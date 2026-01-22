Toyota расширила линейку хот-хэтча GR Yaris за счёт новой спортивной спецверсии

Новинки ×
22.01.2026 39 0 0
Особенный вариант трёхдверки японской марки получил длинную прибавку Sébastien Ogier 9x World Champion Edition к названию.

Марка Toyota представила «горячий» хэтчбек GR Yaris в начале 2020 года. Свою первую комплексную модернизацию он пережил в 2024-м, во второй раз модель обновилась весной 2025-го. Сейчас японский производитель представил особенную версию, которая посвящена тому, что гонщик Себастьен Ожье на GR Yaris недавно в девятый раз завоевал титул чемпиона Франции в классе WRC.

Спецверсия хот-хэтча Toyota получила длинное название – GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. В основе этой особенной трёхдверки лежит исполнение Aero Performance Package, переработанное спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Кузов модели окрашен в чёрный цвет Gravite и украшен особой графикой. Образ дополняют матово-чёрные колёсные диски, за которыми можно разглядеть фирменные синие тормозные суппорты. На передней части рядом с логотипом можно увидеть французский триколор.

У варианта GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition есть изменения и в салоне. Трёхдверке досталось уменьшенное спортивное трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, оформленными в стиле ретро, его снабдили трёхцветной прострочкой (в цветах французского флага). Ещё хот-хэтч получил отделанный кожей вертикальный ручной тормоз, а также табличку с номером спецверсии (находится на передней панели со стороны пассажира).

Главным изменением, которое получила спецверсия, стали два новых режима, разработанных при участии Себастьена Ожье. Водитель может активировать их с помощью селектора, расположенного на центральной консоли. Новый режим Seb пришёл на смену Track: он обеспечивает распределение тяги по осям в соотношении 40:60. В компании пояснили, что это позволило улучшить управляемость на высоких скоростях.

Второй новый режим – Morizo, заменивший базовый Gravel. Напомним, Morizo – это гоночный псевдоним Акио Тойоды, который на сегодняшний день является председателем совета директоров компании Toyota, а ранее занимал должность её гендиректора. Сообщается, что этот режим помогает достичь высокого уровня сцепления с дорогой и управляемости в поворотах.

Про технику в Toyota ничего не сказали, скорее всего, она стандартная. В этом случае под капотом GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition находится трёхцилиндровый бензиновый турбомотор G16E-GTS объёмом 1,6 литра. Его максимальная мощность в японской спецификации составляет 304 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент – 400 Нм при 3250-4600 об/мин. В пару ему идёт шестиступенчатая механическая коробка передач.

Новая спортивная спецверсия хот-хэтча будет выпущена лимитированным тиражом – всего 200 экземпляров, производство начнётся позже в текущем году. Из них 100 единиц будет отправлены дилерам в Европе, ещё сотню трёхдверок компания намерена продать в рамках традиционного для Японии аукциона. Стоимость производитель не раскрыл.

