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  • Ford может ещё сократить легковую линейку в Европе из-за убытков на других рынках

Ford может ещё сократить легковую линейку в Европе из-за убытков на других рынках

03.02.2023 36 0 0

Предполагается, что прореживание старосветского модельного ряда поможет американской компании сократить расходы.

Компания Ford не довольна своими результатами за 2022 год: об этом стало известно после того, как появился последний отчёт о доходах производителя. Так, по итогам прошлого года Форд зафиксировал убыток в размере двух миллиардов долларов. По словам генерального директора Ford Джима Фарли, компания «должна была работать намного лучше». Исправлять ситуацию планируется в текущем году.

На фото: Ford Fiesta

Главным рынком для Ford остаётся Северная Америка, здесь объём выручки за прошлый год составил 109 млрд долларов. Европа же является вторым по величине выручки регионом для компании: результат за 2022-й составил 25,6 млрд долларов. Кстати, судя по результатам за прошлый год, на старосветском рынке Ford зафиксировал прибыль: её размер составил 47 млн долларов. При этом в 2021-м в этом регионе у компании был убыток в размере 154 млн долларов.

По словам Джима Фарли, на сегодняшний день Ford ещё определяется с тем, в каких автомобильных сегментах компании необходимо конкурировать в Европе, чтобы сохранить прибыльность и увеличить её размер. Трогать свою коммерческую линейку Форд не планирует, а вот «легковушки» ещё могут проредить. Перетряхивание модельного ряда в результате скажется и на количестве сотрудников старосветского офиса, заводов и т.д.

На фото: логотип бренда Ford

Стоит напомнить, что в последнее время Ford усиленно занимается сокращением расходов в Европе. Так, в прошлом месяце стало известно о том, что компания сокращает 3,2 тыс. человек во всем регионе, из них 2,5 тыс. сотрудников заняты разработкой продуктов, и около 700 сотрудников входят в состав администрации. Процесс затронет Бельгию, Германию и Великобританию.

Как Kolesa.ru уже сообщал ранее, в текущем году Форд завершит производство в Европе Fiesta, в 2025-м – Focus. Ранее местный модельный ряд лишился Mondeo, затем настала очередь S-Max и Galaxy, преемников у них не будет. Как сообщалось ранее, Ford готовится в дальнейшем продать предприятие в Зарлуи, где сейчас налажен выпуск Фокуса. Переговоры с потенциальными покупателями уже идут, в списке претендентов – китайская компания BYD, канадская Magna и голландская Nedcar.

На фото: Ford Puma

В компании отметили, что продолжают действовать в соответствии с собственной стратегией, согласно которой все новые легковые автомобили, продаваемые в Европе, станут электрокарами к 2030-му, а коммерческие модели – к 2035 году. В рамках реализации этого плана руководство Ford меняет в том числе организационную структуру.

Несмотря на возможное сокращение линейки легковых автомобилей, не обойдётся и без новинок. Так, Ford в скором времени выведет на старосветский рынок небольшой электрический кроссовер, в основе которого лежит платформа MEB разработки Volkswagen. Этот автомобиль поступит в продажу ближе к концу 2023 года. Через несколько месяцев ожидается купеобразная версия этой модели. Их выпуск будет налажен на заводе в Кельне (Германия).

США авторынок Европа бизнес Ford

 

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