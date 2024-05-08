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  • Бывший SsangYong доработал кроссовер Torres: новый салон и «внедорожная» версия

Бывший SsangYong доработал кроссовер Torres: новый салон и «внедорожная» версия

08.05.2024 65 0 0

«Традиционный» паркетник получил интерьер от электрического брата, также было пересмотрено оснащение. Техника прежняя.

Кроссовер Torres с брутальным обликом дебютировал в 2022 году – еще под маркой SsangYong. С тех пор корейский автопроизводитель сменил владельца и был переименован в KG Mobility (KGM). Паркетник же поначалу пользовался неплохим спросом на родине, но затем продажи резко поползли вниз: по данным самой компании KGM, в январе-апреле 2024-го на домашнем рынке реализовано всего 5516 штук – это аж на 73% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На этом фоне Torres обновили. Кстати, это уже вторая модернизация – первую провели в прошлом году.

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Внешность менять не стали. А вот салон – новый, и он такой же, как у электроверсии KGM Torres EVX, запущенной осенью 2023-го. Отметим, электрокар считается самостоятельной моделью, в Корее у него своя статистика продаж (результат первого квартала 2024-го – 2637 шт.). К слову, в некоторых европейских странах бензиновый кроссовер с новым интерьером появился еще пару месяцев назад, но в Корее такой паркетник стартовал только сейчас.

KGM Torres с новым салоном
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Дореформенный KGM Torres
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Если сравнивать с салоном дореформенного «традиционного» паркетника, то другой стала передняя панель, вместо отдельных экранов приборки и мультимедиа установили табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Обычный KGM Torres также лишился сенсорного блока управления «климатом» — настройки интегрированы в центральный тачскрин. Между передними креслами появилась «парящая» консоль с крошечным селектором трансмиссии и парой подстаканников. Еще добавлены USB-разъемы Type-C (спереди и сзади), была улучшена система мониторинга состояния водителя.

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KGM Torres также обрел новый «внедорожный» пакет (укомплектованный им кроссовер запечатлен на заглавном фото). Впрочем, явных внешних метаморфоз он не предусматривает. В этот набор входят внедорожная резина, красные тормозные суппорты и более жесткие пружины подвески. Как и прежде, покупатели еще могут выбрать комплектацию Black Edition с расширенным черным декором и фургон Torres Van. У грузового исполнения отсутствует второй ряд кресел, а за передними сиденьями установлена перегородка, плюс на окнах задних дверей имеются металлические поперечины.

Вся техника прежняя. В Корее KGM Torres предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с., мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод передний или полный. На домашнем рынке также доступен битопливный кроссовер: тот же двигатель 1.5T настроен на 165 л.с.

Цена обновленного пассажирского кроссовера начинается с отметки 28 380 000 вон, что эквивалентно примерно 1 901 000 рублей по текущему курсу.

Между тем позже у KGM Torres появится еще одна модификация: к дебюту готовится паркетник, который корейские СМИ окрестили как Torres Coupe.

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