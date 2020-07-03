Маршрут к черноморскому побережью: изменили путь движения по платной трассе М-4 «Дон»

В России платные трассы находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Одной из таких дорог остаётся М-4 «Дон»: о ней и её проблемах не понаслышке знают те россияне, которые выбирают личные автомобили, чтобы добраться до морских курортов Краснодарского края. Одним из «труднопроходимых» мест этой магистрали до недавнего времени был путепровод на 1346-ом километре, в районе населённого пункта Тугургой (Адыгея).



Сейчас на этом месте возводят новую транспортную развязку. Как пояснили в «Автодоре», из-за стройки водителям, которые едут по направлению от побережья Чёрного моря к населённым пунктам Прикубанский, Яблоновский или Энем, до недавнего времени необходимо было ехать в сторону Краснодара, совершать перебег и небезопасно разворачиваться на оживлённой дороге. Теперь же построен и открыт для движения новый съезд, который позволяет беспрепятственно съехать с трассы М-4 и попасть на Южный обход Краснодара.

Напомним, новая транспортная развязка понадобилась из-за того, что путепровод на 1346-ом километре был построен ещё в 70-е годы прошлого века: он не соответствует нынешним требованиям по обеспечению безопасности. Движение по нему закрыли 5 ноября 2019 года после плановой диагностики объекта. В «Автодоре» пообещали, что после реконструкции не только повысится уровень безопасности на этом участке, но и вырастет пропускная способность.



После завершения работ этому участку трассы присвоят категорию 1Б. Проект рассчитан на 20-летнюю перспективу и учитывает постоянное увеличение потока транспорта. Реконструированный отрезок скоростной дороги полностью откроют для движения в конце текущего года.

Вторым изменением маршрута М-4 «Дон» совсем скоро станет новый обход двух населённых пунктов в Воронежской области. Так, двухполосный участок, проходящий через село Лосево и город Павловск долгое время считался «самым узким местом» этой платной трассы: во время каждого курортного сезона он нередко собирал многочасовые пробки. Однако уже завтра, 4 июля, госкомпания откроет новый отрезок автодороги, который идёт в обход этих населённых пунктов.



Протяженность нового участка трассы «Дон» равна примерно 85 км и проходит с 633-го по 715-ый км). Дорога пролегает по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. У неё также техническая категория 1Б, четыре полосы движения (по две в каждую из сторон), встречные потоки разделены, а развязки разноуровневые. На обходе есть два пункта взимания платы – на 636-ом и 672-ом км.

Весной текущего года в госкомпании рассказали о том, что в текущем году трассу М-4 «Дон» ждёт капитальный ремонт. Работы, в частности, затронут участки в Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Их планируется провести по окончанию курортно-дачного сезона, чтобы не создавать автомобилистам массу проблем летом 2020-го.

