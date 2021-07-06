Правительство Великобритании дало денег на спасение завода Vauxhall в Элсмир-Порте

Предприятие, которому в следующем году исполнится 60 лет, переключится на выпуск лёгких коммерческих электромобилей, при этом его производительность упадёт втрое.

Судьба завода в Элсмир-Порте, запущенного в 1962 году, в последние годы находилась в подвешенном состоянии из-за брексита и длительного формирования нового автогиганта Stellantis, которому теперь этот завод принадлежит. Брексит благополучно завершился и в конце прошлого года Великобритания договорилась с Евросоюзом о свободной торговле, так что собранные в Великобритании автомобили при попадании в континентальную Европу дорожать не будут. Ясность с правилами жизни после брексита вызвала новую волну инвестиций в британский автомобильный сектор. Например, на прошлой неделе компания Nissan объявила о строительстве в Великобритании полноценной Гигафабрики.

Stellantis тратиться на Гигафабрику в Великобритании пока не хочет, но два своих имеющихся завода всё-таки сохранит. Предприятие IBC Vehicles в Лутоне собирает однотонные фургоны Opel/Vauxhall Vivaro и их клонов под другими марками — по данным Reuters, в прошлом году этот завод выпустил 62 тысячи автомобилей.

Завод в Элсмир-Порте сейчас собирает легковушки Opel/Vauxhall Astra уходящего поколения K. По данным Automotive News Europe, в лучшие годы Элсмир-Порт давал по 160 тысяч машин в год, но сейчас его производительность сократилась до 23 тысяч. Новая Astra пропишется на головном заводе Opel в Рюссельсхайме, а Элсмир-Порт в конце следующего года переключится на выпуск батарейный «каблучков» Opel/Vauxhall Combo-e, Peugeot e-Partner и Citroen e-Berlingo на модульной платформе EMP2 (не путать с более старыми аналогами калужской сборки) и их пассажирских версий. Техническая начинка у всех одна: единственный электромотор мощностью 136 л.с. вращает передние колёса, а батарея ёмкостью 50 кВт·ч позволяет проехать до 280 км по циклу WLTP на одной зарядке.

Напомним, что в 2030 году Великобритания планирует запретить продажу новых моделей с ДВС и поэтому охотно поддерживает выпуск на своей территории именно электромобилей. В переоборудование завода в Элсмир-Порте будет вложено 100 тысяч фунтов стерлингов, примерно треть из которых — это правительственные инвестиции. В официальном пресс-релизе сообщается, что площадь завода сократится, но при этом ничего не сказано о плановой мощности.



Источник Automotive News Europe утверждает, что плановая мощность — всего 50 тысяч машин в год при работе в две смены с потенциалом роста до 60 тысяч при условии роста спроса и внедрения третьей смены. В общем, негусто и о былых 160 тысячах в год можно не мечтать.

Сейчас на предприятии задействовано 1000 человек, профсоюз будет стремиться, чтобы все они сохранили работу — на Элсмир-Порте порте планируется наладить сборку батарей из привозных комплектующих (ячейки дочерней компании ACC будут приходить из Франции и Германии), а также организовать при заводе региональный центр дистрибуции запчастей. В общем, люди будут нужны. Сама Великобритания вряд ли «поглотит» 50-60 тысяч электрических «каблучков» в год, так что заводу придётся гибко переключаться между версиями с левым и правым рулём.

Какие модели пропишутся в Элсмир-Порте вслед за Opel/Vauxhall Combo-e сотоварищи, пока неизвестно, но ясно, что это будут только электромобили. К середине текущего десятилетия завод планирует стать полностью углерод-нейтральным, то есть черпать энергию для своей работы только из экологически чистых источников — ветряков и солнечных электростанций.

