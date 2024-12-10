Звездное небо, прозрачное шасси и два варианта колесной базы: тест-драйв Wey 80

Класс минивэнов (они же MPV) не слишком-то популярен в нашей стране – на него приходится не более 1% продаж новых легковых автомобилей. Но вот спрос во входящем в него сегменте MPV-E, к которому относятся дорогие минивэны с роскошным оснащением, растет, причем хорошими темпами. Если в 2021 году на них приходилось 30,7% проданных однообъемников, то в нынешнем году – уже 48,9%. Отвечая на этот запрос, китайские марки одна за другой пополняют свои линейки моделями этого класса: вполне официально продаются Voyah Dream и GAC M8, в следующем году к ним прибавится JAC Refine RF8, а параллельные импортеры предлагают Zeekr 009, Hongqi HQ9 и Denza D9. Вот и руководство премиальной марки Wey, которая официально зашла в Россию в начале этого года, решило, что ей не мешало бы откусить кусочек этого небольшого, но вкусного пирожка. Для участия в дележе выпечки к нам привезли минивэн Wey 80.

Минивэн в гамме Wey появился совсем недавно, в 2023 году – до того марка концентрировалась исключительно на кроссоверах и внедорожниках. Дорогой однообъемник, оснащенный гибридной силовой установкой, дебютировал в Китае под именем Gaoshan. В апреле текущего 2024 года минивэн был представлен на рынке Объединенных Арабских Эмиратов, а в ноябре состоялась официальная премьера этой модели и в России под именем Wey 80.

Одна платформа, две версии



Разработка новой модели и прорыв в новый для концерна сегмент потребовал весьма серьезных вложений. Если в ходе работ над кроссоверами компания могла отталкиваться от модульной платформы L.E.M.O.N., на которой строятся практически все модели марки Haval, то для минивэнов пришлось разработать новую оригинальную «тележку», изначально рассчитанную на гибридные и чисто электрические силовые установки. Пришлось вложиться и в разработку ходовых батарей – благо еще в 2018-м на базе аккумуляторного подразделения группы GWM была создана компания SVOLT Energy Technology Company, ориентированная на выпуск аккумуляторов для электромобилей. Естественно, серьезные усилия понадобились и для разработки гибридной силовой установки со специализированной двухступенчатой трансмиссией DHT, которая нашла применение не только в минивэнах, но и в кроссоверах – например, Wey 07. Что же касается платформы, то ее модульность позволила представить Wey 80 сразу в двух ипостасях: семиместной версии Premium, ориентированной на семейное применение, и шестиместного корпоративного лайнера Business Lounge.

Эти две версии отличаются не только количеством посадочных мест, оснащением и организацией внутреннего пространства. Кузов исполнения Wey 80 Business Lounge длинней на 360 мм (5405 против 5045 мм), и у него более длинная колесная база, 3275 против 3085 мм. Но дорожный просвет у них одинаково мал, всего 155 мм в случае Premium и 145 мм у Business Lounge, так что Wey 80 рассчитан исключительно на эксплуатацию на хороших дорогах, несмотря на полный привод. Нет никаких различий между версиями и с чисто технической точки зрения, за исключением емкости тяговой батареи: в случае версии Premium она составляет 37,96 кВт⋅ч, а в случае Business Lounge – 44,28 кВт⋅ч. Внешнее оформление у обеих версий тоже никак не различается – облицовка радиатора в модном стиле «водопад» с массивными вертикальными ламелями делают внешность не просто солидной, а даже грозной.

Параллельный и последовательный



Основа гибридной силовой установки – 1,5-литровый бензиновый турбомотор E15BD мощностью 152 л.с. Он работает по циклу Миллера, может выдать до 232 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов, имеет алюминиевый блок цилиндров, цепной привод механизма ГРМ и оснащен непосредственным впрыском топлива с давлением 350 бар, турбокомпрессором с изменяемой геометрией лопаток и встроенным в головку блока выпускным коллектором.

К двигателю пристыкована двухступенчатая коробка передач DHT, с которой интегрирован передний тяговый электромотор мощностью 177 л.с. и отдельный генератор. Второй электромотор мощностью 184 л.с. расположен на задней оси. Первая передача используется в диапазоне скоростей от 35 до 65 км/ч, вторая – после 65 км/ч. Но для того, чтобы тронуться с места, обязательно задействуются электродвигатели – либо только передний, либо при максимально интенсивном разгоне – оба. Поскольку бензиновый двигатель Wey 80 имеет непосредственную связь с колесами и в принципе может обеспечить движение при полностью разряженной батарее, автомобиль можно отнести к гибридам параллельного типа, причем подзаряжаемым. Более того, в режиме чистого электромобиля, с выключенным ДВС, запас хода на полностью заряженной батарее составляет 155-160 км, что вполне достаточно для передвижений по городу в течение рабочего дня.

Однако для минивэна предусмотрено три режима питания: EV, то есть исключительно на электротяге, режим приоритета EV, при котором ДВС будет включаться в работу только для подзарядки батареи, и режим гибрида, когда электронный мозг сам будет решать, что ему делать: передать часть мощности ДВС на колеса, использовать его только для подзарядки, включить только один или задействовать оба электромотора. Выбор этот делается по очень сложному алгоритму, учитывая скорость, сцепление с дорогой, температуру за бортом… При этом можно вызвать на большой экран развлекательно-информационного комплекса главное меню, выбрать приложение «Потребление энергии» и посмотреть красивый и познавательный мультик, в режиме реального времени иллюстрирующий, как и куда движется энергия: из аккумулятора в один или оба мотора или от них в аккумулятор, в режиме рекуперации, от генератора в аккумулятор… И если выбрать режим гибрида, отлично видно, что в течение значительного времени ДВС работает только на подзарядку, а энергия течет к электромоторам. Таким образом, правильней всего было бы называть тип силовой установки Wey 80 «параллельно-последовательным». Ну а пытливый ум может вызвать на экран графики расхода энергии и проанализировать, что происходит в том или ином режиме и как нужно вести автомобиль, чтобы добиться максимальной экономии при достаточной скорости перемещения в пространстве.

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Динамика и автономность



Краткий анализ техники намекает, что использованные конструктивные решения и алгоритмы обеспечили роскошному минивэну два основных достоинства: динамику, свойственную электрокарам, и автономность, характерную для гибридов.

Действительно, чуть более легкая версия Premium способна разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды, а Business Lounge – за 5,9. И, скажем прямо, такой темп разгона впечатляет, хотя разгоняется автомобиль исключительно плавно, без малейших рывков. Но еще в большей степени впечатляет ускорение во время обгонов на трассе. Впрочем, чему тут удивляться? Суммарная пиковая мощность составляет 487 л.с., а передаваемый на колеса крутящий момент – 762 Нм. При этом приятно, что для начисления транспортного налога будет использоваться не максимальная, а так называемая 30-минутная мощность электромоторов, которая составляет 95 л.с. для переднего и 52 л.с. для заднего двигателя. Вот такой приятный бонус для владельцев.

Понятно, что минивэн такого класса в принципе не может быть «автомобилем для водителя», но управлять Wey 80 мне очень понравилось. Во-первых, здесь очень удобное рабочее место – комфортабельное кресло с массой регулировок (включая положение и выраженность поясничного подпора), подогревом, вентиляцией и возможностью включить массаж, причем выбрав при этом его вид – волна вдоль всей спины, массаж отдельных зон… Есть «режим приветствия», отодвигающий кресло назад для наиболее комфортного доступа. Руль очень удобный, с постоянным сечением без наплывов, обтянутый «цепкой» кожей наппа. Экран приборной панели вполне информативный: помимо базовых показателей правое информационное поле можно занять отображением текущего расхода энергии, состояния батареи, пробегов, среднего расхода бензина и электроэнергии, а в центральном поле вы видите информацию о работе ассистентов и дорожную обстановку. Все эти данные подтверждают, что официальные таблицы не врут: при полном баке и полной зарядке аккумулятора вы действительно можете проехать порядка 800 км, а средний расход бензина составит 0,2 – 0,5 л/100 км!

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Достаточно одной педали



Единственное, что огорчает – это необходимость периодически обращаться к главному сенсорному экрану, хотя специально для российского рынка инженеры снабдили автомобиль дополнительным блоком физических клавиш, размещенных на панели под главным тачскрином. Некоторые из этих кнопок непосредственно включают отдельные функции, например, обогрев переднего или заднего стекла, а некоторые просто одним нажатием вызывают экран управления – так организовано управление климатом. Но в любом случае меню автомобиля «неисчерпаемо, как электрон», и его желательно изучить внимательно и подробно. Потому что включение такого полезного режима, как «управление одной педалью», закопано на третий экран вкладки «Вождение».

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При его включении рекуперация энергии осуществляется настолько жестко, что темп замедления оказывается вполне сопоставим с работой обычных тормозов, причем работает этот режим до полной остановки автомобиля. Спрашивал у коллег, загораются ли при этом стоп-сигналы – да, загораются. В итоге режим не только удобен для водителя, но и обеспечивает максимальную экономичность, так что отправившись в путь с наполовину разряженной батареей, можно с удивлением обнаружить, что к концу поездки батарея оказалась практически полностью заряженной, а общий запас хода не уменьшился, а вырос!

Огорчило, что приложения Apple CarPlay и Android Auto пока что не установлены в русифицированную версию головного устройства – они появятся только через несколько месяцев, и перепрошивка ГУ для владельцев будет бесплатной. Но пока обходимся для навигации экраном телефона.

Все во имя человека



Очень неплохо настроенная подвеска (спереди – стойки МакФерсон, сзади – независимая, пятирычажная) обеспечивают очень неплохую плавность хода и точность траекторий при прохождении быстрых поворотов, а размещенная под полом в пределах колесной базы тяговая батарея гарантирует низкий центр тяжести и возможность не сбрасывать скорость на виражах. Но вот в каких-то узких местах маневрировать все-таки довольно сложно – сказываются и более чем трехметровая колесная база, и метровый задний свес. Неоценимую помощь в таких случаях оказывает система кругового обзора с режимом «прозрачного шасси». Признаюсь: если бы не она, то, заезжая с узенькой улицы в ворота парковки около отеля, я бы точно усадил автомобиль правым порогом на высокий бордюрный камень.

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Но в любом случае и в обеих версиях Wey 80 – это автомобиль для пассажиров, и главным из них положено сидеть на втором ряду. Для них предусмотрены все жизненные блага, от управления микроклиматом и откидного столика до холодильника, а точнее – термобокса объемом 12,5 литра, который может работать как на охлаждение (в диапазоне от 0° до 15°), так и на подогрев (от 35° до 50°). В Business Lounge все кресла имеют встроенную вентиляцию, электроприводы регулировок, массажную систему и оттоманку. Кресла закреплены на общих направляющих, так что их взаимное расположение можно варьировать в очень широких пределах. Есть так называемый режим Zero Gravity («нулевого тяготения»), при котором все кресло откидывается назад и человек принимает позу космонавта в ложементе – правда, без поджатых к груди коленей. Использовать этот режим на ходу не получится – считается, что это может быть опасным в случае столкновения. Зато на стоянке можно просто отлично отдохнуть.

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Есть масса «фишек», которые я не видел ни в одном автомобиле, например, подвижный светодиодный источник индивидуального освещения, который можно переключать в режим «теплого» или «холодного» света, или россыпь крохотных светодиодов на потолке, изображающих звездное небо. Единственное замечание – управление всеми функциями кресел сведено в пульт, который прячется под откидной крышкой в подлокотнике, и эта крышка откидывается «на себя», в сторону сидящего, перекрывая часть пульта. В итоге нужно либо запомнить расположение всех клавиш, чтобы пользоваться ими вслепую, либо как-то выкручиваться, вытягивая шею – а делать это, будучи пристегнутым ремнем, довольно непросто, особенно людям солидной комплекции.

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Стоит отметить и то, что в версиях Premium и Business Lounge доступ на третий ряд сидений организован по-разному. В Business Lounge ты нажимаешь специальную кнопку, и кресло отъезжает до упора вперед, одновременно откидывая вперед спинку и открывая достаточно широкий проход прямо из сдвижных дверей. В варианте Premium установлены более узкие кресла второго ряда, и проходить на задний трехместный диван полагается между ними. Но в любом случае самым комфортабельным является второй ряд – именно его пассажиры менее всего подвержены тряске при проезде через препятствия. А вот отличной шумоизоляцией и качеством акустической системы могут наслаждаться все обитатели салона. Работа ДВС в салоне вообще не слышна, не услышал я и аэродинамических шумов. Думаю, что будь автомобиль оснащен штатными покрышками со специальным шумовибропоглощающим слоем, и то шум дороги остался бы исключительно за бортом. Но погодные условия заставили переобуть минивэны в шипованные шины – и вот шипы все же были слышны.

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Что считать преимуществом



Остается вопрос: на какую аудиторию рассчитана каждая из версий? С Business Lounge все понятно – это корпоративный лайнер, бизнес-джет на колесах. Цена в 8 599 000 рублей вряд ли отпугнет таких клиентов, хотя определенный выбор у них все же будет. Впрочем, в компании считают, что большие габариты, колесная база и пространство в салоне станут преимуществом при сравнении с теми же Voyah Dream и GAC M8, которое компенсирует и оправдывает более высокую цену. В случае с версией Premium все несколько сложней – она рассчитана на индивидуальных владельцев. Причины для покупки минивэна у них могут быть самые разные – от большой семьи до регулярных поездок на принадлежащие им предприятия, расположенные достаточно далеко от места проживания. Действительно, в таком автомобиле регулярные дальние поездки оказываются комфортнее, чем в салоне седана представительского класса. Вот только по длине колесной базы Premium уступает практически всем конкурентам – и «официальным» Voyah Dream и GAC M8, и «параллельным» Kia Carnival и Hyundai Staria, а вот по цене (7 299 000 рублей) эта версия Wey 80 выигрывает только у Zeekr 009. Остается надеяться на эксплуатационные показатели и развитость дилерской сети: автомобили Wey продаются и обслуживаются через салоны и сервисные центры Tank, а эта сеть охватывает практически все крупные города России.