Opel будет запускать в России по две новинки ежегодно, и не только кроссоверы!

Наши коллеги из интернет-журнала 110km.ru взяли интервью у Евгения Казимирчука, бренд-менеджера Opel региона Евразия. Он рассказал о том, как чувствует себя сегодня немецкая марка в России и на что рассчитывает в будущем.

За весь прошлый год вернувшаяся в Россию марка Opel продала в России 581 автомобиль, а за первые пять месяцев 2021-го – 614. Прогресс, что называется, налицо, но это только начало, причём начало, скомканное из-за карантинных ограничений и прочих трудностей, связанных с пандемией COVID-19. Например, по словам Евгения Казимирчука, скромные показатели продаж флагманского кроссовера Grandland X (в 2020 году реализовано всего 117 шт.) не отражают реальный спрос на эту машину – можно продавать намного больше, просто европейская штаб-квартира не смогла поставить нужное количество машин.

Обновлённый Opel Grandland

9 июня Opel представил радикально обновлённый Grandland, уже без приставки Х и в новом фирменно стиле Opel Visor, который сделал кроссовер снаружи и внутри намного более современным и привлекательным. Любопытно, что естественно высокие для импортной модели цены российских клиентов не останавливают – дорестайлинговый Grandland X оказался наиболее востребованным в топовой комплектации Cosmo (от 2 549 000 рублей).



Обновлённый Opel Crossland

Недавно Opel запустил в России обновлённый субкомпактный кроссовер Crossland, но он, даром что имеет вполне современную внешность, построен на старой французской платформе PF1 и по части технологических новшества отстаёт от близкого про размерам кроссовера Mokka второго поколения на более современной платформе CMP. Евгений Казимирчук говорит, что Mokka тоже вполне может появиться в России, но только не в электрической версии – для массовых электромобилей наш рынок пока не готов: не развита зарядная инфраструктура, нет субсидий на покупку электромобилей со стороны государства.



Новый Opel Astra, рендер Kolesa.ru

Российское представительство Opel хочет выводить на наш рынок по две новинки ежегодно, но Евгений Казимирчук пока не может рассказать, какие именно, так это является коммерческой тайной. Он лишь намекнул, что среди них будут не только кроссоверы, а это значит, что велика вероятность увидеть в РФ новую Астру – самую ожидаемую новинку Opel в этом году.



В далёком докризисном 2014 году Astra питерской сборки разошлась в нашей стране тиражом 23 482 экземпляра, то есть была по-настоящему массовой моделью. Сегодня о таких тиражах можно только мечтать, но в качестве дорогой нишевой модели Astra может иметь успех у ценителей европейской школы дизайна и управляемости – разработчики обещают, что новая Astra будет самой азартной моделью на платформа EMP2.

Opel Combo Life

Развитием коммерческой линейки в России Opel вполне доволен, особенно с учётом того, что во времена GM немецкая марка LCV-моделей в нашей стране не предлагала. А сейчас не просто продаёт, но и специально разрабатывает уникальные для российского рынка модели, с учётом имеющихся производственных возможностей в Калуге и ценовых ожиданий от клиентов (в LCV-сегменте такие ожидания куда более скромные, чем в сегменте традиционных легковушек): речь, конечно же, о «каблучках» Opel Combo Life и Opel Combo Cargo, которых в Европе не было, нет и не будет. Между тем фургон Opel Movano нового поколения в России не появится – во всяком случае, в ближайшее время.



Количество российских дилеров Opel с нынешних 13 к концу года увеличится до 20, а к 2025 году марка хочет быть представленной в 90% крупных городов нашей страны.

С полным текстом интервью с Евгение Казимирчуком можно ознакомиться на сайте 110km.ru.