Завод в Пуасси, где собирают Opel Mokka и DS 3, в 2028 году навсегда остановит конвейер

Корпорация Stellantis избавляется от лишних производственных мощностей: решена судьба хронически недозагруженного завода во французском в Пуасси. Выпуск автомобилей здесь прекратится ориентировочно в конце 2028 года, но завод не закроют, а преобразуют в центр переработки и восстановления подержанных автомобилей. Также завод в Пуасси продолжит выпуск широкого спектра комплектующих, в том числе изготовленных инновационными методами — например, на 3D-принтерах.

Автосборочный завод в Пуасси (коммуна, расположенная примерно в 25 км к северу от Парижа) был построен и запущен компанией Ford в 1938 году. В 1954 году этот завод был продан компании Simca, которая затем вошла в состав Chrysler. В 1978 году компания Peugeot выкупила европейский бизнес Chrysler, а в 2021 году Peugeot и Chrysler вошли в состав корпорации Stellantis.

На пике своего развития, а именно в середине 1970-х, мощность завода в Пуасси доходила до 500 000 машин в год. Сегодня, как сообщает Reuters, завод может только мечтать о таких объёмах производства: план выпуска на этот год составляет 68 000 машин, на 2027 год — 65 000 машин, а в конце 2028-го завод и вовсе остановит конвейер, выпуск автомобилей здесь прекратится. Впрочем, дата остановки производства пока предварительная, она может быть скорректирована в ту или иную сторону.

Производство Opel Mokka на заводе в Пуасси 1 / 3 Производство Opel Mokka на заводе в Пуасси 2 / 3 Производство Opel Mokka на заводе в Пуасси 3 / 3

Сейчас завод в Пуасси производит всего две модели — родственные и не слишком популярные субкомпактные кроссоверы Opel Mokka и DS 3 на французской платформе CMP (Common Modular Platform). Обе модели находятся во второй половине своего жизненного цикла и уже пережили рестайлинг, теперь ясно, что в конце 2028 года их карьера в нынешних поколениях закончится. Преемники будут, но их выпуск наладят в другом месте.

В январе 2026 года завод в Пуасси отметил выпуск 500-тысячного кроссовера Opel Mokka с момента начала его производства в феврале 2021 года.

Сейчас на заводе в Пуасси трудятся порядка 1600 человек, Stellantis рассчитывает, что к 2030 году штат естественным образом (старение и выход на пенсию) сократится до 1200 человек. Предприятию в его новом качестве даже могут понадобиться новые сотрудники — примерно 1000 человек.

Актуальный Opel Mokka 1 / 2 Актуальный DS 3 2 / 2

Stellantis вложит в трансформацию завода в Пуасси порядка 100 млн евро. К слову, примерно такую же сумму концерн Volkswagen потратит на преобразование своего завода в Цвиккау (Германия) в центр переработки автомобилей. Завод в Пуасси тоже будет перерабатывать подержанные автомобили, при этом пригодные для дальнейшей эксплуатации комплектующие будут восстановлены и выпущены на рынок. Завод также продолжит выпуск новых комплектующих для моделей Stellantis, в том числе высокотехнологичных, изготовленных методом 3D-печати.

Добавим, что в прошлом году корпорация Stellantis понесла колоссальные убытки из-за завышенных ожиданиях от электромобилей и теперь вынуждена экономить везде, где только можно. На этой неделе стало известно об очередном сокращении инженеров в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме (Германия).

