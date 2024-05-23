Европа ×
  • Обновлённые Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro превратились в «европейцев» Ebro S700 и S800

Обновлённые Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro превратились в «европейцев» Ebro S700 и S800

23.05.2024 244 0 0

Сборку переименованных «китайцев» наладят в Барселоне на бывшем заводе Nissan. Испания и станет главным рынком для кроссоверов.

Испанский бренд Ebro был основан еще в 1954 году, под ним локально выпускали преимущественно коммерческие автомобили. В 80-х фирму поглотил Nissan, так что от этой торговой марки потом отказались. Но несколько лет назад японцы решили избавиться от своего завода в Барселоне. А вот бренд Ebro был возрожден усилиями нескольких компаний – ему-то и «отдали» испанское предприятие. В качестве первой модели возрожденной марки был заявлен электрический пикап на базе Nissan Navara: близкий к серии прототип представили в прошлом году. В продажу грузовик пока так не поступил. Ну а бренд Ebro тем временем объявил о новом партнере и расширении гаммы.

Электрический Ebro Pick-Up на базе Nissan Navara. Этот проект в свежих релизах марки Ebro не упоминается
1 / 2
Электрический Ebro Pick-Up на базе Nissan Navara. Этот проект в свежих релизах марки Ebro не упоминается
2 / 2

Итак, партнером испанской марки стала китайская компания Chery. Новые модели – кроссоверы Embro S700 и S800, то есть Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro с другими эмблемами и шильдиками. Любопытно, что донорами оказались рестайлинговые «китайцы», причем паркетники с таким дизайном пока не продают даже на родине! Да, это именно рестайлинг от Chery, а не «переосмысление» дизайна брендом Ebro, ведь такие Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro показывали представителям СМИ в рамках прошедшего в апреле Пекинского автосалона.

Ebro S700, он же рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro
1 / 4
Ebro S700, он же рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro
2 / 4
Ebro S700, он же рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro
3 / 4
Ebro S700, он же рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro
4 / 4

Если сравнивать со знакомыми россиянам кроссоверами Chery, то другими сделали бамперы и оптику, вдобавок вместо привычной радиаторной решетки появились «заглушки». Кроме того, Chery Tiggo 8 Pro/Ebro S800 получил новый интерьер. Длина Ebro S700 равна 4513 мм, показатель трехрядного S800 – 4725 мм.

Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
1 / 6
Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
2 / 6
Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
3 / 6
Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
4 / 6
Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
5 / 6
Ebro S800, он же рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro
6 / 6

Оба паркетника Ebro будут доступны как в обычных бензиновых исполнениях, так и в виде подзаряжаемых гибридов. «Традиционные» S700 и S800 предложат с бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. В состав установки гибридов войдут турбодвигатель 1.5 и электромотор, совокупная отдача – около 350 л.с.

Интерьер Ebro S800
1 / 2
Интерьер Ebro S700
2 / 2

Выпуск кроссоверов Ebro планируют начать на бывшем испанском заводе Nissan в конце текущего года. Очевидно, на первом этапе это будет отверточная сборка, однако впоследствии марка намерена углубить локализацию и привлечь местных поставщиков. Цены пока не названы.

Напомним, Chery также давно сотрудничает с другой небольшой европейской фирмой – итальянской DS Automobiles. Кроме того, паркетник Chery Tiggo 7 стал донором для первенца нового российского бренда Xcite.

кроссовер Испания Китай авторынок производство новинки Европа Ebro Chery Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7 Pro Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Лишняя педаль, кислотные ванны и диванный эксперт: самые хитрые способы обойти регламент гонок Любое соревнование имеет смысл исключительно в рамках строго сформулированных правил. С развитием автоспорта появлялись многочисленные дисциплины, ассоциации и серии, в контексте которых сущ... 116 0 0 23.05.2024
Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: идеальный ржавеющий кузов, потные фары и тысяча мелочей Toyota раньше многих распознала страсть покупателей к кроссоверам, и RAV4, ставший одним из первых массовых автомобилей в этом сегменте, начал свое гордое шествие по крупнейшим рынкам мира.... 361 2 1 22.05.2024
Статьи / Авторынок Camry, Polo, Duster, Creta: какие бестселлеры 2021 года можно купить сейчас и сколько они стоят Не совсем правы те, кто считает, что ничего из того, что можно было купить в 2021 году, сейчас купить нельзя. В основном – можно. Но за такие деньги, что на статус бестселлера, коими они был... 1648 8 0 21.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 82557 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14837 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12123 19 171 14.03.2024
Change privacy settings