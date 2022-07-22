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  • Ford выпустит 600 тысяч EV к концу 2023 года, из них 30 тысяч придётся на брата VW ID.4

Ford выпустит 600 тысяч EV к концу 2023 года, из них 30 тысяч придётся на брата VW ID.4

22.07.2022 62 0 0

Американский производитель предполагает, что к концу 2026 года количество выпущенных по всему миру «электричек» Ford составит 2 млн единиц.

 

Первой самостоятельной полностью электрической моделью бренда Ford стал кроссовер Mustang Mach-E, его компания представила осенью 2019 года. Судя по данным сайта Carsalesbase, модель начала массово продаваться только в 2021 году. На домашнем рынке, в Штатах, дилеры реализовали за прошлый год в общей сложности 27 140 единиц, а в Европе клиенты за тот же период купили 23 054 экземпляра. Отметим, за первые пять месяцев 2022-го в США модель разошлась тиражом 15 718 единиц, а на старосветском рынке за первую треть года (более свежих данных пока нет) было продано 7946 кроссоверов.

Позже у Форда появился электрический коммерческий автомобиль – E-Transit, его компания рассекретила в ноябре 2020 года. Презентация ещё одного электромобиля – полноразмерного пикапа Ford F-150 Lightning – прошла в мае прошлого года. Производство «зелёного» грузовика стартовало в конце апреля 2022-го.

На фото: Ford Mustang Mach-E
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На фото: Ford Mustang Mach-E
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В дальнейшем количество «электричек» Ford будет только расти: ранее компания приняла решение инвестировать дополнительные 20 млрд долларов на развитие этого сегмента, сумма должна быть освоена до 2026 года. Теперь производитель объявил и о глобальных планах: так, к концу 2023 года заводы Ford по всему миру должны выпустить уже 600 тыс. электромобилей, а к концу 2026-го этот показатель вырастет до 2 млн единиц.

На фото: Ford F-150 Lightning
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На фото: Ford F-150 Lightning
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Судя по планам Форда, до конца 2023 года будет выпущено 270 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E, 150 тыс. пикапов F-150 Lightning, 150 тыс. микроавтобусов E-Transit. Оставшиеся 30 тыс. машин придутся на совершенно новый среднеразмерный кроссовер марки, который предназначен для европейского рынка. Информации об этом электрическом паркетнике пока практически нет, не рассекречено даже имя.

На фото: Ford E-Transit
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На фото: Ford E-Transit
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Напомним, новинка Ford для европейского рынка окажется «близнецом» Volkswagen ID.4, в его основу ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB. Из технических характеристик пока официально рассекречен только запас хода без подзарядки – он составит 500 км. Судя по заявлению компании, объёмы производства нового кроссовера значительно вырастут в 2024 году.

Кроме того, в 2024-ом и далее модельный ряд, в частности, в Европе пополнится за счёт других батарейных новинок. Речь идёт о спортивном кроссовере, который, вероятно, станет «братом» топ-версии Volkswagen ID.4 GTX, а также об электрической модификации субкомпактного паркетника Puma. Ещё в списке будущих моделей числятся фургон Transit Courier и пассажирский вариант Tourneo Courier; а также аналогично Transit Custom и Tourneo Custom.

Согласно сообщению Ford, компания собирается закупать у Amperex Technology Co. литий-железо-фосфатные батареи для электромобилей. Они присоединятся к используемым в настоящее время никель-кобальтово-марганцевым аккумуляторам. В компании отметили, что предназначенные для американского рынка Mustang Mach-E начнут оснащать батарейным блоком LFP в следующем году, а пикап F-150 Lightning получит новый аккумулятор в начале 2024-го.

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