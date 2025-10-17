Оливер не вывез двоих: у компании Porsche будет новый гендиректор

Оливеру Блюме оказалось слишком сложно быть одновременно гендиректором концерна Volkswagen и компании Porsche, поэтому у Porsche скоро будет новый гендиректор — на эту должность претендует Михаэль Ляйтерс, прежде работавший в McLaren и Ferrari.

Оливер Блюме возглавил Porsche в 2015 году, под его руководством компания весьма динамично развивалась, относительно безболезненно пережила ковидные времена и исправно приносила денежки акционерам. В 2022 году Оливер Блюме был назначен гендиректором Volkswagen Group вместо экстренно отправленного в отставку Герберта Дисса, при этом пост гендиректора Porsche остался за Блюме, то есть всё это время он совмещал две очень ответственные должности.

Оливер Блюме

Увы, период совмещения двух должностей оказался для Блюме, мягко говоря, не слишком удачным: концерн Volkswagen из кризиса он пока не вытащил, проблемы с многострадальным IT-подразделением так и не решены, а прежде успешная компания Porsche за последние два года сама скатилась в кризис из-за слишком завышенных ожиданий от электромобилей. Продажи и прибыль Porsche падают, при этом компании приходится изыскивать миллиарды евро для ранее незапланированных новых моделей с ДВС — даже у нового Porsche 718 появятся бензиновые версии.

Сегодня компания Porsche сообщила, что намерена расстаться с 57-летним Оливером Блюме и хочет пригласить на его место 54-летнего Михаэля Ляйтерса, но Блюме пока сохраняет за собой пост гендиректора Volkswagen Group — акционеры (читай семья Порше-Пиех) очень рассчитывают, что на одной должности Блюме будет более эффективным, чем на двух. Если не будет, то и у Volkswagen Group скоро появится новый гендиректор.

Михаэль Ляйтерс

Ляйтерс уже работал в Porsche, он пришёл в компанию в 2000 году после окончания учёбы в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена и проработал до 2013 года включительно, занимая разные руководящие посты. C 2014 по 2021 год Ляйтерс работал технически директором Ferrari. В 2021 году Ляйтерса пригласили на должность гендиректора в McLaren, он занимал её до апреля текущего года — отставка была связана с очередной реструктуризацией британской компании, сейчас гендиректором в ней работает Ник Коллинз, выходец из Jaguar Land Rover.

Решение о назначении Михаэля Ляйтерса гендиректором Porsche пока не принято, но пресс-служба компании всё же решила выпустить сообщения о том, что он — главный кандидат, чтобы не множились всякие слухи. Опыт у Ляйтерса, конечно богатый, Ferrari при нём выпустила великолепные модели и вдобавок многократно доказала, что малотиражные и даже штучные проекты — очень прибыльное направление развития бизнеса. У Porsche это направление развито пока слабо, Ляйтерс имеет все шансы повысить градус эксклюзивности Porsche и переосмыслить вектор развития массовых моделей, чтобы выправить кривую продаж.

