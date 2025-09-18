Хот-хэтч Toyota GR Corolla опять доработан: больше клея, воздуха и басов

Хот-хэтч Toyota GR Corolla справил премьеру в 2022 году, в 2023-м он пережил первую небольшую техническую модернизацию, в 2024-м был масштабный комплексный технический апгрейд, а к 2026 модельному году подготовлены очередные точечные доработки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Накопленный опыт участия Toyota GR Corolla в гонках сподвигнул разработчиков усилить кузов хэтчбека — мол, для японских трасс он подходит идеально, а вот на некоторых заграничных автодромах, в том числе на легендарном Нюрбургринге, автомобиль испытывает повышенные боковые и вертикальные перегрузки. Увеличить жёсткость пятидверного кузова решено с помощью дополнительных клеевых швов, их общая протяжённость увеличена с 18,8 до 32,7 м. На картинке ниже фиолетовым цветом выделены новые швы, красным — старые: как видно, бóльшая часть новых швов находится в районе колёсных арок и днища.

Система охлаждения двигателя GR Corolla была доработана ещё в прошлом году, но, как выяснилось, недостаточно: для поддержания высокой мощности при повышенных температурах добавлен отдельный канал подачи холодного воздуха над основным радиатором, этот канал пристыкован к нижней части короба с воздушным фильтром. Устройство и расположение нового канала показаны на картинках ниже.

Доступная в виде опции премиальная аудиосистема JBL Premium Sound доработана: в багажник добавлен сабвуфер для более насыщенного звучания, система активного шумоподавления стала работать эффективные, а ещё появилась функция Active Sound Control (ASC), транслирующая через аудиосистему звуки работы двигателя и спортивной системы выхлопа. К счастью, функцию ASC можно отключить и наслаждаться пусть и немного блеклым, но зато натуральным «саунд-треком» автомобиля.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В остальном всё по-старому: 1,6-литровая бензиновая «турботройка» G16E-GTS выдаёт 304 л.с. и 400 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый автомат Gazoo Racing Direct с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками. Полный привод реализован посредством многодисковой муфты с электронным управлением, эта муфта всегда работает с преднатягом. Версия с МКП стоит с Японии от 5 680 000 иен (3,22 млн рублей в переводе по текущему курсу), с АКП — от 5 980 000 иен (3,39 млн рублей).

Любопытно, что в Японии Toyota весной следующего года предложит владельцам ранних версий GR Corolla (до 2025 модельного года) программный апгрейд, повышающий максимальный крутящий момент двигателя с прежних 370 Нм до 400 Нм и загружающий новые настройки ездовой электроники, в том числе в части управления полным приводом. Цена этой услуги пока не объявлена.