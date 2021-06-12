В начале этой недели немецкая компания распространила первые тизеры своей будущей новинки, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть хэтчбек.

Опель Астра ведёт свою историю с 1991 года, когда на автосалоне во Франкфурте состоялась премьера первого поколения модели с индексом F, автомобиль стал наследников модели Kadett E (отсюда и следует преемственность индексов). Сегодня же на конвейере уже пятая генерация (К), которая выпускается с 2015 года. В 2019-м автомобиль получил рестайлинг, и теперь нас ожидает полностью новый автомобиль, который получит совершенно другой внешний вид. Судя по шпионским фотографиям и тизерам, передняя часть будет выполнена в стиле компактного кроссовера Mokka второго поколения, который был представлен осенью прошлого года. Хэтчбек получит аналогичные узкие фары с Г-образными светодиодными элементами, визуально объединённые с решёткой радиатора.

Автомобиль будет построен на той же платформе, что и новый Peugeot 308, у них практически идентичные пропорции кузова. Судя по тизерам, Opel получит контрастную черную крышу (или как минимум такую опцию), как на других новых моделях марки. Также у немецкого хэтчбека будут выштамповки на крыльях и дверях оригинальной формы. Что же касается задней части, то здесь также будет использована стилистика нового Mokka – узкие гранёные фонари, рельефная крышка багажника, ниша номерного знака на бампере.

Существенные изменения произойдут и в интерьере, где появятся два больших экрана мультимедии и приборной панели. Как уже говорилось, новый Opel Astra разделит платформу EMP2 с новым 308-м, также её используют кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и Opel Grandland. Моторная гамма также наверняка будет частично совпадать, и новая Астра впервые за свою 30-летнюю историю получит гибридные модификации, которых у нового 308-го несколько. В будущем также может появиться самая мощная версия OPC с полным приводом и гибридной установкой, развивающей около 300 л.с.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Opel Astra (K) 1 / 3 Нынешний Opel Astra (K) 2 / 3 Нынешний Opel Astra (K) 3 / 3

Сегодня в России легковой модельный ряд компании Opel представлен только парой кроссоверов, самым доступным из них является Crossland (буквально на днях мы провели его тест-драйв) с безальтернативным 110-сильным мотором 1.2 Т и 6-ступенчатым «автоматом» в одноимённой базовой комплектации Crossland – 1 699 000 рублей. Максимальная комплектация Ultimate оценивается в 2 149 000 руб. Второй кроссовер – Grandland X, который также предлагает только один вариант двигателя, а именно 150-сильный 1.6 Т в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Базовая версия Enjoy оценивается в 2 129 000 рублей, максимальная Cosmo – в 2 549 000 руб. Все представленные на нашем рынке кроссоверы Opel оснащены передним приводом.

Кстати, на этой неделе старший кроссовер Grandland получил рестайлинг и избавился от «икса» в имени.