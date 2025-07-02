Lancia Delta HF Integrale вернётся в 2026 году и, возможно, даже сохранит ДВС

Итальянская марка Lancia, принадлежащая корпорации Stellantis, намерена дальше развивать линейку спортивных моделей с литерами HF. Новую Lancia Delta HF мы, похоже, увидим гораздо раньше, чем ожидалось, а именно в следующем году. Будем надеяться, что её технические характеристики никого не разочаруют.

Lancia Delta первого поколения, разработанная в конце 1970-х как компактный семейный хэтчбек, сделала на удивление успешную карьеру в ралли: на счету этой модели шесть Кубков конструкторов Чемпионата мира по ралли (в 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 и 1992 годах) и четыре выигранных сезона в зачёте пилотов (в 1987, 1988, 1989 и 1991 годах). Наиболее мощные дорожные версии хэтчбека назывались Delta HF Integrale и мало чем отличались от раллийных машин, их производство завершилось в 1994 году, на вторичном рынке они сегодня стоят бешеных денег. Ещё дороже стоят рестомоды в стиле Delta HF Integrale с углепластиковыми кузовами и модернизированной технической начинкой.

Классическая полноприводная Lancia Delta HF Integrale 1 / 2 Классическая полноприводная Lancia Delta HF Integrale 2 / 2

На прошлой неделе Lancia представила электрический хот-хэтч Ypsilon HF — это первая модель из новой спортивной линейки HF. Буквы HF расшифровываются как Hi-Fi или High Fidelity, что можно перевести с английского на русский как «высокая приверженность» или «высокая точность». У этих букв давняя история: изначально, а именно в 1960 году на Женевском автосалоне группа состоятельных фантов Lancia организовала клуб Lancia Hi-Fi. Чтобы стать членом этого клуба, нужно было иметь в гараже не менее шести автомобилей Lancia. Впоследствии буквами HF стали маркироваться наиболее производительные версии дорожных моделей Lancia, их же взяла на вооружение заводская гоночная команда итальянской марки.

Бегущий слоник поверх букв HF — это личный талисман Джанни Лянча, сына основателя компании Винченцо Лянча. Смысл этого талисмана в том, что бегущего слона ничто не остановит, гоночной команде Lancia он понравился, она использовала целое стадо слоников в оклейке раллийных машин. Финальные версии полноприводного хот-хэтча Lancia Delta HF Integrale тоже были щедро украшены слониками.

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Lancia возродила линейку HF в том числе для участия в ралли. Вчера состоялась живая презентация младшего гоночного хэтчбека Ypsilon HF Racing, относящегося к самой младшей раллийное группе FIA Rally6, этот автомобиль оснащён бензиновой 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 145 л.с., 6-ступенчатой МКП, передающей всю мощность на передние колёса, и самоблокирующимся дифференциалом. В салон интегрирован каркас безопасности и прочие необходимые системы защиты. Стоит Ypsilon HF Racing от 38 900 евро — покупай и гоняй.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF 1 / 5 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2 / 5 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 3 / 5 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 4 / 5 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 5 / 5

Также у Ypsilon есть более продвинутая гоночная версия Rally 4 HF, относящаяся к раллийной группе FIA Rally4: 1,2-литровый бензиновый турбомотор здесь форсирован до 212 л.с., в пару ему положена гоночная с 5-ступенчатая «механика» Sadev, но привод тоже только передний, с самоблоком. Колёса оснащены более мощными дисковыми тормозами, в подвеске установлены регулируемые амортизаторы Öhlins. Ypsilon Rally 4 HF участвует в собственном раллийном чемпионате Trofeo Lancia (в этом году он состоит из шести гонок в различных регионах Италии), но заявлено также участие в Чемпионате Италии по ралли (CIAR) и в Европейском чемпионате по ралли (ERC).

Дорожный электрический хот-хэтч Lancia Ypsilon HF 1 / 3 Дорожный электрический хот-хэтч Lancia Ypsilon HF 2 / 3 Дорожный электрический хот-хэтч Lancia Ypsilon HF 3 / 3

Короче говоря, Lancia вернулась в гонки и надеется, что, как и в старые добрые времена, это позволит ей продавать больше дорожных машин. Любопытно, что нынешний Ypsilon по всем ключевым размерам крупнее, чем Lancia Delta первого поколения, а новая Delta четвёртого по счёту поколения, видимо, будет и вовсе гигантом на фоне своей предшественницы из конца 1970-х.

Изначально новая Delta ожидалась в 2028 году, но, похоже, что планы Lancia изменились: корреспондент британского журнала Autocar, посетивший вчерашнюю презентацию Ypsilon HF Racing, сообщает, что новая Delta появится уже в следующем году, а её наиболее мощная дорожная версия будет называться HF Integrale. О технике пока никакой информации нет, но с учётом того, что Stellantis отказывается от стратегии полной электрификации своих брендов, можно ожидать, что новая Delta HF Integrale будет не электрической, а гибридной и при этом не слишком тяжёлой.

У кроссовера Lancia Gamma, который также выйдет на рынок в 2026 году, версия с ДВС точно будет и точно будет спортивная версия HF.

