него настоящим спасением.

Stellantis пока не раскрывает марки, под которыми будут производиться электромобили E-Car, но, скорее всего, это будут Fiat, Citroen и Opel — именно эти марки в портфолио Stellantis сейчас отвечают за нижний ценовой сегмент. Быстро разработать платформу для семейства E-Car поможет один из китайских партнёров — скорее всего, компания Leapmotor, на платформы которой уже переезжает Opel.

21 мая Антонио Филоса представит новую глобальную стратегию развития Stellantis — возможно, тогда станут известны новые подробности о проекте E-Car. В целом ясно, что опора на китайских партнёров станет для Stellantis фундаментом светлого будущего. На прошлой неделе корпорация Stellantis объявила о перезапуске в Китае с помощью Dongfeng марок Peugeot и Jeep. Лакшери-марка ﻿Maserati, по слухам, может породниться с Maextro (совместный бренд Huawei и JAC).

