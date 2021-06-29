Opel доверил разработку новой Astra женщинам. Идут финальные испытания

Компания Opel, входящая в корпорацию Stellantis, опубликовала очередную дозу предпремьерных фотографий хэтчбека Astra шестого поколения (Astra L во внутризаводской хронологии) и объявила, что полностью рассекретит его в ближайшие недели. У новинки есть большие шансы добраться до России.

В начале июня пресс-служба Opel распространила тизерные изображения новой Астры, а наш художник Никита Чуйко сделал с их помощью очередные рендеры грядущих новинки. На опубликованных сегодня фотографиях Astra L показана в закамуфлированном виде, в каком она проходит полевые испытания с конца прошлого года. Машину морозили в шведской Лапландии и «жарили» на раскалённом от солнца асфальте домашнего испытательного полигона в Дуденхофене. Сегодняшний релиз сообщает, что в проектную группу новой Астры входит беспрецедентно большое число женщин-инженеров во главе с Мариеллой Фоглер (главный инженер).

Ну и как они, справились? Коллеги из немецкого журнала auto motor und sport прокатались на собранных весной прототипах (они на 80% соответствуют серийным машинам) и отмечают, что с базовой 1,2-литровой бензиновой «турботройкой» (110 либо 130 л.с.) Astra L демонстрирует достойную динамику в сочетанию с хорошей плавностью хода. Техническое упрощение задней подвески (на смену многорычажному джи-эмовскому мосту с механизмом Уатта пришла дежурная полузависимая схема с поперечной торсионной балкой) не ухудшило поведение Астры на извилистых загородных дорожках: хэтчбек живо реагирует на движения рулём и надёжно держит траекторию.



Более мощная plug-in гибридная версия на 180 л.с. чуть сложнее в управлении, так как колёса из-за избытка тяги норовят сорваться в пробуксовку, особенно на скользком покрытии. В гамме также ожидается 225-сильная plug-in гибридная Astra и единственная дизельная версия — 1,5 л, 130 л.с., то есть силовая линейка, скорее всего, будет идентична таковой у нового Peugeot 308. Оба хэтчбека построены на французской модульной платформе EMP2. У обоих, по слухам, в 2023 году появятся и полностью электрические версии на более современной «тележке» eVMP.



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Немецкие коллеги сообщают, что новая Astra шире и ниже предшественницы, что делает её облик более динамичным. Журналисты похвалили удобные сиденья и хорошую эргономику места водителя, где удалось соблюсти оптимальный баланс между сенсорными панелями и физическими клавишами.



Полноценная премьера новой Астры состоится, очевидно, в июле, а европейские продажи начнутся до конца текущего года. Смена поколений должна вернуть Астру в категорию бестселлеров С-класса европейского рынка. Предшественница Astra K в последние годы сильно сдала: с момента дебюта в 2015 году её продажи в Европе сократились в 3,5 раза (подробно о статистике мы рассказывали в заметке с тизерами).

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По поводу возвращения Астры в Россию компания Opel пока ничего официально не заявляла, но бренд-менеджер Opel региона Евразия Евгений Казимирчук в недавнем интервью пообещал, что немецкая марка будет запускать в России по две новинки ежегодно, то есть привозить к нам все ключевые модели. Так что ждём новую Астру, но точно не ждём её дешёвой — докризисные времена, когда джи-эмовская Астра питерской сборки была по-настоящему народным автомобилем и расходилась в России десятками тысяч в год, безвозвратно ушли.

