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Полноприводная Lancia Gamma HF Integrale: фотографии и подробности

20.10.2026 2217 0 0
Полноприводная Lancia Gamma HF Integrale: фотографии и подробности

Мировая премьера новой Lancia Gamma состоялась на позапрошлой неделе, но тогда пресс-служба Stellantis опубликовала только фотографии гибридной версии кроссовера мощностью 145 л.с., а теперь мы можем взглянуть на двухмоторную электрическую версию HF Integrale мощностью 375 л.с.

Lancia вынула из архива легендарный шильдик два года назад. Из новых моделей Lancia первым его получил субкомпактный хэтчбек Ypsilon. У свежепредставленного кроссовера Lancia Gamma тоже есть версия HF, причём уже с приставкой Integrale — во всяком случае, так эта версия заявлена в глобальном пресс-релизе Stellantis и на нидерландском потребительском сайте Lancia. В Италии топовая Lancia Gamma помечена просто буквами HF, без приставки Integrale, но при этом конфигуратор для топ-версии в Италии ещё не работает, а в Нидерландах уже работает — оттуда мы надёргали картинок с версией HF Integrale.

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Итак, как выяснилось, внешне версия HF Integrale ничем принципиально не отличается от младших версий кроссовера — нет ни пухлых колёсных арок, ни более развитого аэродинамического обвеса, ни одной действительно уникальной детали, а есть только шильдики HF Integrale на порогах и особый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков (за доплату доступны 21-дюймовые).

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В салоне версии HF Integrale тоже совершенно дежурная обстановка и стандартные передние кресла с интегральными подголовниками, но есть буковки HF на спинках и фирменном для Lancia полукруглом столике под передней панелью. Педали и пороги щеголяют алюминиевыми накладками. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal с 14 динамиками входит в стандартное оснащение.

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Двухмоторная силовая установка Lancia Gamma HF Integrale выдаёт максимальные 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой литий-никель-марганец-кобальтовой батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 676 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 160 кВт. Адаптивная подвеска превентивно подстраивается под дорожные неровности, которые распознает компьютер в изображении с фронтальной камеры. Снаряженная масса версии HF Integrale — 2276 кг.

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В Нидерландах Lancia Gamma HF Integrale стоит от 58 950 евро, с опциями можно «докрутить» цену почти до 70 000 евро.

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