Любителям быстрой езды: скоростной лимит на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч

О том, что максимальную допустимую скорость на автодорогах в России могут повысить, рассказал глава госкомпании «Автодор».

На большинстве загородных трасс в России действует ограничение скоростного лимита 90 км/ч, на некоторых участках (отмеченных дорожными знаками «Автомагистраль») водителям легковых машин разрешено разгоняться до 110 км/ч. Также в стране есть несколько отрезков федеральных автодорог, где пределом является 130 км/ч – такая скорость допустима, к примеру, на платной трассе М-11 «Нева», которая проходит от Москвы до Санкт-Петербурга.



При этом, как отметил нынешний глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, с учётом допустимой в РФ погрешности – нештрафуемой прибавки в 20 км/ч – на некоторых участках дорог в стране можно разгоняться до 150 км/ч. Как сообщает ria.ru, теперь он предлагает увеличить допустимый максимальный лимит до официальных 150 км/ч. Речь идёт о тех отрезках, где такая скорость не повредит безопасности на дорогах: с двумя и более полосами для движения в одном направлении, с разделёнными встречными потоками транспорта, без пересечений на одном уровне, с хорошим освещением и т.д.

Если же снова учитывать «нештрафуемый порог», на таких участках платных трасс можно будет разгоняться до 170 км/ч. Своё предложение Вячеслав Петушенко озвучил в минувшие выходные в ходе открытия нового участка автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области. Им стал обход села Лосево и города Павловска, который построили, чтобы избавить россиян, путешествующих по направлению к черноморским курортам, от многочасовых пробок в месте проезда этих населённых пунктов.



Как мы сообщали ранее, новый участок трассы М-4 проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов. Его протяжённость составляет 85,17 км; на нём два пункта взимания платы – на 636-ом и на 672-ом км автодороги. Цена за проезд по участку зависит от времени суток, дня недели, категории ТС и наличия/отсутствия транспондера. Максимальная стоимость проезда по новому обходу для владельцев «легковушек» составляет 220 рублей, минимальная – 160 рублей.

Разрешённая скорость движения по обходу Лосева и Павловска сейчас равна 110 км/ч. По словам главы «Автодора», после того, как водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит здесь будет увеличен до 130 км/ч, а затем предполагается повысить допустимый максимум до 150 км/ч. Кроме того, до этого значения вырастет ограничение скорости и на других отрезках платной трассы М-4 «Дон». Кроме того, новый лимит могут ввести также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассе М-11 «Нева».



Напомним, сейчас госкомпания занимается строительством нового платного обхода Твери – участок станет продолжением трассы М-11 «Нева» (официально строительство автодороги завершили в конце 2019-го). Новый отрезок протяжённостью около 62 км будет четырёхполосным, расчётная скорость движения по нему составит 150 км/ч. Как мы сообщали ранее, цена проекта – 468 млн рублей.

Для того, чтобы на российских автодорогах установить более высокий лимит скорости (150 км/ч), понадобится внести поправки в действующие нормы. По данным издания, рассмотрение изменений, в котором намерены принять участие представители профильных ведомств, пройдёт в 2020-2021 годах.

