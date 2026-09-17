Спортивные лифтбек FangChengBao Formula S и универсал Formula S GT: премьера и старт продаж

В Китае стартовали продажи лифтбека Formula S и универсала Formula S GT от премиального бренда FangChengBao, принадлежащего компании BYD. Обе новинки наделены спортивной харизмой и имеют богатое базовое оснащение. Позже к лифтбеку и универсалу присоединится седан FangChengBao Formula SL и родстер FangChengBao Formula X.

Бренд FangChengBao был запущен в 2023 году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. До этой недели FangChengBao предлагал только plug-in гибридные и электрические внедорожники и кроссоверы. Теперь же в модельном ряду появились более традиционные на вид легковушки из семейства Formula — они должны расширить аудиторию бренда и обеспечить ему дальнейший рост продаж. За первые восемь месяцев 2026 года продажи FangChengBao в Китае, по данным CAAM, выросли на 113,7% до 193 162 автомобилей.

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Семейство Formula было впервые засвечено в апреле этого года на автосалоне в Пекине, а в августе на автосалоне в Чэнду был дан старт предварительным продажам лифтбека Formula S и универсала Formula S GT. Вчера в Китае начались полноценные продажи лифтбека и универсала, раскрыты все подробности оснащения.

FangChengBao Formula S GT 1 / 6 FangChengBao Formula S GT 2 / 6 FangChengBao Formula S GT 3 / 6 FangChengBao Formula S GT 4 / 6 FangChengBao Formula S GT 5 / 6 FangChengBao Formula S GT 6 / 6

Семейство Formula имеет чётко выраженный спортивный характер, у него много общих черт со спорткаром Denza Z, которым особенно гордится Вольфганг Эггер, дизайн-директор компании BYD.

Габаритная длина лифтбека Formula S — 5060 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1483 мм, колёсная база — 2960 мм. Габаритная длина универсала Formula S GT — 5025 мм, остальные размеры такие же, как у лифтбека. Кузов выполнен из стали и алюминия. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

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Подвеска полностью независимая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — пятирычажная. Уже в базовой комплектации есть адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью, а у версий подороже — адаптивная пневмоподвеска. Также в базовую комплектацию входит лидар над лобовым стеклом — он нужен для работы автопилота второго уровня по классификации SAE.

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Пятиместный салон Formula S и Formula S GT имеет спортивные передние кресла с интегральными подголовниками и множеством регулировок. На лаконичной передней панели размещены приборный экран (8,88 дюйма) и мультимедийный экран (15,6 дюйма). Приборный экран дополнен 26-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Руль слегка сплюснут сверху и снизу. Для задних пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные развлекательные экраны и отдельная сенсорная панель для климатических настроек. Штатная аудиосистема Devialet насчитывает 20 громкоговорителей. Среди опций есть ароматизатор, электронная голова ИИ-помощника и блоки программируемых аппаратных клавиш. Объём основного заднего багажника — 600 л, объём дополнительного переднего багажника — 151 л.

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Лифтбек Formula S предлагается с тремя силовыми установками на выбор: одномоторная заднеприводная мощностью 245 кВт (333 л.с.), одномоторная заднеприводная мощностью 300 кВт (408 л.с.) и двухмоторная полноприводная мощностью 490 кВт (666 л.с.).

Универсал Formula S GT заявлен в двух версиях: заднеприводной мощностью 300 кВт (408 л.с.) и полноприводной мощностью 490 кВт (666 л.с.).

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Одномоторные версии разгоняются до 100 км/ч за 5,8 с, двухмоторные — за 3,6 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 240 км/ч.

Ёмкость батареи 76,7 либо 92,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 730 до 900 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. Снаряженная масса — от 2037 до 2280 кг.

Лифтбек Formula S стоит в Китае от 189 900 до 229 900 юаней (от 2,38 млн до 2,88 млн рублей в переводе по текущему курсу), универсал Formula S GT — от 219 900 до 239 900 юаней (от 2,76 млн до 3,01 млн рублей).

Главным конкурентом FangChengBao Formula S и Formula S GT на рынке будет седан Xiaomi SU7, начальная цена которого сейчас составляет 219 900 юаней (2,76 млн рублей).

FangChengBao Formula SL 1 / 3 FangChengBao Formula SL 2 / 3 FangChengBao Formula X 3 / 3

Седан FangChengBao Formula SL должен выйти на рынок в ближайшие месяцы, родстер FangChengBao Formula X ожидается в 2027 году.