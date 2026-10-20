Полноприводная Lancia Gamma HF Integrale: фотографии и подробности

Lancia вынула из архива легендарный шильдик два года назад. Из новых моделей Lancia первым его получил субкомпактный хэтчбек Ypsilon. У свежепредставленного кроссовера Lancia Gamma тоже есть версия HF, причём уже с приставкой Integrale — во всяком случае, так эта версия заявлена в глобальном пресс-релизе Stellantis и на нидерландском потребительском сайте Lancia. В Италии топовая Lancia Gamma помечена просто буквами HF, без приставки Integrale, но при этом конфигуратор для топ-версии в Италии ещё не работает, а в Нидерландах уже работает — оттуда мы надёргали картинок с версией HF Integrale.
Итак, как выяснилось, внешне версия HF Integrale ничем принципиально не отличается от младших версий кроссовера — нет ни пухлых колёсных арок, ни более развитого аэродинамического обвеса, ни одной действительно уникальной детали, а есть только шильдики HF Integrale на порогах и особый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков (за доплату доступны 21-дюймовые).
В салоне версии HF Integrale тоже совершенно дежурная обстановка и стандартные передние кресла с интегральными подголовниками, но есть буковки HF на спинках и фирменном для Lancia полукруглом столике под передней панелью. Педали и пороги щеголяют алюминиевыми накладками. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal с 14 динамиками входит в стандартное оснащение.
Двухмоторная силовая установка Lancia Gamma HF Integrale выдаёт максимальные 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой литий-никель-марганец-кобальтовой батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 676 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 160 кВт. Адаптивная подвеска превентивно подстраивается под дорожные неровности, которые распознает компьютер в изображении с фронтальной камеры. Снаряженная масса версии HF Integrale — 2276 кг.
В Нидерландах Lancia Gamma HF Integrale стоит от 58 950 евро, с опциями можно «докрутить» цену почти до 70 000 евро.
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