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  • Бывший SsangYong запустил в продажу новый кроссовер Torres EVX: дешевле, чем Kia

Бывший SsangYong запустил в продажу новый кроссовер Torres EVX: дешевле, чем Kia

20.09.2023 57 0 0

Электрический паркетник предложен в двух комплектациях, но ни мотор, ни батарею выбрать не получится. Пока кросс представлен только на домашнем рынке, однако вскоре модель доберется и до других стран.

Премьеру кроссовера Torres EVX, то есть электроверсии «углеводородного» Торреса, компания KG Mobility (экс-SsangYong) провела еще в марте, и тогда же в Корее открыли прием предварительных заказов. А теперь на родине производителя стартуют «живые» продажи. Кстати, в гамме бывшего СсангЁнга уже есть электрокар – паркетник Korando e-Motion, он тоже сделан на базе «традиционной» модели. Однако «зеленый» Korando сейчас представлен только на внешних рынках: как пишут местные профильные медиа, фирма испытывает проблемы с поставками аккумуляторов, так что все выпускаемые машины решено поставлять на экспорт. Но вернемся к новинке.

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У KG Mobility Torres EVX свой дизайн. Так, электрокроссу досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположены узкие светодиодные полоски ходовых огней (на них еще возложена роль поворотников), которые вдобавок объединены между собой светящимися же «штрихами»; ниже идут блоки основных фар. Кроме того, Torres EVX получил иные бамперы, а на месте радиаторной решетки красуется довольно массивная заглушка.

Длина электрокара равна 4715 мм, что на 15 мм больше, чем у бензинового брата. Высота увеличена на те же 15 мм до 1735 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1890 и 2680 мм соответственно. Объем багажника Torres EVX – 839 литров под потолком против 703 литров у «традиционного» Торреса.

Интерьер переделали еще сильнее, чем внешность. Внутри электрического кроссовера установили табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), тогда как модель с ДВС имеет отдельные дисплеи. Электрокар также лишен сенсорного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный тачскрин. Селектор трансмиссии размещен на «парящем» подлокотнике.

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KG Mobility Torres EVX предложен с единственным 207-сильным электромотором, который расположен на передней оси (бензиновый кроссовер бывает полноприводным). Батарея тоже одна – литий-железо-фосфатная емкостью 73,4 кВт*ч, ее поставляет китайская компания BYD. Заявленная дальнобойность – 433 км.

На выбор доступны две комплектации. Уже в начальной версии E5 есть 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, упомянутое табло, подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон. Исполнение E7 дополнительно имеет кожаную обивку и подогрев задних кресел.

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Цена Torres EVX – от 47 500 000 вон (здесь и далее цены указаны с учетом льгот), что эквивалентно примерно 3 440 000 рублей по текущему курсу. Электрический паркетник Kia Niro EV стоит дороже, хоть он и компактнее Торреса: от 48 550 000 вон (около 3 516 000 рублей). А вот родственный Kia кроссовер Hyundai Kona Electric в базе стоит почти столько же, сколько просят за модель KG Mobility. Ну и приведем цену бензинового Torres – от 27 970 000 вон (2 026 000 рублей).

Позже KG Mobility Torres EVX отправят на зарубежные рынки.

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