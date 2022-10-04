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Ford разрабатывает новый спортивный кроссовер: первое изображение

04.10.2022 58 0 0

Ожидается, что новинка американского бренда будет представлена в конце 2023 года, а на европейский рынок выйдет в 2024-ом. SUV окажется дешевле по сравнению с Ford Mustang Mach-E.

 

Компания Ford заявила о своих планах «разделиться надвое» ещё в начале марта текущего года. Как мы сообщали ранее, разработкой новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания занимается подразделение, которому дали название Ford Blue. Его возглавил Кумар Галхотра, который до этого занимал кресло вице-президента компании. Второе подразделение – Ford Model e – работает над новыми электромобилями марки. Им руководит Джим Фарли, генеральный директор корпорации Форд.

Тизеры двух будущих новинок Ford на европейском рынке

Весной компания обнародовала свои планы касательно линейки полностью электрических моделей, предназначенных для старосветского рынка. Одной из анонсированных новинок станет некий среднеразмерный кроссовер, в основу которого ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB. Пока безымянный паркетник окажется «близнецом» Volkswagen ID.4. До конца 2023 года Ford намерен выпустить 30 тыс. экземпляров.

На фото: Ford Mustang Mach-E 4X

Второй новинкой, которая ждёт европейцев, станет спортивный кроссовер (его так и обозначили в анонсе – «Sport Crossover»), которому тоже пока не дали имя. Ранее предполагалось, что этот «электрокросс» Ford станет «близнецом» топовой версии VW ID.4 с прибавкой GTX. Предполагалось, что эта новинка окажется менее мощной и менее динамичной, чем Ford Mustang Mach-E GT, однако при этом у неё будет более привлекательная для массового потребителя цена.

Пока что американский производитель показал лишь неясный силуэт и рисунок светодиодной головной оптики в рамках анонса. Официальных снимков, рассекречивающих внешность будущего спортивного кроссовера, пока не публиковалось. Своим вариантом потенциального экстерьера нового электрического паркетника Ford с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es.

Рендер нового спортивного кроссовера Ford

Судя по рендеру, у модели будет узнаваемый дизайн марки, который воплотился, в частности, в оформлении Mustang Mach-E. Кроссовер может получить фары лаконичной формы с тонкими изогнутыми линиями ходовых огней, капот с выразительными выштамповками, шестиугольную заглушку на месте решётки радиатора, воздухозаборник и «противотуманки», интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. У этого SUV, вероятно, будет покатая крыша.

На фото: Volkswagen ID.4 GTX

Предполагается, что интерьер будущего паркетника Ford будет сильно отличаться от внутреннего убранства моделей с ДВС. Ему прочат минимализм, а также наличие двух больших экранов на передней панели: один будет исполнять роль виртуальной «приборки», второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Ожидается, что новинка получит множество современных функций в области комфорта и комплекс систем безопасности.

Литий-ионная тяговая батарея будет расположена в полу между осями, её ёмкость пока не сообщается. Как производитель отметил ранее, максимальный запас хода на одной зарядке у спортивного кроссовера составит около 500 км. По предварительным данным, у новинки будут версии с одним электродвигателем и передним приводом, а также с двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Подробностей о них пока нет. 

Новинка Ford, вероятно, будет представлена в конце 2023 года, а до европейских дилеров доберётся в 2024-ом. Электрический паркетник очевидно окажется дешевле по сравнению с Ford Mustang Mach-E, цена которого на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, стартует с отметки 62 900 евро.

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