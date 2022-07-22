Ford выпустит 600 тысяч EV к концу 2023 года, из них 30 тысяч придётся на брата VW ID.4

Первой самостоятельной полностью электрической моделью бренда Ford стал кроссовер Mustang Mach-E, его компания представила осенью 2019 года. Судя по данным сайта Carsalesbase, модель начала массово продаваться только в 2021 году. На домашнем рынке, в Штатах, дилеры реализовали за прошлый год в общей сложности 27 140 единиц, а в Европе клиенты за тот же период купили 23 054 экземпляра. Отметим, за первые пять месяцев 2022-го в США модель разошлась тиражом 15 718 единиц, а на старосветском рынке за первую треть года (более свежих данных пока нет) было продано 7946 кроссоверов.
Позже у Форда появился электрический коммерческий автомобиль – E-Transit, его компания рассекретила в ноябре 2020 года. Презентация ещё одного электромобиля – полноразмерного пикапа Ford F-150 Lightning – прошла в мае прошлого года. Производство «зелёного» грузовика стартовало в конце апреля 2022-го.
В дальнейшем количество «электричек» Ford будет только расти: ранее компания приняла решение инвестировать дополнительные 20 млрд долларов на развитие этого сегмента, сумма должна быть освоена до 2026 года. Теперь производитель объявил и о глобальных планах: так, к концу 2023 года заводы Ford по всему миру должны выпустить уже 600 тыс. электромобилей, а к концу 2026-го этот показатель вырастет до 2 млн единиц.
Судя по планам Форда, до конца 2023 года будет выпущено 270 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E, 150 тыс. пикапов F-150 Lightning, 150 тыс. микроавтобусов E-Transit. Оставшиеся 30 тыс. машин придутся на совершенно новый среднеразмерный кроссовер марки, который предназначен для европейского рынка. Информации об этом электрическом паркетнике пока практически нет, не рассекречено даже имя.
Напомним, новинка Ford для европейского рынка окажется «близнецом» Volkswagen ID.4, в его основу ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB. Из технических характеристик пока официально рассекречен только запас хода без подзарядки – он составит 500 км. Судя по заявлению компании, объёмы производства нового кроссовера значительно вырастут в 2024 году.
Кроме того, в 2024-ом и далее модельный ряд, в частности, в Европе пополнится за счёт других батарейных новинок. Речь идёт о спортивном кроссовере, который, вероятно, станет «братом» топ-версии Volkswagen ID.4 GTX, а также об электрической модификации субкомпактного паркетника Puma. Ещё в списке будущих моделей числятся фургон Transit Courier и пассажирский вариант Tourneo Courier; а также аналогично Transit Custom и Tourneo Custom.
Согласно сообщению Ford, компания собирается закупать у Amperex Technology Co. литий-железо-фосфатные батареи для электромобилей. Они присоединятся к используемым в настоящее время никель-кобальтово-марганцевым аккумуляторам. В компании отметили, что предназначенные для американского рынка Mustang Mach-E начнут оснащать батарейным блоком LFP в следующем году, а пикап F-150 Lightning получит новый аккумулятор в начале 2024-го.
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