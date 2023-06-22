Toyota слегка обновила хот-хэтч GR Corolla Circuit Edition к 2024 модельному году

Toyota GR Corolla дебютировала весной прошлого года и уже успела стать фетишем у петролхедов и любителей честной, аналоговой механики. Инженеры автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing (TGR) считают, что нет предела совершенству, и к 2024 модельному году внесли в GR Corolla Circuit Edition точечные конструктивные изменения.

Circuit Edition — это наиболее крутая регулярная версия Toyota GR Corolla с развитым аэродинамическим оперением, «дырявым» капотом, углепластиковой крышей из кованого карбона и самоблокирующимися межколёсными дифференциалами Torsen. В гамме есть ещё более изощрённая версия Morizo Edition (названа так в честь президента компании Toyota Акио Тойоды, известного также под гоночным псевдонимом Morizo) без заднего сиденья и рядом других уникальных особенностей, но она лимитированная — тираж для рынка США, например, составил всего 200 экземпляров.

К новому модельному году Toyota GR Corolla Circuit Edition получила оптимизированную форму воздушных каналов между передним бампером и передними крыльями, в районе колёсных арок добавлены аэродинамические алюминиевые листы, придающие автомобилю дополнительную устойчивость. Рулевой механизм и задняя подвеска теперь крепятся к подрамникам более крепкими болтами. Шины Michelin Pilot Sport 4 размерностью 235/40 R 18 надеты на более лёгкие стандартные кованые колёса BBS. В стандартное оснащение, кроме того, добавлена аудиосистема JBL Premium Audio с восемью громкоговорителями, а в палитре цветов кузова появился синий Blue Flame, как у машины на фотографиях.



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Силовой агрегат прежний — 1,6-литровая бензиновая «турботройка» G16E-GTS (304 л.с., 370 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП с функцией автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях. Мощностью на задние колёса отбирает многодисковая муфта, она всегда работает с преднатягом, то есть GR Corolla в любом ездовом режиме имеет полный привод.



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Шасси у GR Corolla имеет мало чего общего с таковым у обычного хэтчбека Corolla: колея расширена, установлены оригинальные пружины и амортизаторы, более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости и более мощные тормоза, кузов комплексно усилен. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) хот-хэтч разгоняется за 4,99 с, максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.



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Toyota GR Corolla Circuit Edition следующего модельного года появится у американских дилеров ближайшей зимой, цена пока не объявлена. Аналогичный хот-хэтч 2023 модельного года стоит в США от 42 900 долларов, базовая Toyota GR Corolla Pure — от 35 900 долларов, лимитированная версия Morizo Edition — от 49 900 долларов

