Новинка Ford на платформе MEB может оказаться перелицованным Volkswagen ID.4

Ожидается, что «младший брат» Mustang Mach-E дебютирует в 2022-ом, а на европейский рынок новинка выйдет годом позже.

Ford и Volkswagen сформировали альянс летом 2019 года. В рамках этого партнёрства стороны намерены выпустить нескольких совместных коммерческих автомобилей. Так, американская компания отвечает за разработку нового поколения пикапов Ford Ranger и VW Amarok (их выпуск начнётся в 2022 году). Кроме того, Форд занимается разработкой нового поколения однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter, в том числе и их электрических версий. Ну, а Фольксвагену в рамках обязательств пришлось поделиться с Ford платформой MEB.



На фото: Ford Mustang Mach-E

Ранее стало известно о том, что Ford создаст на фольксвагеновской «тележке» несколько легковых электрических моделей. Первенцем станет небольшой кроссовер, который в линейке бренда будет находиться на ступеньку ниже Mustang Mach-E. Как мы сообщали ранее, старт её производства на заводе компании в Кёльне (Германия) намечен на 2023 год.



Новинка станет первым электрокаром, созданным в Центре электрификации Ford (американская марка планирует полностью электрифицировать свою европейскую линейку к 2030 году). Компактный кроссовер изначально будет находиться на конвейере с «супермини» Fiesta: предполагается, что эта модель завершит свой нынешний жизненный цикл в 2024-ом – 2025 году.

Как сообщает Autocar, новый электромобиль Ford разделит основную часть своей «начинки» не с первенцем «айди-линейки» немецкого бренда – пятидверным хэтчбеком ID.3, а с кроссовером Volkswagen ID.4. Это значит, что у модели Форда будет широкий диапазон тяговых батарей, а также несколько вариантов отдачи и компоновки электрической силовой установки.



На фото: Volkswagen ID.4

Ожидается, что по дизайну новый электрокар Ford будет заметно отличаться от флагманского кроссовера Mustang Mach-E, а силуэт в целом позаимствует у «донора», выпускаемого на заводе в Цвиккау.

Пока что неизвестно, планирует ли Ford использовать в качестве названия для нового кроссовера какое-либо имя из собственной богатой истории, как это ранее произошло с Mach-E, Puma и Bronco. Маловероятно, что компания решит возродить название Mondeo с помощью этой новинки; пока в любом случае известно лишь, что производитель не принял окончательного решения.



Ожидается, что на оформление интерьера будущего «электропаркетника» Ford ощутимо повлияет недавно представленный на китайском рынке купеобразный кроссовер Evos, который ранее считался преемником Mondeo в Европе. Напомним, главной деталью салона этого автомобиля стал гигантский 1,1-метровый экран, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также 27-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford SYNC+ 2.0.



На фото: салон Ford Evos

Под предварительным данным, у новинки, как и у VW ID.4, будут заднеприводные и полноприводные версии. Первый вариант предполагает электродвигатели мощностью от 150 до 204 л.с., а второй предусмотрен для двухмоторной силовой установки, совокупная отдача которой равна 299 л.с. (как у ID.4 GTX). Не исключено, что эта версия получит прибавку в виде букв «GT» к названию (такая есть у самой мощной версии Mach-E). Ёмкость батарей, вероятно, будет варьироваться от 52 до 77 кВт*ч.

Отметим, в дальнейшем у Ford появится ещё как минимум одна новинка на «фольксвагеновской» платформе MEB. Ожидается, что она выйдет на европейский рынок в 2025 году.

