Решается судьба завода VDL Nedcar: Canoo он больше не нужен, а Rivian может купить

Основанное в 1968 году предприятие в нидерландском городе Бор (провинция Лимбург) несколько раз меняло собственников и сейчас находится в процессе большой трансформации: производственные мощности планируется расширить и перепрофилировать завод на выпуск электромобилей. Вот только кто и какие «электрички» здесь будет выпускать, пока непонятно — на данный момент главным кандидатом считается американский стартап Rivian.

Завод в Борне построила нидерландская компания DAF, которая в 60-х годах массово выпускала легковые автомобили и была пионером внедрения бесступенчатых трансмиссий (клиноремённых вариаторов). На новой тогда производственной площадке прописалось семейство легковушек DAF 44. Их выпуск свернули в 1974 году, а в 1975-м DAF продала завод в Борне шведской компании Volvo.



Имя Nedcar завод получил в 1992 году после того как его долю приобрела компания Mitsubishi Motors, в 1995 году здесь начался выпуск соплатформенных Volvo S40/V40 и Mitsubishi Carisma, в 1998 году к ним присоединился компактвэн Mitsubishi Space Star — эти машины в своё время были очень популярны в России.

В 2001 году Volvo продала свою долю в нидерландском предприятии Mitsubishi Motors, а та затем нашла нового партнёра в лице концерна DaimlerChrysler: в 2004 году с конвейера завода в Борне стали сходить субкомпактные хэтчбеки smart forfour, но на рынке они провалились и уже в 2006 году выпуск был свёрнут. На смену смартам пришёл микровэн Mitsubishi Colt, в 2008 году Nedcar освоил выпуск кроссоверов Mitsubishi Outlander.



В конце 2012 года Mitsubishi Motors продаёт Nedcar нидерландской промышленной компании VDL Groep, завод переименовывают в VDL Nedcar, после чего он переключается на контрактную сборку автомобилей BMW и Mini. Сейчас VDL Nedcar выпускает кроссоверы Mini Countryman, BMW X1 и кабриолеты Mini Cabrio, но контракт с BMW истекает в 2023 году и немецкая компания продлять его не хочет.



Последние пару лет руководство VDL Groep активно ищет новых клиентов для завода в Борне, при этом в 2019 году было заявлено о намерении увеличить мощность предприятия с 230 000 до 400 000 машин в год, для чего нужно построить новый корпус, а для этого нужно вырубить окружающие завод леса, что очень не нравится местным защитникам природы — нужные для начала стройки разрешения не получены до сих пор.



Новый корпус делают, разумеется, с прицелом на электромобили, его планируется запустить в первом квартале 2024 года, после чего нынешний основной корпус будет закрыт на переоснащение, которое должно быть завершено до конца 2025 года — тогда и можно будет отмечать полную реновацию.

Возможно, этим планам не суждено сбыться, так как сейчас VDL Nedcar находится в подвешенном состоянии, а именно нет ясности, что он будет выпускать после 2023 года.

Минивэн Canoo Lifestyle Vehicle

Летом этого года мы сообщали, что американский электромобильный стартап Canoo хочет выпускать на VDL Nedcar свои минивэны, причём пилотную партию из 1000 машин планировалось собрать уже в 2022-м, а в 2023-м в плане значились 15 000 машин. В 2024 году выпуск можно было бы ещё нарастить и жить припеваючи до 2028 года (расчётная дата окончания контракта), но в середине ноября выяснилось, что Canoo рассматривает нидерландскую площадку, как резервную, а в свежих отчётах стартапа для американской фондовой биржи VDL Nedcar вообще больше не значится.



Напомним, что у Canoo будет собственный завод в США, в индустриальном парке MidAmerica штата Оклахома, его планируется запустить в 2023 году. Нидерландские СМИ предполагают, что отказ Canoo от сотрудничества с VDL Nedcar может быть связан с хакерскими атаками на завод в октябре, парализовавшими его работу.

Штаб-квартира VDL Groep

На этой неделе западные СМИ, в том числе немецкий журнал auto motor und sport, сообщили о том, что VDL Groep ведёт переговоры с другими американским стартапом — Rivian, который в сентябре запустил в производство электрический пикап R1T на собственном заводе в Нормале, штат Иллинойс (любопытно, что раньше эта площадка тоже принадлежала Mitsubishi Motors), при этом ещё год назад Rivian заявил о своих планах по выходу на рынки Китая и Европы с компактными моделями.



Rivian R1T

VDL Nedcar — хороший вариант для локализации производства в Европе, СМИ сообщают о возможности покупки нидерландского завода американским стартапом, но Rivian вряд ли захочет инвестировать собственные деньги в переоснащение и расширение предприятия. Возможно, молодую американскую компанию сможет финансово поддержать правительство Нидерландов, которое, разумеется, очень не хочет, чтобы перспективная площадка «пошла ко дну» без клиентов и десятки тысяч человек (в том числе на предприятиях-смежниках) остались без работы. В общем, переговоры будут сложные — посмотрим, чем они закончатся. Пока что будущее VDL Nedcar не определено.

