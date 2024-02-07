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  • Обновлённый Porsche Taycan: больше мощности, больше запас хода, выше цены

Обновлённый Porsche Taycan: больше мощности, больше запас хода, выше цены

07.02.2024 386 0 0

Компания Porsche рассекретила комплексно обновлённое семейство электромобилей Taycan, все три кузова — седан, универсал, кросс-универсал — сохранены, продажи начнутся ближайшей весной.

С момента дебюта в 2019 году Porsche Taycan во всех своих разновидностях разошёлся по миру тиражом около 150 000 экземпляров, рестайлинг и модернизация должны поддержать к нему интерес потребителя в преддверии выхода на рынок новых «электричек» Porsche — например, кроссовера Macan второго поколения.

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Собственно рестайлинг у Тайкана оказался очень скромным: передок седана и универсала Sport Turismo стал чуть более рельефным, а фары избивались от эффекта подтёков, так как боковые воздуховоды от них теперь визуально откреплены. Фары и фонари, как утверждает Porsche, полностью новые, но их форма и размеры едва отличимы от прежних. Корма у седана и универсала практически не изменилась, скорректирована лишь форма диффузора под задним бампером.

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Кросс-универсал Taycan Cross Turismo в плане дизайна стал более обособленным от седана и обычного универсала: он сохранил пластиковые накладки-подтёки под фарами, но их форма изменена. Передний бампер кросс-универсала получил боковые накладки, подчёркивающие его рельеф, а на заднем бампере появились дополнительные декоративные сеточки. Кроме того, у всех версий Тайкана обновлён дизайн 21-дюймовых колёсных дисков.

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Дизайн салона у всех версий Тайкана прежний, но у экранов обновлена графика, улучшен интерфейс и расширены мультимедийные возможности. Селектор режимов силовой установки справа от руля стал более удобным, а круглый селектор ездовых режимов на рулевом колесе теперь входит в стандартное оснащение. Версии Turbo отныне имеют особые серые эмблемы цвета Turbonite.

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Технических изменений у Тайкана намного больше. Номинальная ёмкость 800-вольтовой батареи у базовых версий увеличена с 79,2 до 89 кВт·ч, у Turbo-версий — с 93,4 до 105 кВт·ч, при этом новые батареи легче прежних. Максимальная мощность зарядки выросла с 270 до 320 кВт, правда заряжаться на такой мощности батарея может не более пяти минут, но этого оказалось достаточно, чтобы в идеальных условиях при температуре наружного воздуха 15 °C время зарядки с 10% до 80% сократилось с 37 до 18 минут.

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В силовых установках модернизирован основной задний силовой модуль, в котором объединены электромотор, редуктор и блок силовой электроники, улучшена энергоэффективность, увеличена доступная пиковая мощность. Максимальная рекуперативная мощность силовых установок выросла с 290 до 400 кВт. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение, за доплату доступна активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride, как у новой Панамеры. В стандартное оснащение также входят энергосберегающий тепловой насос нового поколения и шины с пониженным сопротивлением качению.

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В распоряжении базового одномоторного заднеприводного седана Taycan с батареей ёмкостью 89 кВт·ч теперь 408 л.с. вместо прежних 326 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 5,4 до 4,8 с, максимальная скорость — 230 км/ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 444 до 592 км (здесь и далее по циклу WLTP).

Мощность силовой установки двухмоторного полнопривдоного седана Taycan 4S с батареей на 89 кВт·ч выросла с 530 до 544 л.с., время разгона до «сотни» сократилось с 4,0 до 3,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 454 до 561 км.

Двухмоторному седану Taycan Turbo положена батарея на 105 кВт·ч, мощность его силовой установки выросла с 680 до 884 л.с., время разгона до «сотни» сократилось с 3,2 до 2,7 с, максимальная скорость — 260 км/ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 507 до 634 км.

Топовый двухмоторный седан Taycan Turbo S, уже успевший обновить рекорд Нюрбургринга, теперь выдаёт 952 л.с. вместо прежних 761, максимальный крутящий момент увеличился с 1050 до 1110 Нм, время разгона до «сотни» сократилось с 2,8 до 2,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 468 до 634 км.

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У Тайкана с кузовами универсал и кросс-универсал такие же показатели мощности, как у седана, но чуть похуже динамка и поменьше запас хода на одной зарядке из-за аэродинамических особенностей кузова.

Разумеется, после обновления, все версии Тайкана заметно прибавили в цене: базовый одномоторный седан теперь стоит в Германии от 101 500 евро (до рестайлинга было 93 139 евро), топовый седан Taycan Turbo S — от 209 900 евро (до рестайлинга было 197 740 евро). Самый дорогой в гамме Taycan Turbo S Cross Turismo стоит от 211 300 евро (до рестайлинга было 199 168 евро), с опциями ценник можно легко докрутить до 250 000 тысяч и выше.

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