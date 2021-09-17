Интересно ×
  • Жертвы пластической хирургии: 10 седанов, которых не должно было существовать

Жертвы пластической хирургии: 10 седанов, которых не должно было существовать

17.09.2021 212 6 0

Седаны и хэтчбеки испокон веков сосуществуют в мире и гармонии. Никто не спорит о том, какой Ford Focus красивее – пятидверный или четырехдверный, потому что оба автомобиля вышли из-под пера одного заботливого дизайнера, заранее позаботившегося о том, чтобы формы были ладными и пропорциональными. Но все идет наперекосяк, когда в угоду пожеланиям рынка в седан превращают автомобиль, который никогда им не был, и более того, не задумывался. В результате получаются машины, намекающие своим видом на то, что над ними работали не дизайнеры, а начинающие пластические хирурги. Давайте взглянем на десяток живых доказательств того, что седан из хэтчбека – это плохая идея.

 
Peugeot 206

Peugeot 206 – один из мировых бестселлеров конца девяностых – начала двухтысячных, который появился в 1998 году и в том или ином виде производится до сих пор. В двухтысячных он блистал на раллийных трассах, раздувшись в длину и ширину для соответствия техническому регламенту. Он прекрасно выглядел в образе хэтчбека, изящно превращался в кабриолет и даже смог трансформироваться в приемлемого вида универсал. Англичане удаляли из него задний диван и переделывали его в «вэн». Китайцы приделывали к нему новую оптику и переименовывали его в Citroen C2. Но самое худшее в жизни модели случилось с ней в Иране, где к пятидверному хэтчбеку при содействии французского дизайн-центра (вот уж предательство!) приделали обвислый багажник. Своим творением в Iran Khodro остались довольны и, цокнув языком, поставили машину на конвейер, а затем наладили экспорт на рынки, где было достаточно людей, готовых наступить на горло чувству прекрасного в угоду практичности и дешевизны. В том числе и в Россию.

Peugeot 206 CC 2001–03
1 / 4
Peugeot 206 CC 2001–03
2 / 4
Peugeot 206 CC 2001–03
3 / 4
Peugeot 206 CC 2001–03
4 / 4
Peugeot 206 Sedan '2006–н.в.
1 / 5
Peugeot 206 Sedan '2006–н.в.
2 / 5
Peugeot 206 Sedan '2006–н.в.
3 / 5
Peugeot 206 Sedan '2006–н.в.
4 / 5
Peugeot 206 Sedan '2006–н.в.
5 / 5
Renault Clio Symbol

Давайте будем откровенны: Renault Clio и в своем изначальном виде не был красавцем. Дизайнер Патрик Ле Кеман любил создавать экстравагантные машины – достаточно вспомнить совершенно внеклассовый Renault Avantime. И если в дорестайлинговом облике нарисованного им Clio прослеживалась идея нового прочтения исторического наследия Renault 5, то рестайлинг окончательно поссорил переднюю часть с ее угловатыми фарами и весь остальной автомобиль в духе биодизайна. Но контрольный выстрел в сердце автомобильных эстетов французы сделали без посторонней помощи: они просто решили сделать из Clio седан для рынков развивающихся стран. Чтобы хоть немного отгородить хэтчбек от того, что получилось в результате операции, седану помимо чужеродного багажника приклеили и дополнительное название Symbol. И почти 10 лет, с 1999 по 2008, умудрялись находить достаточно желающих поддержать насилие над автомобильным дизайном.

Renault Clio Symbol 2002–06
1 / 5
Renault Clio Symbol 2002–06
2 / 5
Renault Clio Symbol 2002–06
3 / 5
Renault Clio Symbol 2002–06
4 / 5
Renault Clio Symbol 2002–06
5 / 5
Ford Fiesta

В Peugeot и Renault смогли одуматься и не повторять своих ошибок, исключив седаны из кузовной гаммы следующих поколений. Peugeot 207 и второй Symbol не в счет: первый был перелицованным 206, а второй – самостоятельной моделью. Но вот в Ford идея создания из компактного хэтчбека седана для развивающихся стран жива уже много лет. Первым кургузый задранный багажник примерило четвертое поколение Fiesta, и непритязательные покупатели Латинской Америки и Китая убедили маркетологов Ford в жизнеспособности этого Франкенштейна.

Ford Fiesta Sedan 2000–03
1 / 5
Ford Fiesta Sedan 2000–03
2 / 5
Ford Fiesta Sedan 2000–03
3 / 5
Ford Fiesta Sedan 2000–03
4 / 5
Ford Fiesta Sedan 2000–03
5 / 5
Ford Fiesta Sedan 2004–07
1 / 5
Ford Fiesta Sedan 2004–07
2 / 5
Ford Fiesta Sedan 2004–07
3 / 5
Ford Fiesta Sedan 2004–07
4 / 5
Ford Fiesta Sedan 2004–07
5 / 5

За четвертым поколением последовало пятое, ну а венцом дизайнерской мысли стало шестое. Его, к слову, даже не постыдились показать в виде концепта Verve на автосалоне в Детройте в 2008 году. Проблемы с пропорциями были видны уже тогда, а серийные машины лишь подтвердили несуразность кургузого багажника, превращающего корму изначально изящного автомобиля в грузное недоразумение. Стоит ли сотня-полторы дополнительных литров багажного объема того, чтобы зажмуриваться, подходя к машине сзади – вопрос персональный. А лишним доказательством того, что Fiesta седан – это компромисс для небогатых рынков, служит нынешнее, седьмое поколение модели, которое ориентировано прежде всего на Европу и не имеет четырехдверной версии.

Ford Fiesta Sedan 2011–13
1 / 4
Ford Fiesta Sedan 2011–13
2 / 4
Ford Fiesta Sedan 2011–13
3 / 4
Ford Fiesta Sedan 2011–13
4 / 4
Peugeot 307

Наглядный пример того, что разработка седана «специально для развивающихся рынков» видна за версту – это Peugeot 307. У его предшественника, 306, была «полноценная» трехобъемная вариация, а вот 307 ее изначально не получил. Но покупатели в Китае были решительно настроены ее получить, поэтому спустя три года после дебюта к хэтчбеку, универсалу и восхитительному кабриолету (мы словно говорим о 206, помните?) присоединился седан. То, что он был гадким утенком на фоне сородичей, даже объяснять излишне – просто взгляните сначала на корму 307 CC, а затем на заднюю часть седана, словно украденную у какой-то другой машины.

Peugeot 307 CC 2001-2007
1 / 5
Peugeot 307 CC 2001-2007
2 / 5
Peugeot 307 CC 2001-2007
3 / 5
Peugeot 307 CC 2001-2007
4 / 5
Peugeot 307 CC 2001-2007
5 / 5
Peugeot 307 Sedan 2004–07
1 / 5
Peugeot 307 Sedan 2004–07
2 / 5
Peugeot 307 Sedan 2004–07
3 / 5
Peugeot 307 Sedan 2004–07
4 / 5
Peugeot 307 Sedan 2004–07
5 / 5
Mazda 2

Вы еще не забыли Ford Fiesta, о котором мы говорили чуть выше? Если нет, взгляните на этот автомобиль. Да-да, ошибки быть не может, это все те же знакомо нескладные формы: второе поколение Mazda2, разделившей не только платформу, но и ключевые пропорции с Fiesta, дебютировало вслед за ней.

Mazda2 Sedan 2008–10
1 / 4
Mazda2 Sedan 2008–10
2 / 4
Mazda2 Sedan 2008–10
3 / 4
Mazda2 Sedan 2008–10
4 / 4

Но если вы думаете, что это было самой страшной ошибкой японцев, то не до конца знаете историю модели. Ведь в третьем поколении бэйдж-инжиниринг вышел на новый уровень. Сама Mazda2 переехала на другую платформу, а ее новыми родственниками стали Scion iA и Toyota Yaris iA. Предлагаем вам самостоятельно выбрать самый некрасивый вариант из трех некрасивых.

Mazda2 Sedan 2014–19
1 / 5
Mazda2 Sedan 2014–19
2 / 5
Mazda2 Sedan 2014–19
3 / 5
Mazda2 Sedan 2014–19
4 / 5
Mazda2 Sedan 2014–19
5 / 5
Scion iA 2015–16
1 / 5
Scion iA 2015–16
2 / 5
Scion iA 2015–16
3 / 5
Scion iA 2015–16
4 / 5
Scion iA 2015–16
5 / 5
Toyota Yaris iA 2016–18
1 / 4
Toyota Yaris iA 2016–18
2 / 4
Toyota Yaris iA 2016–18
3 / 4
Toyota Yaris iA 2016–18
4 / 4
Suzuki Dzire

Виновники нашего расстройства на этот раз – индийцы из подразделения Maruti Suzuki, которые решили сделать для своего рынка седан из Suzuki Swift. Хэтчбек был сложен очень неплохо, а дизайнерская фишка в виде взаимно направленной передней и задней оптики оказалась так хороша, что даже перекочевала на второе поколение модели. Но нам сначала нужно закончить с первым. Символично, что именно в Индии, где создают кино о чудесных воссоединениях родственных душ, переднюю и заднюю оптику Swift решили разлучить, добавив длины за счет горбатого багажника. Еще более символично, что получившийся седан назвали Dzire – то есть, «желание», хотя его внешность вызывает нежелание, недоумение и недоверие.

Maruti-Suzuki Swift DZire 2008–12

Но если вам кажется, что сделать хуже уже нельзя, то не спешите с выводами. Ко второму поколению «желанный» седан решили уложить в 4 метра длины ради налоговых льгот для машин такого размера. И когда дизайн автомобиля диктуется законодательными ограничениями, эстетика окончательно пакует чемоданы. Да и логически объяснить, зачем автомобилю нужна куцая нашлепка на корме, имитирующая багажник, сложновато.

Suzuki Swift DZire 2014–15
1 / 5
Suzuki Swift DZire 2014–15
2 / 5
Suzuki Swift DZire 2014–15
3 / 5
Suzuki Swift DZire 2014–15
4 / 5
Suzuki Swift DZire 2014–15
5 / 5
Ford Ka

У Ford Ka всегда была тяжелая судьба. В первом поколении он вышел страшненьким и неказистым (причем появившийся позже кабриолет ситуацию не спас). Во втором поколении он всегда оставался в тени соплатформенного красавчика Fiat 500. Ну а к третьему поколению он окончательно превратился в безликую машину, лишь решеткой радиатора напоминавшую о родстве с другими моделями марки. И как раз к третьему поколению его разжаловали в автомобиль для развивающихся стран со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, даже в ипостаси седана ему не повезло дважды: к бразильско-мексиканской версии длиной в 4,25 метра прибавилась отдельная индийская, которую уложили в те же 4 метра, что и бедолагу Suzuki. В общем, если вам нужно сделать из некрасивой машины еще и непропорциональную, обратитесь к индийскому законодательству.

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Ford Figo Sedan 2015–18
1 / 4
Ford Figo Sedan 2015–18
2 / 4
Ford Figo Sedan 2015–18
3 / 4
Ford Figo Sedan 2015–18
4 / 4

Ford Figo Aspire 2015–н.в.

Citroen C4

Если у Ford Ka судьба была тяжелой по объективным причинам, то Citroen C4 просто не очень везло. Пятидверный хэтчбек был слишком простым, трехдверный с его обратным наклоном заднего стекла – напротив, слишком экстравагантным… Видимо, решив, что терять уже нечего, французы начали приделывать к хэтчбеку багажник. На выходе получилось несколько разных вариантов для разных рынков: C4 Sedan для Европы, C4 Pallas для Бразилии, C-Quatre и C-Triomphe для Китая (там цифра 4 считается несчастливой)… Объединяет все эти машины одно: чужеродно выглядящий багажник. Оно и понятно – ведь изначально его не было.

Citroën C4 Pallas 2007–13
1 / 5
Citroën C4 Pallas 2007–13
2 / 5
Citroën C4 Pallas 2007–13
3 / 5
Citroën C4 Pallas 2007–13
4 / 5
Citroën C4 Pallas 2007–13
5 / 5

Citroën C-Quatre Sedan 2009–12
1 / 4
Citroën C-Quatre Sedan 2009–12
2 / 4
Citroën C-Quatre Sedan 2009–12
3 / 4
Citroën C-Quatre Sedan 2009–12
4 / 4
Citroën C-Triomphe 2006–10
1 / 5
Citroën C-Triomphe 2006–10
2 / 5
Citroën C-Triomphe 2006–10
3 / 5
Citroën C-Triomphe 2006–10
4 / 5
Citroën C-Triomphe 2006–10
5 / 5
Chery QQ6

Рейтинг самых некрасивых седанов можно было бы легко составить из одних только китайских автомобилей, ведь какие-то 15 лет назад понятие дизайна в Поднебесной практически отсутствовало. Но здесь мы обойдемся примером, который до сих пор шокирует впечатлительных автолюбителей своим присутствием на российских дорогах. Стоит, конечно, отдать должное китайцам: они старались. Ведь если бы они приделали багажник прямо к хэтчбеку Chery QQ, дизайн которого они тактично подбрили у ателье Джуджаро, такую машину не покупали бы даже в Китае. Поэтому к исходнику просто пририсовали две одутловатые выпуклости и поместили в одну из них мотор, а в другую багажник. Успех четырехметрового автомобиля оказался неминуем: он доехал не только до Чили и Колумбии, но и до России с Украиной. Справедливости ради стоит отметить, что это не седан, а самый настоящий лифтбек. Правда, красоты это ему не добавляет.

Chery QQ6 2006–10
1 / 5
Chery QQ6 2006–10
2 / 5
Chery QQ6 2006–10
3 / 5
Chery QQ6 2006–10
4 / 5
Chery QQ6 2006–10
5 / 5
Volkswagen Polo Classic Mk3

Кто-то скажет: тут как на подбор французы, японцы, китайцы – неудивительно, что состав сборной уродцев формируют именно эти любители экстравагантного дизайна. То ли дело строгие немцы, которые умеют рисовать машины. Однако и здесь мы вас разочаруем: вот, например, Volkswagen Polo Classic, который разом перечеркнул все то, что делали немцы с моделью до этого. Ведь трехобъемная версия была у Polo и в первом, и во втором поколении, но выглядели эти машины вполне гармонично и складно. Но в третьем поколении произошло что-то непоправимое, и из-под карандаша дизайнеров вышло это. И если вы надеетесь, что это можно оправдать тем, что оно было моделью для развивающихся рынков, то торопитесь с выводами. Немцы действительно не стеснялись предлагать седан в Европе.

Volkswagen Polo Classic 2005–09

Volkswagen Polo Classic 2005–09

Mahindra Verito Vibe

Ну а на сладкое – обратный пример. Мы уже рассказывали вам, что Logan стал настоящим гражданином мира, выпускаясь в множестве стран под разными именами. Однако индийцы из Mahindra решили расширить его скудную кузовную гамму, добавив к седану хэтчбек. Правда, в условиях минимального бюджета они не стали заморачиваться с дизайнерскими и конструкторскими изысками вроде изменения наклона задних стоек и переработки задней части, а просто ампутировали багажник и прикрыли место ампутации большими задними фонарями. Получился Mahindra Verito Vibe. И так сойдет!

Mahindra Verito Vibe 2013–н.в.
1 / 4
Mahindra Verito Vibe 2013–н.в.
2 / 4
Mahindra Verito Vibe 2013–н.в.
3 / 4
Mahindra Verito Vibe 2013–н.в.
4 / 4

интересно Peugeot Peugeot 206 Renault Renault Symbol Ford Ford Fiesta Sedan Peugeot 307 Mazda Mazda Mazda2 Suzuki Suzuki Dzire Ford Ka Citroen Citroen C4 Sedan Chery Volkswagen Volkswagen Polo Mahindra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
6 комментариев
17.09.2021 14:26
Виктор77

А мне в С4 багажник не кажется чужеродным, единственный в этой статье гармоничный кузов. Калины здесь не хватает.

17.09.2021 15:58
Сергей Ш.

в статье речь идет о c4 середины 2000-х годов.

17.09.2021 16:49
Виктор77

Там были фотки текущего кузова, но исчезли. Мистика.

17.09.2021 17:33
Алексей Кокорин

Да, мы действительно убрали фото второго поколения модели, потому что речь действительно шла о первом. Хотя и второе, конечно, на любителя... :)

17.09.2021 15:59
Сергей Ш.

Забыли SX4 sedan.. автомобиль, который задумывался как городской кроссовер, в кузове седан тоже такое себе..

17.09.2021 17:34
Алексей Кокорин

Калина, SX4 и Chevrolet Corsa претендовали на попадание в список, но ребята из топ-10 затмили их своей красотой. :)

Новые статьи

Статьи / Бизнес Каршеринг: габариты и срок аренды растут. Что еще изменилось за год после пандемии? Буквально на днях правительство Москвы разрешило увеличить максимальные габариты машин и срок аренды столичным операторам. Теперь можно арендовать автомобили длиной до 4950 мм и шириной до 2... 86 0 0 17.09.2021
Статьи / Интересно Ленд-лизовский GMC CCKW как ширма для KFC в 1938 году: как снимают кино с ретро-машинами Всё началось, как у Чуковского:У меня зазвонил телефон.– Кто говорит?– Слон. 240 0 0 17.09.2021
Статьи / Гаджеты «Комбо-устройство… без радар-детектора». Обзор видеорегистратора iBOX Roadscan WiFi GPS Dual Нужен ли в комбо-устройстве эфирный радар-детектор? Многие уже считают, что нет… Ложные сигналы от помех (хотя их с эволюцией детекторов становится все меньше) всем уже надоели, а для спокой... 263 0 1 15.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 58172 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57868 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 33477 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings