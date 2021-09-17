Седаны и хэтчбеки испокон веков сосуществуют в мире и гармонии. Никто не спорит о том, какой Ford Focus красивее – пятидверный или четырехдверный, потому что оба автомобиля вышли из-под пера одного заботливого дизайнера, заранее позаботившегося о том, чтобы формы были ладными и пропорциональными. Но все идет наперекосяк, когда в угоду пожеланиям рынка в седан превращают автомобиль, который никогда им не был, и более того, не задумывался. В результате получаются машины, намекающие своим видом на то, что над ними работали не дизайнеры, а начинающие пластические хирурги. Давайте взглянем на десяток живых доказательств того, что седан из хэтчбека – это плохая идея.

Peugeot 206

Peugeot 206 – один из мировых бестселлеров конца девяностых – начала двухтысячных, который появился в 1998 году и в том или ином виде производится до сих пор. В двухтысячных он блистал на раллийных трассах, раздувшись в длину и ширину для соответствия техническому регламенту. Он прекрасно выглядел в образе хэтчбека, изящно превращался в кабриолет и даже смог трансформироваться в приемлемого вида универсал. Англичане удаляли из него задний диван и переделывали его в «вэн». Китайцы приделывали к нему новую оптику и переименовывали его в Citroen C2. Но самое худшее в жизни модели случилось с ней в Иране, где к пятидверному хэтчбеку при содействии французского дизайн-центра (вот уж предательство!) приделали обвислый багажник. Своим творением в Iran Khodro остались довольны и, цокнув языком, поставили машину на конвейер, а затем наладили экспорт на рынки, где было достаточно людей, готовых наступить на горло чувству прекрасного в угоду практичности и дешевизны. В том числе и в Россию.



Peugeot 206 CC 2001–03 1 / 4 Peugeot 206 CC 2001–03 2 / 4 Peugeot 206 CC 2001–03 3 / 4 Peugeot 206 CC 2001–03 4 / 4

Peugeot 206 Sedan '2006–н.в. 1 / 5 Peugeot 206 Sedan '2006–н.в. 2 / 5 Peugeot 206 Sedan '2006–н.в. 3 / 5 Peugeot 206 Sedan '2006–н.в. 4 / 5 Peugeot 206 Sedan '2006–н.в. 5 / 5

Renault Clio Symbol

Давайте будем откровенны: Renault Clio и в своем изначальном виде не был красавцем. Дизайнер Патрик Ле Кеман любил создавать экстравагантные машины – достаточно вспомнить совершенно внеклассовый Renault Avantime. И если в дорестайлинговом облике нарисованного им Clio прослеживалась идея нового прочтения исторического наследия Renault 5, то рестайлинг окончательно поссорил переднюю часть с ее угловатыми фарами и весь остальной автомобиль в духе биодизайна. Но контрольный выстрел в сердце автомобильных эстетов французы сделали без посторонней помощи: они просто решили сделать из Clio седан для рынков развивающихся стран. Чтобы хоть немного отгородить хэтчбек от того, что получилось в результате операции, седану помимо чужеродного багажника приклеили и дополнительное название Symbol. И почти 10 лет, с 1999 по 2008, умудрялись находить достаточно желающих поддержать насилие над автомобильным дизайном.



Renault Clio Symbol 2002–06 1 / 5 Renault Clio Symbol 2002–06 2 / 5 Renault Clio Symbol 2002–06 3 / 5 Renault Clio Symbol 2002–06 4 / 5 Renault Clio Symbol 2002–06 5 / 5

Ford Fiesta

В Peugeot и Renault смогли одуматься и не повторять своих ошибок, исключив седаны из кузовной гаммы следующих поколений. Peugeot 207 и второй Symbol не в счет: первый был перелицованным 206, а второй – самостоятельной моделью. Но вот в Ford идея создания из компактного хэтчбека седана для развивающихся стран жива уже много лет. Первым кургузый задранный багажник примерило четвертое поколение Fiesta, и непритязательные покупатели Латинской Америки и Китая убедили маркетологов Ford в жизнеспособности этого Франкенштейна.



Ford Fiesta Sedan 2000–03 1 / 5 Ford Fiesta Sedan 2000–03 2 / 5 Ford Fiesta Sedan 2000–03 3 / 5 Ford Fiesta Sedan 2000–03 4 / 5 Ford Fiesta Sedan 2000–03 5 / 5

Ford Fiesta Sedan 2004–07 1 / 5 Ford Fiesta Sedan 2004–07 2 / 5 Ford Fiesta Sedan 2004–07 3 / 5 Ford Fiesta Sedan 2004–07 4 / 5 Ford Fiesta Sedan 2004–07 5 / 5

За четвертым поколением последовало пятое, ну а венцом дизайнерской мысли стало шестое. Его, к слову, даже не постыдились показать в виде концепта Verve на автосалоне в Детройте в 2008 году. Проблемы с пропорциями были видны уже тогда, а серийные машины лишь подтвердили несуразность кургузого багажника, превращающего корму изначально изящного автомобиля в грузное недоразумение. Стоит ли сотня-полторы дополнительных литров багажного объема того, чтобы зажмуриваться, подходя к машине сзади – вопрос персональный. А лишним доказательством того, что Fiesta седан – это компромисс для небогатых рынков, служит нынешнее, седьмое поколение модели, которое ориентировано прежде всего на Европу и не имеет четырехдверной версии.

Ford Fiesta Sedan 2011–13 1 / 4 Ford Fiesta Sedan 2011–13 2 / 4 Ford Fiesta Sedan 2011–13 3 / 4 Ford Fiesta Sedan 2011–13 4 / 4

Peugeot 307

Наглядный пример того, что разработка седана «специально для развивающихся рынков» видна за версту – это Peugeot 307. У его предшественника, 306, была «полноценная» трехобъемная вариация, а вот 307 ее изначально не получил. Но покупатели в Китае были решительно настроены ее получить, поэтому спустя три года после дебюта к хэтчбеку, универсалу и восхитительному кабриолету (мы словно говорим о 206, помните?) присоединился седан. То, что он был гадким утенком на фоне сородичей, даже объяснять излишне – просто взгляните сначала на корму 307 CC, а затем на заднюю часть седана, словно украденную у какой-то другой машины.



Peugeot 307 CC 2001-2007 1 / 5 Peugeot 307 CC 2001-2007 2 / 5 Peugeot 307 CC 2001-2007 3 / 5 Peugeot 307 CC 2001-2007 4 / 5 Peugeot 307 CC 2001-2007 5 / 5

Peugeot 307 Sedan 2004–07 1 / 5 Peugeot 307 Sedan 2004–07 2 / 5 Peugeot 307 Sedan 2004–07 3 / 5 Peugeot 307 Sedan 2004–07 4 / 5 Peugeot 307 Sedan 2004–07 5 / 5

Mazda 2

Вы еще не забыли Ford Fiesta, о котором мы говорили чуть выше? Если нет, взгляните на этот автомобиль. Да-да, ошибки быть не может, это все те же знакомо нескладные формы: второе поколение Mazda2, разделившей не только платформу, но и ключевые пропорции с Fiesta, дебютировало вслед за ней.

Mazda2 Sedan 2008–10 1 / 4 Mazda2 Sedan 2008–10 2 / 4 Mazda2 Sedan 2008–10 3 / 4 Mazda2 Sedan 2008–10 4 / 4

Но если вы думаете, что это было самой страшной ошибкой японцев, то не до конца знаете историю модели. Ведь в третьем поколении бэйдж-инжиниринг вышел на новый уровень. Сама Mazda2 переехала на другую платформу, а ее новыми родственниками стали Scion iA и Toyota Yaris iA. Предлагаем вам самостоятельно выбрать самый некрасивый вариант из трех некрасивых.



Mazda2 Sedan 2014–19 1 / 5 Mazda2 Sedan 2014–19 2 / 5 Mazda2 Sedan 2014–19 3 / 5 Mazda2 Sedan 2014–19 4 / 5 Mazda2 Sedan 2014–19 5 / 5

Scion iA 2015–16 1 / 5 Scion iA 2015–16 2 / 5 Scion iA 2015–16 3 / 5 Scion iA 2015–16 4 / 5 Scion iA 2015–16 5 / 5

Toyota Yaris iA 2016–18 1 / 4 Toyota Yaris iA 2016–18 2 / 4 Toyota Yaris iA 2016–18 3 / 4 Toyota Yaris iA 2016–18 4 / 4

Suzuki Dzire

Виновники нашего расстройства на этот раз – индийцы из подразделения Maruti Suzuki, которые решили сделать для своего рынка седан из Suzuki Swift. Хэтчбек был сложен очень неплохо, а дизайнерская фишка в виде взаимно направленной передней и задней оптики оказалась так хороша, что даже перекочевала на второе поколение модели. Но нам сначала нужно закончить с первым. Символично, что именно в Индии, где создают кино о чудесных воссоединениях родственных душ, переднюю и заднюю оптику Swift решили разлучить, добавив длины за счет горбатого багажника. Еще более символично, что получившийся седан назвали Dzire – то есть, «желание», хотя его внешность вызывает нежелание, недоумение и недоверие.



Maruti-Suzuki Swift DZire 2008–12



Но если вам кажется, что сделать хуже уже нельзя, то не спешите с выводами. Ко второму поколению «желанный» седан решили уложить в 4 метра длины ради налоговых льгот для машин такого размера. И когда дизайн автомобиля диктуется законодательными ограничениями, эстетика окончательно пакует чемоданы. Да и логически объяснить, зачем автомобилю нужна куцая нашлепка на корме, имитирующая багажник, сложновато.

Suzuki Swift DZire 2014–15 1 / 5 Suzuki Swift DZire 2014–15 2 / 5 Suzuki Swift DZire 2014–15 3 / 5 Suzuki Swift DZire 2014–15 4 / 5 Suzuki Swift DZire 2014–15 5 / 5

Ford Ka

У Ford Ka всегда была тяжелая судьба. В первом поколении он вышел страшненьким и неказистым (причем появившийся позже кабриолет ситуацию не спас). Во втором поколении он всегда оставался в тени соплатформенного красавчика Fiat 500. Ну а к третьему поколению он окончательно превратился в безликую машину, лишь решеткой радиатора напоминавшую о родстве с другими моделями марки. И как раз к третьему поколению его разжаловали в автомобиль для развивающихся стран со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, даже в ипостаси седана ему не повезло дважды: к бразильско-мексиканской версии длиной в 4,25 метра прибавилась отдельная индийская, которую уложили в те же 4 метра, что и бедолагу Suzuki. В общем, если вам нужно сделать из некрасивой машины еще и непропорциональную, обратитесь к индийскому законодательству.



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Ford Figo Sedan 2015–18 1 / 4 Ford Figo Sedan 2015–18 2 / 4 Ford Figo Sedan 2015–18 3 / 4 Ford Figo Sedan 2015–18 4 / 4

Ford Figo Aspire 2015–н.в.



Citroen C4

Если у Ford Ka судьба была тяжелой по объективным причинам, то Citroen C4 просто не очень везло. Пятидверный хэтчбек был слишком простым, трехдверный с его обратным наклоном заднего стекла – напротив, слишком экстравагантным… Видимо, решив, что терять уже нечего, французы начали приделывать к хэтчбеку багажник. На выходе получилось несколько разных вариантов для разных рынков: C4 Sedan для Европы, C4 Pallas для Бразилии, C-Quatre и C-Triomphe для Китая (там цифра 4 считается несчастливой)… Объединяет все эти машины одно: чужеродно выглядящий багажник. Оно и понятно – ведь изначально его не было.



Citroën C4 Pallas 2007–13 1 / 5 Citroën C4 Pallas 2007–13 2 / 5 Citroën C4 Pallas 2007–13 3 / 5 Citroën C4 Pallas 2007–13 4 / 5 Citroën C4 Pallas 2007–13 5 / 5



Citroën C-Quatre Sedan 2009–12 1 / 4 Citroën C-Quatre Sedan 2009–12 2 / 4 Citroën C-Quatre Sedan 2009–12 3 / 4 Citroën C-Quatre Sedan 2009–12 4 / 4

Citroën C-Triomphe 2006–10 1 / 5 Citroën C-Triomphe 2006–10 2 / 5 Citroën C-Triomphe 2006–10 3 / 5 Citroën C-Triomphe 2006–10 4 / 5 Citroën C-Triomphe 2006–10 5 / 5

Chery QQ6

Рейтинг самых некрасивых седанов можно было бы легко составить из одних только китайских автомобилей, ведь какие-то 15 лет назад понятие дизайна в Поднебесной практически отсутствовало. Но здесь мы обойдемся примером, который до сих пор шокирует впечатлительных автолюбителей своим присутствием на российских дорогах. Стоит, конечно, отдать должное китайцам: они старались. Ведь если бы они приделали багажник прямо к хэтчбеку Chery QQ, дизайн которого они тактично подбрили у ателье Джуджаро, такую машину не покупали бы даже в Китае. Поэтому к исходнику просто пририсовали две одутловатые выпуклости и поместили в одну из них мотор, а в другую багажник. Успех четырехметрового автомобиля оказался неминуем: он доехал не только до Чили и Колумбии, но и до России с Украиной. Справедливости ради стоит отметить, что это не седан, а самый настоящий лифтбек. Правда, красоты это ему не добавляет.



Chery QQ6 2006–10 1 / 5 Chery QQ6 2006–10 2 / 5 Chery QQ6 2006–10 3 / 5 Chery QQ6 2006–10 4 / 5 Chery QQ6 2006–10 5 / 5

Volkswagen Polo Classic Mk3

Кто-то скажет: тут как на подбор французы, японцы, китайцы – неудивительно, что состав сборной уродцев формируют именно эти любители экстравагантного дизайна. То ли дело строгие немцы, которые умеют рисовать машины. Однако и здесь мы вас разочаруем: вот, например, Volkswagen Polo Classic, который разом перечеркнул все то, что делали немцы с моделью до этого. Ведь трехобъемная версия была у Polo и в первом, и во втором поколении, но выглядели эти машины вполне гармонично и складно. Но в третьем поколении произошло что-то непоправимое, и из-под карандаша дизайнеров вышло это. И если вы надеетесь, что это можно оправдать тем, что оно было моделью для развивающихся рынков, то торопитесь с выводами. Немцы действительно не стеснялись предлагать седан в Европе.



Volkswagen Polo Classic 2005–09

Volkswagen Polo Classic 2005–09



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Mahindra Verito Vibe

Ну а на сладкое – обратный пример. Мы уже рассказывали вам, что Logan стал настоящим гражданином мира, выпускаясь в множестве стран под разными именами. Однако индийцы из Mahindra решили расширить его скудную кузовную гамму, добавив к седану хэтчбек. Правда, в условиях минимального бюджета они не стали заморачиваться с дизайнерскими и конструкторскими изысками вроде изменения наклона задних стоек и переработки задней части, а просто ампутировали багажник и прикрыли место ампутации большими задними фонарями. Получился Mahindra Verito Vibe. И так сойдет!

