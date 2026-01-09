Новинки ×
Toyota показала хот-хэтч GR Yaris Morizo RR: новый аэродинамический обвес и гоночный руль

Японская компания представила прототип особенной версии своего «горячего» хэтчбека, который будет выпущен лимитированным тиражом – всего 200 экземпляров.

Спортивный хэтчбек Toyota GR Yaris был представлен в начале 2020 года, первую комплексную модернизацию пережил в 2024-м, второе обновление настигло пятидверку весной 2025-го. Теперь японский производитель разработал спецверсию хот-хэтча, которая получила название GR Yaris Morizo RR. Прототип этой «горячей» новинки марка представила в рамках автосалона в Токио, который открыл свои двери сегодня, 9 января 2026 года.

На фото: хот-хэтч GR Yaris Morizo RR

Напомним, Morizo – это гоночный псевдоним Акио Тойоды, который на сегодняшний день является председателем совета директоров компании Toyota, а ранее занимал должность её гендиректора. С его подачи в линейке японской марки появились хот-хэтчи GR Yaris и GR Corolla, причём у второй модели была именная спецверсия Morizo Edition. Ещё гоночное имя использовалось для Lexus LBX Morizo RR. Теперь настала очередь GR Yaris.

Хэтчбек GR Yaris Morizo RR снабдили модернизированной подвеской, новым аэродинамическим обвесом с иным передним сплиттером, изменёнными боковыми юбками, а на корме у него установлено большое антикрыло из углеволокна, которое создаёт дополнительную прижимную силу. Ещё такой хот-хэтч получил эксклюзивный цвет кузова Gravel Khaki, лёгкий карбоновый капот, колёсные диски в цвете Matte Bronze, за которыми можно разглядеть жёлтые тормозные суппорты.

В салоне GR Yaris Morizo RR установлено гоночное круглое трёхспицевое рулевое колесо, специально разработанное для этой особенной версии. Оно отделано чёрной замшей и дополнено контрастной жёлтой прострочкой (как и ряд других элементов в салоне). Также на нём размещены «олдскульные» физические кнопки, позволяющие в том числе управлять аудиосистемой. Ещё интерьер украсила говорящая об эксклюзивности табличка с серийным номером и эмблемой Morizo RR.

В компании ничего не рассказали о «начинке», ожидается, что под капотом у GR Yaris Morizo RR установлен стандартный трёхцилиндровый бензиновым турбомотором G16E-GTS объёмом 1,6 литра. В японской спецификации его максимальная мощность равна 304 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент – 400 Нм при 3250-4600 об/мин.

Как рассказали в Toyota, для GR Yaris Morizo RR был разработан эксклюзивный режим управления полноприводной системой, при котором режим Gravel (позволяет распределить тягу в соотношении до 53:47) был заменён на режим Morizo, устанавливающий начальное соотношение на уровне 50:50. Помимо этого, разработчики пересмотрели электроусилитель рулевого управления.

Известно, что Тойота выпустит GR Yaris Morizo RR лимитированным тиражом: в общей сложности партия будет насчитывать всего 200 экземпляров. Причём из них 100 единиц предназначены для японского рынка (будут проданы в рамках аукциона весной 2026-го), ещё 100 единиц отправят в Европу.

