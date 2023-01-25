На завод Ford в Европе претендуют сразу несколько потенциальных покупателей

Американская компания Ford совсем недавно рассказала о планах по сокращению рабочих мест в Европе: предполагается, что этот процесс затронет более тысячи сотрудников в Германии. Сообщается, что это связано с желанием производителя отказаться от выпуска низкомаржинальных продуктов (к ним относятся компактные автомобили с ДВС) и сосредоточиться на выпуске перспективных электромобилей. Сокращения ждут как работников завода в Кёльне, так и тех, кто трудится в отделах разработки, маркетинга и продаж, а также входит в состав администрации старосветского подразделения Ford.

На фото: логотип марки Ford

Продажи автомобилей бренда Ford в Европе сокращаются с 2017-го. За январь-ноябрь прошлого года клиенты на этом рынке купили 502 888 автомобиля американской марки (на 5,4% меньше, чем годом ранее). При этом марка уже не первый год сокращает свою линейку в Старом Свете. Так, в рамках нынешней трансформации Форд прекратит в Европе выпуск Fiesta и Focus, а ранее модельный ряд лишился Mondeo, затем настала очередь S-Max и Galaxy.



Ford прекратит производство компактного автомобиля Focus на заводе в Зарлуи (Германия) в 2025 году. Показатели Фокуса в Европе падают в течение последних нескольких лет. Так, за первые одиннадцать месяцев 2022-го старосветские дилеры реализовали 71 895 единиц, что на 22,8% меньше, чем в январе-ноябре предыдущего года. Как сообщают зарубежные СМИ, в итоге компания может продать предприятие в Зарлуи, при этом переговоры с потенциальными покупателями уже идут.

На фото: Ford Focus

Так, по данным The Wall Street Journal, в общей сложности указанный завод заинтересовал уже 15 компаний. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что Ford ведёт обсуждение соответствующей сделки с китайским автопроизводителем BYD. Напомним, минувшей весной в линейке бренда (наименование расшифровывается как Build Your Dreams) остались только электромобили и plug-in гибриды, так как от выпуска машин с традиционными ДВС компания отказалась.



Известно, что сейчас переговоры с BYD находятся на предварительной стадии, так что в итоге предприятие Ford в Зарлуи может отойти иному покупателю. По данным немецкого издания Automobilwoche, в список возможных претендентов на роль нового владельца этого завода входят также голландская компания Nedcar, а также канадский производитель комплектующих Magna.

На какой стадии находятся переговоры с Nedcar, Magna или другими претендентами, пока не сообщается. Предполагается, что Ford придёт к решению о дальнейшем будущем предприятия в Зарлуи либо к концу марта, либо к началу апреля текущего года. Ожидается, что варианты будут обсуждаться в том числе с представителями сотрудников европейского завода (сейчас штат насчитывает примерно 4,6 тыс. человек).



Ранее стало известно о том, что для производства электромобилей следующего поколения Ford выбрал свой завод в Валенсии (Испания). Напомним, американская компания намерена перейти на полностью «зелёный» модельный ряд в Европе к концу текущего десятилетия. Отметим, Форд инвестирует около 2 млрд долларов в свой завод в Кёльне – здесь с 2024 года будут выпускать пару электрокаров на фольксвагеновской модульной платформе MEB.

