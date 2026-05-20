Stellantis и Dongfeng создают СП в Европе, автомобили Voyah будут собирать во Франции

20.05.2026 261 0 0
Stellantis и Dongfeng объявили о расширении своего сотрудничества и намерении создать совместное предприятие в Европе. В рамках этого СП Stellantis возьмёт на себя ответственность за продажи и производство моделей премиального бренда Voyah в Европе, эти модели позволят загрузить завод Citroen во французском городе Ренн.

На прошлой неделе корпорация Stellantis объявила о перезапуске в Китае с помощью Dongfeng марок Peugeot и Jeep, а сегодня речь идёт о новой сделке между этими же партнёрами в Европе. Будущее европейское СП Stellantis и Dongfeng будет сделано по образу и подобию СП Stellantis и Leapmotor, образованного в 2023 году и известного как Leapmotor International: корпорации Stellantis в нём принадлежат 51%, компании Leapmotor — 49%. Доли в европейском СП Stellantis и Dongfeng, которое пока не имеет конкретного названия, также распределятся в пропорции 51/49, то есть фактический контроль будет у Stellantis.

Европейская сделка между Stellantis и Dongfeng строится вокруг премиальной марки Voyah. Автомобили Voyah уже продаются в отдельных странах Европы через местных представителей, но масштабы бизнеса пока скромные: в прошлом году было реализовано около 3000 машин. Stellantis займётся дистрибуцией автомобилей Voyah централизованно, используя свои дилерские сети и возможности по продвижению.

Новое СП будет заниматься закупками комплектующих и инжинирингом, необходимым для локализации моделей Voyah в Европе. Производство Voyah планируется наладить на заводе Citroen во французском городе Ренн, ныне выпускающем только одну модель — Citroen C5 Aircross второго поколения. Завод в Ренне был запущен в 1961 году и затем несколько раз модернизировался. Сегодня мощность этого завода превышает 400 000 машин в год, Stellantis использует менее четверти от этой мощности, то есть предприятие сильно недозагружено. Когда именно здесь пропишутся автомобили Voyah, в официальном пресс-релизе не сказано, так как сделка ещё не оформлена, ей предстоит пройти череду согласований с государственными регуляторами.

Добавим, что расширение партнёрства с Dongfeng — часть новой стратегии развития Stellantis, которая будет официально представлена завтра и которая, как уже известно, будет в значительной степени опираться на китайских партнёров. В рамках вышеупомянутого СП Leapmotor International в 2028 году в Испании начнётся производство нового компактного кроссовера Opel на платформе Leapmotor. Грядущее семейство ультрабюджетных электромобилей E-Car от Stellantis тоже будет разработано с помощью китайских партнёров. Также ходят слухи о том, что марка Maserati может породниться с Maextro (совместный бренд Huawei и JAC), но официально они пока не подтверждены.

