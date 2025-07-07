Кроссовер Jeep Compass 4xe: появились новые подробности

«Внедорожный» вариант SUV американской марки получил изменения во внешности, другие материалы для отделки салона и увеличенный дорожный просвет. Цена станет известна позже.

Jeep Compass дебютировал в 2006 году, второе поколение появилось в 2016-м, а кроссовер третьего поколения был официально рассекречен в начале мая 2025-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, выпуск этого SUV американского бренда наладят на заводе Stellantis, который расположен в Италии (американский бренд принадлежит автогиганту). Сейчас марка рассказала новые подробности о версии Jeep Compass 4xe.

На фото: новый кроссовер Jeep Compass 4xe

Внешность «внедорожной» версии новинки компания рассекретила ещё в ходе майской премьеры. У варианта с прибавкой 4xe к названию иначе оформлена нижняя часть переднего бампера – воздухозаборник с более массивной рамкой получил узор в виде тёмно-серой сетки из «иксов», один их которых имеет красный цвет. По бокам от этого элемента располагаются противотуманки.

На капоте имеется матово-чёрная наклейка с антибликовым покрытием, профиль отличается за счёт комплекта 19-дюймовых колёсных дисков, которые обуты в высокопрофильные шины. Нижняя часть заднего бампера тоже оформлена иначе, помимо этого, корму Jeep Compass 4xe украсили красной буксировочной проушиной.

Одной из главных особенностей Compass 4xe является поднятая на 10 мм подвеска, за счёт чего увеличиваются как дорожный просвет, так и угол въезда (27°), угол съезда (31°) и угол рампы (16°). В результате такой кроссовер увереннее проходит участки пути, проходящего по неровной поверхности.

Впервые марка показала интерьер нового Jeep Compass 4xe. Основное его отличие от других версий Компаса третьего поколения – другие, более прочные и износостойкие материалы для отделки. Ещё одной особенностью обивочной ткани является то, что её значительно легче очищать. Помимо этого, предусмотрена защита спинок задних сидений от царапин, что позволяет перевозить домашних животных или снаряжение для активного отдыха. В салоне предусмотрены также практичные прорезиненные коврики для пола и дополнительные ниши для хранения.

Визуально интерьер отличается за счёт коричневых вставок на передней панели, центральном тоннеле, креслах и дверных картах. Они дополнены контрастными красными акцентами, которые у других версий окрашены в серебристый оттенок. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовая виртуальная приборка и 16-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Jeep Compass 4xe

В основе «третьего» кроссовера Jeep Compass лежит платформа STLA Medium. В компании не уточнили подробности, касающиеся техники варианта с приставкой 4xe. Известно, что у модели будет полный привод, а также фирменная система управления тягой Select-Terrain, включающая в себя режим для езды по бездорожью.

Напомним, стартовое исполнение нового Компаса оснастили 145-сильной мягкогибридной системой с турботройкой объёмом 1,2 литра и 48-вольтовым «электродовеском». Далее следует PHEV-установка, совокупная отдача которой равна 195 л.с. (в основе – турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с электромотором). Предусмотрено также три электроверсии: у переднеприводных модификаций отдача равна 213 или 231 л.с., у «полноприводника» – 375 л.с. Максимальный запас хода на одной зарядке равен 650 км (при расчёте по циклу WLTP).