Nissan Navara превратился в испанский электрический пикап возрождённой марки Ebro

Группа испанских компаний вернула к жизни забытую марку Ebro и закрытый в 2021 году завод Nissan в Барселоне, в 2024 году здесь начнётся производство электрического пикапа, сделанного на базе Nissan Navara.

Ebro — это торговая марка испанской компании Motor Iberica, основанной в 1954 году и поглощённой в 1987 году компанией Nissan. Под маркой Ebro выпускались в основном коммерческие автомобили (грузовики, фургоны, автобусы), в 80-х у локализованного в Испании Nissan Patrol был клон от Ebro, а в 1987 году испанская компания была переименована в Nissan Motor Iberica и бренд Ebro стал не нужен.

В конце прошлого десятилетия компания Nissan решила избавиться от своего испанского предприятия, завод в Барселоне был остановлен в декабре 2021 года, после чего производившийся здесь пикап Nissan Navara ушёл с европейского рынка. Затем на основе этого завода при содействии испанских властей был организован «центр декарбонизации» D-Hub, который контролируют несколько местных компаний во главе с QEV Technologies и Btech, они учредили новое предприятие Ebro EcoPower Automotive, то есть воскресили лежавший в архиве испанский коммерческий бренд.

Прототип пикапа Ebro образца 2022 года 1 / 3 Прототип пикапа Ebro образца 2022 года 2 / 3 Прототип пикапа Ebro образца 2022 года 3 / 3

В 2022 году марка Ebro представила прототип электрического пикапа, за основу которого был взят Nissan Navara, а сегодня в рамках открывшегося в Барселоне автосалона состоялась премьера нового прототипа, «очень близкого к серийной версии». Новый прототип больше прежнего похож на исходный Nissan Navara, то есть, по сути, для всех основных кузовных деталей можно использовать старые штампы, что позволит значительно уменьшить затраты на организацию производства.



Прототип пикапа Ebro образца 2023 года

Официальных фотографий салона нет, но его можно посмотреть в репортаже испанского журнала Forococheselectricos: в салоне тоже большинство деталей позаимствованы у Nissan Navara, заменены лишь щиток приборов, экран мультимедийной системы и эмблема на руле. Испанские коллеги сообщили и цену нового пикапа — от 54 000 евро без налогов. Габаритная длина пикапа Ebro — 5,21 м, грузоподъёмность — около 1 т. Выставочный образец оснащён двумя электромоторами (по одному на ось) совокупной мощностью 220 кВт (299 л.с.). Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 440 км по циклу WLTP. В планах также значится «бюджетная» заднеприводная версия с одним электромотором.



Прототип пикапа Ebro образца 2023 года

Массовое производство пикапа Ebro на заводе D-Hub должно начаться в следующем году, а первые опытные образцы будут изготовлены до конца текущего года. Плановая мощность нового предприятия — 60 000 машин в год, для работы на нём планируется привлечь 1200 бывших сотрудников Nissan Motor Iberica. Помимо Ebro у новых владельцев завода в Барселоне будет бренд Zeroid, под которым планируется выпускать модернизированные и перелицованные электрические фургоны Nissan e-NV200. Напомним, что гамме самой компании Nissan на смену NV200 и его электрической версии в 2021 году пришёл «каблучок» Townstar — клон нового Renault Kangoo.

