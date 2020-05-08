Nissan сделал фургон e-NV200 длиннее и выше. Объём грузового пространства вырос почти вдвое

Компания Nissan выпускает свой лёгкий коммерческий автомобиль NV200 с 2009 года. В 2012 году в рамках Североамериканского международного автосалона был представлен концепт полностью электрической версии этой модели – e-NV200. Сейчас этот автомобиль, который перенял название от концепта, продаётся в Европе в грузовом и пассажирском вариантах. Теперь Ниссан представил удлинённую модификацию фургона e-NV200 с более высокой крышей.



На фото: Nissan e-NV200 XL Voltia

У увеличенного Nissan e-NV200 есть своя приставка к имени – XL Voltia: буквы XL (extra large) намекают на большой размер фургона, а слово Voltia относится к названию европейской компании Voltia Automotive, совместно с которой Nissan создал новую грузовую версию своего коммерческого электромобиля.



Длина стандартного электровэна составляет 5030 мм, у версии XL Voltia этот габарит больше на 470 мм; высота обычного фургона равна 2420 мм, у увеличенного – на 570 мм больше. Ширина прежняя (2011 мм), нетронутой осталась и колёсная база (2725 мм). У «разросшегося» в длину и ширину фургона объём грузового отделения вырос на 90% (или почти в два раза). Так, у стандартной версии показатель равен 4,2 кубических метра, а у XL Voltia – 8 кубических метров. Кстати, европейцам будет доступна версия с увеличенной длиной, но обычной высотой, в этом случае объём грузового пространства вырастет до 6 метров в кубе.



На фото: стандартный фургон Nissan e-NV200

Стоит учитывать, что, несмотря на увеличение объёма, из-за дополнительного веса максимальная полезная нагрузка у увеличенной версии Nissan e-NV200 меньше. Так, грузоподъёмность обычного фургона варьируется от 630 до 667 кг (в зависимости от версии), а у XL-модификации максимальный показатель равен 580 кг.

В пассажирской части вэна ничего менять не стали: сидения и передняя панель прежние, виртуальная «приборка» включена в базовое оснащение, за дополнительную плату доступны светодиодная подсветка грузового отделения и мультимедийная система с семидюймовым экраном.

«Начинка» у увеличенного фургона e-NV200 такая же, как и у стандартного. У модели один электромотор с отдачей 109 л.с. и максимальным крутящим моментом в 254 Нм. Его максимальная скорость равна 123 км/ч. Для фургона предусмотрен всего лишь один вариант аккумулятора, его ёмкость составляет 40 кВт*ч. Обычный вэн может проехать без подзарядки до 200 км (расчёт вели по циклу WLTP), возможно, у XL-версии запас хода немного меньше. От терминала быстрой зарядки (50 кВт) батарею можно зарядить с 20 до 80% меньше чем за час, а на полную «заправку» от бытовой розетки уйдёт около 21,5 часа.



Ценник стандартного фургона Nissan e-NV200 в Европе стартует с отметки 34 105 евро (эквивалентно 2,7 млн рублей по текущему курсу), а покупка пассажирской версии электрокара обходится минимум в 43 433 евро (3,4 млн рублей). В компании стоимость увеличенной версии не назвали, однако, судя по сайту компании Voltia, за XL-модификацию придётся заплатить 38,5 тыс. евро (3,06 млн рублей). Отметим, фургоны e-NV200 пользуются большим спросом в Старом Свете, чем минивэны. Так, в 2019 году всего было продано около 10 тыс. экземпляров модели, из них на пассажирские машины пришлось всего чуть более 3,3 тыс. единиц.

