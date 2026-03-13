Новинки ×
Toyota GR Yaris опять обновлён: гоночный руль для всех версий и улучшенная управляемость

13.03.2026 111 0 0
Toyota представила полноприводный хот-хэтч GR Yaris 2026 модельного года с рядом точечных улучшений и переписанным прайс-листом — все версии подорожали.

Toyota GR Yaris дебютировал в 2020 году, в 2024 году он пережил комплексную модернизацию вкупе с рестайлингом, а точечные обновления и спецверсии у хот-хэтча появляются каждый год. Напомним, что с обычным Ярисом у полноприводного хот-хэтча мало общего, GR Yaris — это вполне самостоятельная модель, сделавшая блестящую карьеру в автоспорте, и большинство разработанных для него улучшений напрямую связаны с опытом, полученным в гонках, как профессиональных, так и любительских.

Все версии GR Yaris 2026 модельного года получили новый GR-руль, впервые засвеченный ранее в этом году на спецверсиях Morizo RR и Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Этот руль разработан с учётом пожеланий и отзывов опытных владельцев GR Yaris, практикующих гоночный стиль езды: диаметр обода уменьшен на 5 мм до 360 мм, убраны упоры для больших пальцев (они мешают при быстром вращении и перехватах), а сервисные клавиши сконцентрированы ближе к ступице, чтобы их было сложнее случайно задеть. Вдобавок клавиши разнесены по бо́льшей площади и снабжены подсветкой, чтобы снизить вероятность ошибочных попаданий.

В очередной раз доработан электроусилитель рулевого управления: в прошлом году его точность довёл до идеала опытный гонщик Кадзуя Осима, а теперь инженеры поработали над производительностью, чтобы исключить закусывания и скачки усилия даже при самом экстремальном характере езды.

Топ-версия RZ High performance получила новые, специально разработанные для неё шины Bridgestone Potenza Race с улучшенным сцеплением на сухом асфальте и сниженным уровнем шума. Под эти шины в подвеске в очередной раз пересмотрены характеристики передних и задних амортизаторов.

В стандартное оснащение вошла камера, следящая за самочувствием водителя.Опциональный вертикальный рычаг ручного тормоза теперь совместим с подогревом руля и передних кресел (раньше эти опции были несовместимы).

Силовой агрегат прежний: 3-цилиндровый 1,6-литровый бензиновый турбомотор G16E-GTS в японской спецификации выдаёт 304 л.с. и 400 Нм, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Gazoo Racing Direct. Привод только полный, мощность на задние колёса отбирает работающая с преднатягом многодисковая муфта, на каждой оси установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen.

Все версии Toyota GR Yaris с переходом в 2026 модельный год подорожали: базовый хот-хэтч на «механике» теперь стоит в Японии от 3 617 200 иен (1,8 млн рублей в переводе по текущему курсу), а топовая версия RZ High performance с развитым аэродинамическим обвесом Aero Performance обойдётся минимум в 5 882 200 иен (2,93 млн рублей).

