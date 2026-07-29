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Хардкорный хот-хэтч Toyota GRMN Corolla обзавёлся ценником

29.07.2026 63 0 0
Хардкорный хот-хэтч Toyota GRMN Corolla обзавёлся ценником

Стал известен тираж «горячей» версии японского хэтчбека: компания намерена продать по всему миру всего 730 экземпляров.

У актуальной Toyota Corolla имеется «заряженная» версия с приставкой GR: эта модификация дебютировала в 2022 году, а уже в 2023-м хэтчбек подвергли первой технической модернизации, годом позже ему снова достались обновки. Хот-хэтч, предназначенный для домашнего рынка, освежили ещё раз в сентябре 2025-го, тогда изменения коснулись кузова, системы охлаждения двигателя и акустики. Недавно стало известно о новой «горячей» модификации – Toyota GRMN Corolla.

На фото: Toyota GRMN Corolla
На фото: Toyota GRMN Corolla
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На фото: Toyota GRMN Corolla
На фото: Toyota GRMN Corolla
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Ранее Колёса.ру сообщали о том, что японская компания намерена выпустить этот вариант лимитированным тиражом, но каким именно – производитель не уточнял. Теперь американский офис марки рассказал о том, что всего будет собрано 730 экземпляров GRMN Corolla, которые Toyota намерена продать по всему миру. У каждого автомобиля будет табличка, говорящая о принадлежности к серии.

Помимо этого, стала известна цена лимитированного хот-хэтча. В США за него попросят не менее 64 360 долларов, что эквивалентно примерно 5,14 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стоимость «обычного» хэтчбека Toyota GR Corolla на сегодняшний день здесь варьируется в диапазоне от 40 520 до 46 565 долларов (около 3,24 – 3,72 млн рублей).

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Напомним, Toyota GRMN Corolla была разработана инженерами спортивного подразделения GR (Gazoo Racing). Ей достался агрессивный аэродинамический обвес из карбона, который позволил увеличить прижимную нагрузку на высоких скоростях, а также улучшить охлаждение двигателя и тормозов. В капоте имеется дополнительная поперечная прорезь, а в передних крыльях – вентиляционные «тёрки» над колёсными арками. Кроме того, на багажной двери находится регулируемое антикрыло.

На фото: салон Toyota GRMN Corolla
На фото: салон Toyota GRMN Corolla
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На фото: салон Toyota GRMN Corolla
На фото: салон Toyota GRMN Corolla
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На фото: салон Toyota GRMN Corolla
На фото: салон Toyota GRMN Corolla
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На фото: салон Toyota GRMN Corolla
На фото: салон Toyota GRMN Corolla
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Для снижения веса разработчики лишили GRMN Corolla заднего сидения, при этом спереди установлены новые кресла – в американской версии они более спортивные, но близки по форме к стандартным (тогда как японскому хот-хэтчу положены полноценные кресла-ковши). Передняя панель у новинки отделана замшей и украшена вышитой подписью Morizo: как мы отмечали ранее, это гоночный псевдоним Акио Тойоды, который является председателем совета директоров Toyota и главным лицом «заряженного» суббренда GR.

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Toyota GRMN Corolla получила пересмотренную подвеску: ей достались специальные регулируемые однотрубные амортизаторы с мощными пружинами отбоя для максимального контакта колёс с дорогой, а также перенастроенные электроусилитель рулевого управления и система полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось. Хот-хэтч обули в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 245/40 ZR18 (они на 10 мм шире, чем у «обычного» хэтчбека GR Corolla).

Под капотом новинки находится модернизированная бензиновая турботройка G16E-GTS объёмом 1,6 литра. Её мощность осталась прежней – 304 л.с., а максимальный крутящий момент удалось увеличить с 400 до 410 Нм. Двигатель работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Продажи Toyota GRMN Corolla на американском рынке начнутся в конце лета 2026 года. Известно, что покупатели смогут принять участие в программе по обучению вождению на профессиональном уровне (рассчитана на один год).

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Обновлено 30.07.2026

 

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