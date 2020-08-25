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Автозаправок на трассах станет больше: одобрены новые требования к дорогам

25.08.2020 199 0 0

Водителям, путешествующим на далёкие расстояния, не придётся волноваться о количестве топлива в баке.

 

Россия – большая страна с обширной дорожной сетью. Не везде инфраструктура позволяет путешествовать с комфортом: на части трасс элементарно не хватает заправок. Причём речь идёт не только о «глубинке», но и о центральной части РФ, в частности, по-прежнему есть претензии к недавно полностью открытой для движения трассе М-11«Нева» (проходит от Москвы до Санкт-Петербурга). Впоследствии часть этой автодороги должна войти в состав международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Как сообщает «Российская газета», нарекания автомобилистов вызывает слишком скромное количество «обычных» АЗС на трассе М-11, на них постоянно есть длинные очереди. Также на этой платной автодороге есть так называемые заправки контейнерного типа: они установлены согласно актуальным требованиям на расстоянии 100 км друг от друга. Однако они подходят не всем, к примеру, на них нельзя заправиться дизельным топливом.

Однако в будущем таких проблем должно стать меньше: согласно новым требованиям к дорожному сервису, которые уже одобрили в правительстве РФ, между заправками на скоростных автодорогах (I технической категории) должно быть не более 50 километров. Предполагается, что на этих автозаправочных станциях будут мойки, магазины, а также зарядные колонки для электрокаров.

Кроме того, по словам председателя правления ассоциации юристов России Владимира Груздева, на которого ссылается издание, расстояние между кемпингами и мотелями на трассах в обновлённом документе тоже решили сократить – с нынешних 250 км до максимально допустимых 150 километров. А так называемые «пункты общественного питания» на автомагистралях предлагают располагать не менее чем через каждые 100 км: здесь водители и пассажиры смогут отдохнуть и поесть.

В новых правилах не упоминаются площадки для отдыха. По нынешнему документу, они должны быть обустроены через каждые 50 км. Если на скоростных трассах их совместят с заправками, то на «обычных» дорогах II и III категории требования по АЗС, пунктам питания и станциям техобслуживания остались прежними: через каждые 100 км (в случае движения при ограничении скорости до 90 км/ч это расстояние можно преодолеть примерно за два часа).

Кроме того, в обновлённом документе нет требования по площадкам для отдыха на нескоростных дорогах IV категории (сейчас предусмотрено, что они должны быть через каждые 75 км). В этой категории числятся дороги шириной 6 метров с двумя полосами и расчётной скоростью движения 80 км/ч со интенсивностью движения от 200 до 1 тыс. автомобилей в сутки. Здесь АЗС, пункты общественного питания и СТО должны находиться на расстоянии не более 150 км друг от друга (у малозагруженных дорог V категории – через каждые 300 км).

В прошлом месяце стало известно о том, что скоростной лимит на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч. Напомним, сейчас допустимым максимумом в стране является скорость до 130 км/ч (есть несколько отрезков федеральных автодорог, к примеру, на М-11 «Нева»).

Россия авто и общество дороги законы

 

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