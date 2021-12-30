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  • Nissan остановил завод в Барселоне, его продадут и перепрофилируют на электромобили

Nissan остановил завод в Барселоне, его продадут и перепрофилируют на электромобили

30.12.2021 127 0 0

Решение о закрытии завода в Барселоне руководство Nissan приняло ещё весной прошлого года, но его дальнейшая судьба не определена до сих пор. Основным кандидатом на покупку сейчас называется испанская компания QEV Technologies.

 

Завод Nissan в Барселоне (официальное название — Nissan Motor Iberica) стал жертвой программы оптимизации ресурсов японской компании — её центром электрификации в Европе выбрана площадка в британском Сандерленде, в которую Nissan дополнительно инвестирует 1 млрд фунтов стерлингов, а испанское предприятие осталось не у дел. Его планировалось закрыть ещё в конце 2020-го, но по просьбе испанский властей, переживающих за судьбу задействованных на этом производстве 3000 человек, остановку завода отложили до декабря 2021-го. 17 декабря вышел пресс-релиз о том, что последний собранный автомобиль (пикап Navara) покинул конвейер, на этом история предприятия под крылом Nissan закончена.

Первый Nissan Patrol испанской сборки

Запущен завод был в 1983 году и начал производить рамные внедорожники Patrol — это был первый японский автомобиль, локализованный в Европе. Позже испанскую прописку получили модели Terrano II, Pathfinder, Navara, Serena, Primastar, NV200 и Pulsar. Вместе с актуальным, третьим поколением пикапа Navara завод в Барселоне производил его клонов — Mercedes-Benz X-класса и Renault Alaskan. Помимо основного сборочного цеха в состав Nissan Motor Iberica входят два завода-сателлита: один занимался штамповкой, второй выпускал рамы и детали подвески. Всего с момента запуска Nissan Motor Iberica выпустил 3 345 000 автомобилей.

Современная панорама завода Nissan Motor Iberica

Летом стало известно о том, что после остановки завода в Барселоне пикап Nissan Navara покинет европейский рынок — в последние годы он продавался заметно хуже основных конкурентов (Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200), но в странах Азии, Африки и Латинской Америки карьера Navara продолжится. Сборка Mercedes-Benz X-класса в Барселоне прекратилась ещё весной 2020 года, так как руководство Daimler оказалось сильно разочарованным результатами продаж этой модели. У Renault Alaskan наследника не будет, этот клон в коммерческом плане тоже оказался неудачным.

Nissan Navara

Лишний год работы завода Nissan Motor Iberica не помог определить его судьбу: в числе потенциальных покупателей раньше назывались южнокорейская LG Energy Solution, французская Schneider Electric и китайская Great Wall Motor, но все они от испанской площадки в итоге отказались. Вчера Reuters сообщил, что испанские власти назвали основным кандидатом на покупку местную молодую компанию QEV Technologies — ей достанется головное предприятие, а заводы-сателлиты, скорее всего, отойдут испанскому производителю электрических мотороллеров Silence.

QEV Technologies позиционирует себя как пионер в области электромобилей, но с массовым производством эта компания прежде дела не имела и занималась в основном автоспортом, изготовлением прототипов и высокотехнологичных комплектующих для мелкосерийных проектов (на сайте компании особо выпячивается работа над суперкаром марки Arcfox китайского автоконцерна BAIC). Если сделка состоится, QEV Technologies в партнёрстве со шведскими компаниями Inzile и Volta наладит в Барселоне выпуск электромобильных комплектующих (прежде всего батарей) и будет предлагать контрактную сборку машин, как это делают сейчас финский Valmet и нидерландский VDL Nedcar.

Ещё одним потенциальным покупателем Nissan Motor Iberica называется бельгийская компания Punch Powertrain, известная своими автоматическими коробками передач (их ставят на УАЗы), и сейчас активно наращивающая выпуск электромобильных узлов и агрегатов. В общем, пока что судьба завода в Барселона повисла в воздухе, испанским властям не удалось обеспечить «бесшовное» перетекание его сотрудников от одного собственника к другому. Как только новый собственник определится, ему потребуется не меньше года для переналадки завода под свои цели.

Испания бизнес заводы Nissan

 

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